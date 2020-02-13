13.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:54

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, mevzuata rağmen muvazaalı işlemlerle vergi kaçırmaya fırsat sağladığı suçlamasında bulunmanın, Türkiye'nin 152 yıllık gözbebeği Kızılaya büyük haksızlık olduğunu belirterek, "Bu büyük çınarı yıpratmayalım." dedi.

CHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için Türk Kızılaya yapılan bağışlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, araştırma önergesinin sadece vergi kaçakçılığı, Kızılay ve Başkentgaz ile ilgili değil, devletin itibarı ve toplum vicdanıyla ilgili olduğunu söyledi.

Her firmanın bağış yapma hakkı bulunduğuna işaret eden Kuşoğlu, Başkentgazın ayrıca Kızılaya bir mektup yazarak, "Sana 8 milyon dolar gönderdim ama bunun 75 bin dolarını Kızılay olarak sen harca, 7 milyon 925 bin dolarını yurt yapımında kullanılmak üzere Ensar Vakfına gönder." dediğini belirtti.

Kuşoğlu, kanuna, hukuka, ahlaka aykırı şartlı bağış yapıldığını savunarak bu durumun aynı zamanda muvazaa teşkil ettiğini, vergi indiriminin perdelendiğini öne sürdü.

Kızılayın vergi kaçakçılığına aracılık ettiğini, devlet itibarıyla, egemenliğiyle oynandığını, bunu yapanın bir kamu kuruluşu olduğunu öne süren Kuşoğlu, bir devlet kurumunun vergi kaçakçılığına aracılık etmesinin affedilemeyeceğini, görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"Bu Meclis niye var?' diye sorarlar"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Kızılayın içine düşürüldüğü bu durumun herkesi yaralaması gerektiğini ifade etti.

TBMM'nin, Kızılayda dönen dolapları araştırması gerektiğini vurgulayan Koncuk, "Adama 'Bu Meclis niye var?' diye sorarlar. Bu önerge kabul edilmezse, Kızılayın içine düştüğü durumun daha da kötüleşmesinden sorumlu olunacaktır. Kızılayı hep beraber aklamak, yeniden güven duyulan milletin kurumu haline getirmek hepimizin görevi. Derdimiz bu." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Kızılayın son dönemde holdingleştiğini ve kar hırsına düştüğünü savundu.

"Eleştiriler maksatlı"

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, her yıl milyonlarca vatandaşın, yüzlerce kurum ve kuruluşun Kızılaya bağışta bulunduğunu, bağışta bulunan kurum ve kuruluşlara tanınan istisnaların, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında sayıldığını anımsattı.

Beyazıt, bu mevzuata rağmen muvazaalı işlemlerle vergi kaçırmaya fırsat sağladığı suçlamasında bulunmanın, Türkiye'nin 152 yıllık gözbebeği olan, tüm nesillerin hafızasına kara gün dostu olarak kazınan Kızılaya büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Beyazıt, Kızılayın faaliyet raporları ve mali tablolarına bakıldığında, bu süre içinde toplanan 10 milyar lira bağış ve fonun yaklaşık binde 5'inin özel şartlı bağış statüsünde yer aldığını, bunların tamamının şehit ailelerine destek ve eğitim temelli yardımlar olduğunu ifade etti.

Kızılaya yönelik eleştirilerin maksatlı olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Depremin ardından yapılması maksadı net olarak ortaya koymaktadır. Bu büyük çınarı yıpratmayalım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siz bu konuşmayı yapınca Kızılay aklanmaz. Komisyon kurulsun, 3 ay sonra rapor gelsin, Kızılaydaki şüpheleri araştırmayalım diye el kaldırırsanız Kızılayı lekelersiniz. Kızılay için tarihi fırsat var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanmaması halinde TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak.

Kaynak: AA