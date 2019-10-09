09.10.2019 17:48

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, şu anda en önemli önceliklerinin Fırat'ın doğusunun terörist unsurlardan temizlenmesi olduğunu bildirerek, "Ümit ediyoruz, bütün dünya Türkiye'nin bu haklı mücadelesini görür ve bu noktada gerekli desteği verir. " dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için İncirlik Üssü'nün faaliyetlerinin incelenmesine dair araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör unsurlarının, ABD'nin desteğiyle birlikte, bir virüs gibi yayılırken siyasi iktidarın, bu tehditlere bigane kaldığını öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmış YPG terör örgütünün, 2014'ten beri ABD'den ağır silah ve mühimmat desteği aldığını belirten Türkkan, bu silahların yarın Mehmetçik'e karşı terör örgütleri tarafından kullanılacağını, teröristler tarafından Türk ordusunun üzerine çevrileceğini kaydetti.

Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YPG'ye gönderilen bu silahlar nereden ve nasıl bölgedeki terör unsurlarına ulaştırıldı? Bugün Türkiye'ye düşmanca ve küstah tavrını sürdüren Amerika'ya karşı İncirlik Üssü'ndeki faaliyetlerin incelenmesi, gerekirse İncirlik dahil tüm Amerikan üslerinin kapatılması bir seçenek haline gelmiştir. İncirlik Üssü, bir NATO üssü değildir. Türkiye izin verdiği için Amerika bugün orada askeri kuvvet bulundurma hakkına sahiptir. Son dönemde Amerika'nın güttüğü düşmanca politikaya karşı, İncirlik Üssü'nün kapatılması dahil, tüm seçenekler ihtimal dahilinde olmalıdır. Türk devleti, 44 yıl önce kendisine silah ambargosu uygulayan Amerika'nın memleket dahilindeki tüm üslerini kapatmıştı, gerekirse yine yapar. İnanıyoruz ki TBMM'de İncirlik Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik bir araştırma başlatılması, bu süreçte Amerika'yla olan ikili ilişkide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir ivme kazandıracaktır."

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ABD askerleri, silahları, bütün cihazları, uçaklarının Türkiye izin verdiği için İncirlik'te olduğunu söyledi.

Sertel, "ABD'nin tehditlerine karşı cesaretiniz, yüreğiniz varsa, milliyseniz, milliyetçiyseniz, İncirlik üzerinden ülkemize yaptığı muameleyi, o bölgeye silah yığılmasını önlemeniz gerekmektedir. İncirlik Hava Üssü'nden ne yardımlar yapıldığı, Suriye topraklarına gönderildiği söylenen silahları araştıralım." dedi.

"İncirlik Üssü'nden bir tek silahın dahi gitmesi mümkün değil"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ABD'nin son dönemdeki, Türkiye aleyhine yönelik tutumunu reddettiklerini bildirdi. Işık, Türkiye'nin bölgede belki tek başına oyun kurma gücünün olmayabileceğini ancak Türkiye'ye rağmen bölgede kurulan her oyunu bozma gücüne sahip olduğunu kaydetti.

Işık, Türkler ile Kürtlerin bu topraklarda savaşmadığını aksine bin yıldır kardeşçe yaşadığını, bin yıldır aynı kaderi paylaştığını, aynı olaya üzülüp, aynı olaya sevindiğini dile getirerek, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da kader birliklerinin ne kadar güçlü olduğunu bütün dünyaya gösterdiklerini anlattı. Işık, son dönemde yapılan açıklamaları reddettiklerini vurguladı.

ABD'nin terör örgütleri arasında yaptığı ayırımın kabul edilemez olduğunu söylediklerine işaret eden Işık, FETÖ elebaşının ABD'de serbestçe dolaşmasının, ABD adına, dünya adına utanç verici olduğunu belirtti. Işık, terör örgütünün, FETÖ'nün faaliyetlerinin ABD'de devam etmesinin, ABD'nin terörle mücadelede ikircikli davranışının en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Aynı şekilde DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'yi desteklemesi Amerika'nın terörle mücadelesinde samimi olmadığının bir göstergesidir. Türkiye bugüne kadar terörle mücadelede daima ilkeli davrandı. Bizim için FETÖ, PKK/PYD-YPG neyse DEAŞ da odur. DEAŞ'a karşı da aynen PYD/PKK terör örgütüne gösterdiğimiz tavrı gösterdik." dedi.

İncirlik Üssü'nün bir NATO üssü olmadığını, kontrolün Türkiye'de bulunduğunu anımsatan Işık, Türkiye'den, İncirlik Üssü'nden PYD/YPG teröristlerine yönelik bir tek silahın gitmesinin dahi mümkün olmadığını bildirdi. Bunun, Türkiye Cumhuriyeti'ne atılan bir iftira olduğunu dile getiren Işık, bu konuda sadece AK Parti Hükümetinin değil, bugüne kadarki bütün hükümetlerin aynı hassasiyeti gösterdiğine işaret etti. Işık, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerikan Kongresinin aldığı ambargoya karşılık o günkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika'nın Türkiye'deki tüm üsleriyle ilgili gerekli kararı tereddüt etmeden almıştı, bugün de bu kararların alınmasında hiçbir tereddüt olamaz, olmaz. Bunun en güzel göstergesini dün burada birlikte yaşadık." diye konuştu.

Şu anda en önemli önceliklerinin Fırat'ın doğusunun terörist unsurlardan temizlenmesi olduğunu vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önemli önceliği, bu bölgedeki terör yuvalarının dağıtılması, bölgenin, başta orada yaşayan Kürt, Arap, tüm kardeşlerimiz için huzurlu ve güvenli bir bölge haline getirilmesidir. Bu noktada, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm devlet kurumlarımız, tüm milletimiz aslında kararlılığını her vesileyle ortaya koymaktadır. Ümit ediyoruz, bu mesaj çok iyi anlaşılır. Ümit ediyoruz, Türkiye'nin kararlığı test edilmez, sınanmaz. Ümit ediyoruz, bütün dünya Türkiye'nin bu haklı mücadelesini görür ve bu noktada gerekli desteği verir. Bu noktada, Meclisimizden de güçlü desteğinin devam etmesini özellikle istiyoruz.

Türkiye, DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bir parçasıdır. Bu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ilkeli duruşunun da bir göstergesidir. Bundan dolayı, İncirlik'ten yapılan lojistik, eğitim desteği gibi DEAŞ'la mücadele kapsamında yapılan faaliyetleri bugün PYD'ye destek diye algılamak, insafla bağdaşmaz, insaf ölçüsüne sığmaz. Bu, sadece ve sadece bölgeden terör örgütü DEAŞ'ın çıkarılması için Türkiye'nin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesidir."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

1 milyonluk ödülün sahibi Arda da Genel Kurul'da

Bu arada Genel Kurul çalışmalarını, 1 Milyon TL'lik soruya doğru cevabı vererek bir yarışma programının büyük ödülünü kazanan Arda Ayten de izledi.

Arda Ayten, gazetecilerin sorusu üzerine, yarışmadan sonra herkesin akrabası olduğu esprisini yaptı. Ayten, sosyal medyada paylaştığı şeylerin altında, "Amcamın oğlu, kuzenim, dayım" şeklinde komik şeyler yazıldığını söyledi.

Yarışma sonrasında okulda arkadaşları tarafından nasıl karşılandığı sorusuna Ayten, "İnsanlar genelde bekliyordu, farklı bir yapım olduğu için bekliyorlardı." karşılığını verdi.

Kaynak: AA