TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı

12.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:46

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu: "Elazığ'ın geleceğine çok büyük katkı sağlayacak hamlelerin yapıldığını müşahede ettik" İki gündür Elazığ'da incelemelerde bulunan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı...

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı

Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu:

"Elazığ'ın geleceğine çok büyük katkı sağlayacak hamlelerin yapıldığını müşahede ettik"

ELAZIĞ - İki gündür Elazığ'da incelemelerde bulunan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, "Elazığ'ın geleceğine çok büyük katkı sağlayacak hamlelerin yapıldığını müşahede ettik" dedi.

İki gündür Elazığ'da bulunan 13 milletvekilinin yer aldığı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, saha çalışmalarını tamamladı. İlk gün hem ilgili kurumlardan bilgi alan hem de depremzede ailelerle görüşen komisyon üyeleri, bugünde merkeze bağlı Sürsürü ve Abdullahpaşa mahallelerine geçerek yapımı tamamlanan ve devam eden konutları yerinde görüp ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne geçerek incelemelerde bulunan heyet, buradaki aileleri de ziyaret etti. Ardından sırasıyla, Bizmişeni Bizmişen ve Aksaray mahallelerindeki konut alanlarını tek tek gezen heyet, AFAD Lojistik deposu ile yapımı devam Afet Acil Durum Merkezine geçti. Son olarak heyet merkeze bağlı Değirmenönü köyünde yapımı tamamlanan ve ailelerin yerleştiği çelik konstrüksiyon köy evlerini yerinde inceledi.

İki günlük incelemelerinin sonucunda Elazığ'da şehirleşme adına ciddi yatırımların yapıldığını gözlemlediklerini belirten Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Elazığ çalışma ziyaretimizin, incelemelerimizin ikinci gününde hem Yemişlik, Bizmişen ve aynı zamanda Aksaray rezenv konut alanlarında inceleme imkanı bulduk. Oralardaki çalışmaları, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek yerinde görmüş olduk. Son derece kapsamlı işler yapıldığını, Elazığ'ımızın değişik bölgelerinde konut alanları üretildiğini, 20 bin 750 konutun hemen hemen yarısının tamamlanarak hak sahiplerimizce kuralarının çekildiği büyük bir kısmına da vatandaşlarımızın yerleştiğini görmek bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Aynı zamanda ziyaretimizle de Elazığ'ın bu manada afet ve acil durum kabiliyetini, kapasitesinin ne derece önemsendiğini ve oradaki çalışmaların çok kapsamlı bir şekilde özellikle de depremde Elazığ'ımıza büyük katkılar sağladığını müşahede ettik. Burada da 400 haneli Değirmenönü köyümüzde de hak sahiplerimizin hem kendi arsalarında hem de arsası müsait olmayanlar için toplu halde yapılmış olan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmiş, hemen aşağıdakiler de oturduklarını da müşahede ettik. Onlarla da selamlaştık. Bütün bu gezimiz sonucunda gerçekten Elazığ'da çok kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü ve Elazığ'ın şehirleşmesine, depreme dirençli kent planlamasında gerek rezerv alanlar olsun gerek yerinde dönüşümler olsun gerekse afet konutu kapsamında yapılan çalışmalar olsun son derece isabetli olduğunu, bu noktada Elazığ'ın geleceğine çok büyük katkı sağlayacak hamlelerin yapıldığını müşahede ettik" dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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