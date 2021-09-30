TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Üniversitemizi Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile birlikte 28 Eylül 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkistan yerleşkesini ziyaret etti.

Tbmm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar tarafından karşılandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açış konuşmalarını yapan Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Üniversitelerin 3 görevi vardır. Eğitim-öğretim, bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve yerelin problemlerini çözmek. Eyalet Valimiz ile beraber bunu da yakaladık. Cumhurbaşkanımız bizden tek bir şey istemişti. Kaliteyi artırın demişti. Bu nedenle pandemi döneminde her ay 5 tıp hocasını ülkemize götürdük. Orada bilimsel faaliyetlerde bulundular ve buraya geldiler. " dedi.

Sayın Şimşek, "Bugün Meclis Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'u Üniversitemizin Türkistan yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz. " diyerek sözü Meclis Başkanımıza tevdi etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Kazakistan ve Türk Dünyasının başlıca üniversiteleri arasına girdiğini kaydeden Prof. Dr. Şentop şunları söyledi:

"Üniversitenin başarısının anahtarlarından biri de şüphesiz üniversitenin kuruluş anlaşmasıyla güvence altına alınmış olan özerklik ve uluslararasılık statüsüdür. Bu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin her mecrada daha da ileriye taşınması için Kazakistan'daki kardeşlerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. "

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan'ın 30. kuruluş yıl dönümünün yaklaştığına dikkat çekerek Türk-Kazak ilişkilerinin son yıllarda akademik, sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda önemli mesafe katettiğini vurguladı.

Ziyaret, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin kampüs gezisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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