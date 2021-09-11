Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı - Haberler
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Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

Haberler.com - Haberler | Yaşam

Her sabah tavuk yumurtası toplamak için kümese giren adam, bu sefer farklı bir durumla karşılaştı. Yumurtalardan birinin kabuksuz ve yumuşak olduğunu gören adam önce şaşırdı ancak daha sonra bunun nedeninin tavuklardaki sorun olduğunu öğrendi.

Büyük bir ticari kaynak olan tavuk besiciliği, ayrı zamanda hobi olarak yapılıyor. Hem doğal yumurta hem de doğal beyaz et tüketmek isteyenler sıklıkla bu yola başvuruyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta, her gün yumurta toplamak için kümese giren adamın karşılaştığı ilginç durum anlatıldı.

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

KABUKSUZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

A Haber'de yer alan habere göre her sabah olduğu gibi yumurta toplamak için kümese giren adam, bu sefer yumurtalarda bir gariplik gördü. Bütün yumurtalar kabukluyken, adamın gözüne çarpan ise kabuksuzdu. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen adam, hemen nedenini araştırmaya başladı.

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

TAVUKLAR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Kısa bir araştırma yapan adam, tavuğun kabuksuz yumurtlamasının nedenini de öğrendi ve hemen önlem almaya koyuldu. Çünkü, tavukların kabuksuz olarak yumurtlaması, tavuktaki hastalıklara işaret ediyor. Bir tavuk, yeteri kadar iyi beslenmemişse kalsiyum eksikliği oluşuyor. Çeşitli bileşenlerin de eklenmesiyle tavuk bedeni, kabuğu oluşturmakta yetersiz kalıyor.

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı
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Haber: Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı - Haberler
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