Tayini çıkan Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı'ya veda
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Tayini çıkan Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı'ya veda

Tayini çıkan Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı'ya veda
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinden Kilis'e atanan Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı için veda kokteyli düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinden Kilis'e atanan Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı için veda kokteyli düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde, Kovid-19 tedbirleri altında verilen kokteyle, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Ayvacı, Çubuk'un kendi memleketi olduğunu ve her zaman bir ayağının burada olacağını belirterek, "Her zaman gelip gideceğim. Sayın kaymakamıma, belediye başkanıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sizlerle çalışmaktan çok keyif aldım. Burası güzel ve verimli bir çalışma yapmamıza fırsat oldu. Bunu bir veda olarak görmüyorum." dedi.

Kaymakam Keleş de atamalar ve görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu kaydederek, kendisi ile birlikte 2 yıldır ilçede başarılı şekilde görev yapan Ayvacı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirbaş ise hem üzüldüklerini hem de sevdiklerini dile getirerek, "Çözüm odaklı bir çalışma yürütüyordu. Nüfus Müdürlüğümüzün sorunsuz bir şekilde yürümesi ve vatandaşlarımızın memnun olması bizi de çok mutlu ediyordu. Seviniyoruz çünkü bir hemşehrimizin il müdürü olarak atanması ve önemli bir görev alması bizi mutlu etti. Kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Ayvacı'ya Kaymakam Keleş takdir belgesi, Başkan Demirbaş ise Türk bayrağı motifli teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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