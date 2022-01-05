Tbmm Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt

Tbmm Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işleme alınmayan soru önergesinin, işkence iddialarını konu edinmesi nedeniyle değil; TBMM İçtüzüğü'ne aykırılık taşıdığı değerlendirilen cümle nedeniyle iade edildiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sunduğu soru önergesinin TBMM tarafından işleme alınmamasını konu alan açıklamalarına yazılı cevap verdi. Meclis Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, söz konusu açıklamaya dayanan haberdeki, "Meclis Başkanlığı'nın işkenceyi örtbas etmek için ne yapacağını bilemediği, milletvekilliği süresince işkenceye dair hangi önergeyi sunmuşsa önergenin reddedildiği, TBMM Başkanı'nın kamu görevlilerinin suçlarını örtbas ederek Anayasal suç işlediği" ifadesinin yalan ve gerçeği yansıtmadığı aktardıldı.

TBMM Başkanlığı'nın, aynı konularda daha önce çeşitli vesilelerle yaptığı çok sayıda açıklamanın da hatırlatıldığı açıklamada, "Tekrarlamak gerekir ki TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM'nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı'nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Sayın milletvekilleri İçtüzük kurallarına uydukları sürece bütün yazılı soru önergeleri Başkanlığımızca işleme alınmaktadır. Bu kapsamda 27'nci Yasama Dönemi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından 'içerisinde işkence kelimesi geçtiği' veya 'muhatabı olan bakanlara işkence iddialarına ilişkin soruları yönelttiği' gerekçesiyle iade edilen tek bir yazılı soru önergesi bulunmamaktadır. 27'nci Yasama Dönemi'nde, içerisinde işkence ibaresinin yahut işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığı ve işleme alınarak bakanlıklara gönderilen yüzlerce yazılı soru önergesinin ortaya koyduğu bu gerçek, TBMM'nin resmi internet sitesi (www.tbmm.gov.tr) üzerinde yapılacak basit bir aramayla da tespit edilebilecektir. Hal böyle iken, 'Meclis Başkanlığı'nın işkenceyi örtbas ettiği' şeklindeki açık bir yalanın söz konusu milletvekili tarafından bu kadar rahat bir şekilde söylenebilmesi hayreti mucibtir. TBMM Başkanlığı'na yönelik açık bir iftira niteliği taşıyan söz konusu açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara da başvurulacaktır" denildi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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