TBMM Başkanı Şentop: Türkiye fikri, Türkiye'den daha büyüktür (2)

ŞENTOP: İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE SOSYAL MEDYAYA DÜZENLEME

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından, 60'ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri töreninde konuşan Tbmm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, düşünce, açıklama ve ifade hürriyetin doğru olduğunu belirterek, tek tek insanların ve bir taraftan toplumun, bir taraftan da devlet faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması da bir başka önemli konu olduğuna dikkat çekti. Şentop, "Hem internet gazeteciliğiyle ilgili hem de internet üzerindeki yayınlar ve sosyal medya ile ilgili düzenlemeler, farklı siyasi partilerle de görüşülerek tartışılıyor şu anda. Yakın zamanda bir kanun değişikliği düzenlemesiyle karşımıza gelecek" dedi.

Törende, merhum Reşit Kıpçak özel plaketi Demirören Haber Ajansı'na verildi. DHA'ya ayrıca Balıkesir'e tanıtımı ve katkısından dolayı da teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri, DHA Balıkesir muhabiri Fatih Emrah Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un elinden aldı.