Haberler

Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Gülkaya köyünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek'in cesedi, evlerine 500 metre mesafedeki derede bulundu. İlk belirlemelere göre, çocuk düşme sonucu boğuldu.

Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Gülkaya köyünde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynayan Bayram Ali Şimşek, bir süre sonra kayboldu.

Çocuklarını kendi çabalarıyla bulamayan aile, durumu yetkililere bildirdi.

EVLERİNE 500 METRE MESAFEDEKİ DEREDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı aramada, Şimşek'in cesedi, kısa süre sonra evlerine 500 metre mesafedeki derede bulundu.

İlk belirlemelere göre düşme sonucu boğulduğu değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

