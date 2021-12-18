TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (7)

OKTAY'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA TWEET TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuştu. Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 2 aydır Meclis'te görüşüldüğünü belirterek bu süreçte yapılan hizmetleri anlattı. Oktay, asgari ücretin yapılan zam ile 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini söyleyerek, "Böylece manşet enflasyonun 2,5 katı bir artışla asgari ücreti belirlemiş olduk. Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar 'yadırgamıyoruz' dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Devletimiz dimdik ayaktadır. Milletimizin CHP'den beklentisi, milletin değerlerine avdet etmesidir ama samimiyetle. Yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Biz burada bütçe görüşmelerine devam ederken Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir. Bu vesileyle bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin, samimiyetten ne kadar uzak olduklarını da bir kez daha görmüş olduk. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Kanun Teklifi, 524 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 327 kabul oya karşı 197 ret oyuyla kabul edildi. Oylamanın ardından milletvekilleri kendi gruplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bütçe görüşmelerinin son gününde Genel Kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP milletvekilleri de Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Partili milletvekilleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,