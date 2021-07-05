TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Mudenda ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2008 yılında Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçiliklerinin sayısı 10 iken bugün bu sayının 37'ye ulaşması esasen kayda değer ivme kazanan Türkiye-Afrika ilişkilerinin en güzel özetidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "2008 yılında Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçiliklerinin sayısı 10 iken bugün bu sayının 37'ye ulaşması esasen kayda değer ivme kazanan Türkiye-Afrika ilişkilerinin en güzel özetidir." dedi.

Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Mudenda ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmede, Mudenda ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, Zimbabve'den Türkiye'ye parlamento başkanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk ziyareti, iki ülke meclisleri arasındaki ilişkiler bakımından bir dönüm noktası olarak gördüğünü vurguladı.

Şentop, parlamentolar arasında kurulacak diyalog ve sağlam zeminin, ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişmesine katkı sunacağını belirterek, ziyaretin iki ülkedeki dostluk grupları, ihtisas komisyonları ve meclis genel sekreterlikleri arasındaki iş birliği için de bir başlangıç noktası olacağına ilişkin inancını dile getirdi.

Afrika'nın, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Kıta ile mevcut tarihi ve kültürel bağları, Afrika ülkeleri ile yapıcı ilişkiler kurmamızı sağlamaktadır. Bu ilişkiler karşılıklı güven ve samimiyet üzerine tesis edilmiştir. Ülkeniz Zimbabve, coğrafi olarak uzakta olsa da yeni iş birliği kanalları geliştirmek ve mevcut potansiyelimizi müşterek projelere dönüştürmek bakımından kendimizi yakın hissettiğimiz dost bir ülkedir. Ankara'daki büyükelçiliğinizin 22 Haziran'da resmi olarak açılışı, ülkelerimiz arasındaki müspet ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki iradenin somut bir tezahürü olmuştur. 2008 yılında Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçiliklerinin sayısı 10 iken bugün bu sayının 37'ye ulaşması esasen kayda değer ivme kazanan Türkiye-Afrika ilişkilerinin en güzel özetidir."

"İş dünyasının teşvik edilmesinde fayda görüyorum"

TBMM Başkanı Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınına rağmen, ikili ticaret hacminin 2020'de artış gösterdiğini, bu yılın ilk çeyreğinde de önemli bir ivme yakaladığını ancak mevcut verilerin Türkiye-Zimbabve arasındaki gerçek ticari potansiyeli henüz yansıtmadığını söyledi. Şentop, "İkili ekonomik ilişkilerimizi her alanda derinleştirerek yeni iş birliği ve yatırım imkanlarıyla çeşitlendirmek için karşılıklı olarak gayret sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik bağlarımızın güçlendirilmesi bakımından iş dünyasının teşvik edilmesinde de fayda görüyorum. Türkiye ziyaretinizin bu çerçevede verimli, faydalı geçmesini, siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Mudenda da kendilerini ağırladığı için TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür etti.

Mudenda, "Bugün ziyaretimizin amacı parlamentolar arası ilişkilerimizi üst düzeye çıkarmaktır. Dostluk grubunda yaptığımız çalışmalarda ilk hedefimiz birbirimize sevgi ve saygı göstermektir." dedi.

Şentop, görüşmelerin ardından Mudenda ve beraberindeki heyete, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'te bombalanan alanı gezdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman