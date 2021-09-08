TBMM Başkanı Şentop Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

Şentop, 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın kapanış oturumu sonrasında Kurz'un verdiği resepsiyona katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, resepsiyonda Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi.

Birçok ülkenin parlamento başkanlarıyla da görüşen Şentop, Viyana'da konferans kapsamındaki temaslarını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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