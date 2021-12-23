PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Başbakanı Krivokapiç ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç tarafından kabul edildi.

Şentop'un Krivokapiç tarafından kabulü, Villa Gorica Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Şentop görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustosta Karadağ'a tarihi ve çok başarılı geçen bir ziyaret gerçekleştirdiği, dostane, kardeşçe ve sorunlardan ari ikili ilişkilerin daha da ileri taşınmasındaki kararlıklarını teyit ettiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın burada son derece yararlı üst düzey temaslar gerçekleştirdiğini belirten Şentop, bu kapsamda, ikili ticaret hacminin 250 milyon dolara çıkarılması hususunda mutabık kalındığını anımsattı.

Şentop, parlamentolar arası ilişkilere de değinerek, iki ülkenin parlamentoları arasındaki iş birliğinin hız kazanmasına önem verdiklerini ve iki ülke parlamentoları arasındaki mevcut iş birliğinin, ortak tarihin getirdiği yakınlık ve beşeri bağların da katkısıyla sürekli gelişmesini arzuladıklarını söyledi.

İki parlamento arasında bugün imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde öncelikle idari teşkilatlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını hızla başlattıklarını dile getiren Şentop, parlamentolar arasındaki ilişkileri, ihtisas komisyonları ve dostluk gruplarını da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Karadağ Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubunun tesis edilmesiyle artık daha da yakın çalışacaklarına inandıklarını belirten Şentop, Karadağ'ın kendileri için Balkanlar'daki istikrar ve huzurun en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şentop, Karadağ'ın çok kültürlü, çok dinli, çok etnisiteli yapısını Krivokapiç'in de katkılarıyla ileriki dönemde de koruyacağına inancını yineledi.

İki dost ve müttefik ülke olarak mükemmel ilişkilere ve yüksek düzeyli diyaloğa sahip olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, salgının etkisiyle azalan üst düzey temasların yeniden hız kazanmasının, iki ülke arasındaki son derece müspet ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağından emin olduğunun altını çizdi.

Şentop, giderek artan ikili ticaret hacminin bu sene salgından olumsuz etkilendiğini söyleyerek, Türk firmalarının, turizm, sağlık, inşaat ve altyapı gibi sektörlerde istihdam yaratacak işler yapmasını teşvik ettiklerini ifade etti.

Kültür ve eğitim alanında da büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduklarını dile getiren Şentop, TİKA'nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Enstitüsü'nün kültür-sanat faaliyetleri de iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyutunu kapsadığını belirtti.

Şentop, Karadağ'da TİKA'nın bugüne kadar 399 proje ve faaliyeti hayata geçirdiğine dikkati çekerek, Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini kaydetti.