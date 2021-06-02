TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Yeni sistemi eleştirenler, 'Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz' diyemedikleri için 'güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş' sıfatları takarak meseleyi ele almaya çalışıyorlar.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Yeni sistemi eleştirenler, 'Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz' diyemedikleri için 'güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş' sıfatları takarak meseleyi ele almaya çalışıyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3 yılı geride bıraktığını, "bu sistemle ülkenin uçacağının" söylendiğini ancak gelinen noktada ülkenin yere çakıldığını iddia etti. Türkkan, doların 9 liraya yaklaştığını, sistemin işlemediğini, bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Bitlis'te şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet diledi.

Yurt içi ve yurt dışında tüm terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü belirten Akçay, dünyada Türkiye dışında ülke içi ve dışında kararlı bir terörle mücadele yürüten başka bir ülkenin olmadığını söyledi.

Yönetim sistemine ilişkin görüşlerini de açıklayan Akçay, "Yeni sistemi eleştirenler, 'Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz' diyemedikleri için 'güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş' sıfatları takarak meseleyi ele almaya çalışıyorlar. Yeni sistem, yönetimde istikrar, temsilde adalet, güçlü yürütme ve güçlü yargı ilkelerine dayanıyor. Yeni sistemde daha güçlü bir parlamentoya kavuştuk. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı da daha güçlendirilmiştir." diye konuştu.

Kademeli normalleşme kararlarına değinen HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sanat ve eğlence sektörü emekçilerinin ağır ekonomik baskı altında yaşadığını, sorunlarına dair hiçbir çözümün üretilmediğini ileri sürdü. Oluç, bu sektörde çalışanların sorunlarının çözülmesi için acil tedbirlerin alınması ve yeni bir destek paketinin açıklanması gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kanun tekliflerinin milletvekilleri tarafından verildiğini ancak bakanların kanun tekliflerini hazırladıklarına yönelik açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistemin getirilmesini istediğini dile getiren Özel, ortaya çıkan durumun mevcut sistemden kaynaklandığını iddia etti.

Özel, dünyanın en zengin 10 ülkesinden 9'unun parlamenter sistemle yönetildiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Bitlis'te şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıkladığı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilkelerini anımsatan Elitaş, önerileri okuduğunu ve ete kemiğe bürünmüş bir öneri görmediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta