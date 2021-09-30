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TBB'den AFAD'a mobil mutfak tırı desteği

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
TBB'den AFAD'a mobil mutfak tırı desteği

Türkiye Belediye Birliği (TBB) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde düzenlenen "Mobil Mutfak Tırı ve Akreditasyon Sertifikaları Ödül Töreni" AFAD Başkanlığında yapıldı.

Türkiye Belediye Birliği (TBB) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) iş birliğinde düzenlenen "Mobil Mutfak Tırı ve Akreditasyon Sertifikaları Ödül Töreni" AFAD Başkanlığında yapıldı.

TBB açıklamasına göre, Birlik tarafından AFAD'a hibe edilen 5 adet mobil mutfak tırının teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, belediye başkanları ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TBB Başkanı Şahin, dünyada yaşanan çevresel sorunlara değinerek, çevresel ve insani kalkınma olmadan sosyal barış ve huzurun sağlanamayacağını dile getirdi. 21. yüzyılın veri yüzyılı olduğunu kaydeden Şahin, veriye sahip olmadan, veriyi odaklaştıramadan, tematik olarak bu veriyi sorun çözmede kullanacak donanım ve altyapıya sahip olmadan bunların dilek ve temenni olarak kaldığını ifade etti.

Şahin, afetle mücadelede zihinsel dönüşümün de önemine değinerek, "Biz büyük bir milletiz, onur ve şeref duyuyoruz. Afetle mücadelenin öncesi, sırası ve sonrası var. Sırası ve sonrasında muhteşemiz. Acayip kahramanlık hikayelerimiz var ama öncesinde yani koruyucu-önleyici tedbirlerde yapmamız gereken çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD ve TBB arasında imzalanan protokolle 700 bin belediye personeline eğitim verildiğini bildiren Şahin, "Şehirler bize emanet. Biz Şehr-i Eminiz. Gaziantep özeline bakınca 2 milyon bize emanet, 80 milyon Sayın Bakanıma emanet, 500 bin mülteci bize emanet. Yetim, yoksul, mağdur, hasta mülteci hiç kimseyi ayırmadan doğan herkesin yaşam hakkı, eğitim hakkı, nesli bize emanet. Bizim medeniyet kodlarımız bunu emrediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer ise şunları kaydetti:

"Arama kurtarma ekiplerinin ve bu ekiplerin eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu her afet döneminde görme imkanımız oluyor. Bugün arama kurtarma ordumuza güç katacak arkadaşlarımıza sertifika törenini gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah, afetsiz dönemlerde eğitimlerimizi devam ettiririz ama afet olduğu dönemde de hep beraber birlik içerisinde vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaşıp onlara yardım etme imkanı buluruz."

5 adet mobil mutfak tırı belediyelere teslim edildi

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, konuşmaların ardından mobil mutfak tırlarına ilişkin protokoller imzalandı ve arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikaları verildi. TBB tarafından AFAD'a hibe edilen mobil mutfak tırları ikinci bir protokolle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi. Protokole göre araçlar hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgelerinde hizmet verecek.

Törende ayrıca, Turkuaz Arama Kurtarma Timi, Beşir Arama Kurtarma Timi, Dorlion Arama Kurtarma Timi, Pendik Arama Kurtarma Timi, Zeytinburnu Arama Kurtarma Timi ve Silivri Arama Kurtarma Timi'nden personele akreditasyon sertifikaları İçişleri Bakanı Soylu tarafından takdim edildi.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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