Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra tatile çıkan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde 3 milyon beğeni aldı.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin final çekimleri tamamlandı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel de çekimler bittikten sonra soluğu tatilde aldı. Oyuncu, tatilinden kareleri de Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Instagram'da 23,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatilde çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı yaklaşık 3 milyon beğeni aldı. Formuna dikkat eden Hande Erçel'in kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hande Erçel'in tatilinden kareler...

Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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