TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Kırcı: "Ülkenin Bekası Adına Çok Önemli"

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sema Kırcı, Afrin'de yapılması olası bir harekatın ülkenin bekası için çok önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti'li Milletvekili Sema Kırcı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Kırcı, "Ülkemiz çok zor bir zamandan geçiyor gerçekten, görüyorsunuz hemen ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu konuda tabi gerekeni yapacak Fırat Kalkanı nasıl isabetli bir harekatsa bugünde Afrin'de gerçekleştirilmek istenen şey ülkenin bekası adına çok önemli bir adımdır. Tabii çok düşünülerek alınmış bir karar, inşallah Rabb'im ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, vatanımızın birliğine müdahale etmek isteyenlere karşı bizlere güç kuvvet versin. Dualarımız ordumuzla, askerimizle beraber ama böyle zamanlarda biz, dostumuzu düşmanımızı görürüz tabi. Stratejik ittifak kurduğumuz ülkelerin nasıl bir plan içerisinde olduklarını açık ve net biçimde görüyoruz. Önemli olan bizim birliğimiz beraberliğimiz, milletimizin birliği beraberliği, iyi olacağını düşünüyoruz her şeyin. Biz geleceğin güçlü Türkiye'si için çalışıyoruz, mazlumların sesi olacak bir Türkiye için çalışıyoruz, tüm amacımız bunun için. Yoksa bizim başka ülkelerin kirli hesaplarıyla hiçbir hesabımız yok" dedi.

Yaptığı ziyarete dair TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sema Kırcı, "Nuh Bey, partinin kurulduğu zamanlardan tanıştığımız arkadaşımızdı. Bugüne kadar farklı görevleri de oldu ama il başkanlığına gelmesi beni çok mutlu etti. Bizim dostluğumuz çok eskiye dayanan bir dostluk, ben de makamında ziyaret etmek istedim. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedim. Ayrıca yönetim kurulu üyesi Nebahat hanım da benim AK Parti Kadın Kollarının kuruluşunda beraber çalıştığım bir isim, siyaseten geçmişe dayanan bir dostluğumuz var kendisiyle. Genel Merkez Kadın Kollarının kuruluşunda birlikte görev almıştık, o zor günlerde. O yüzden tekrar Kırıkkale'de görev alması beni çok mutlu etti, tecrübeli bir isim çünkü" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE