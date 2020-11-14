TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ
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TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ

14.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:15

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak için çalışma başlattı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak için çalışma başlattı.

TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ
TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ
TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ
TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı - BAKÜ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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