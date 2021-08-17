Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular

Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenen zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Kızılay gönüllüsü olarak bölgelere gitti.

Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenen zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Kızılay gönüllüsü olarak bölgelere gitti. Nisa Bulut ve Hasan Karapınar da Türkiye turu yapmayı planlarken çıkan haberlere kayıtsız kalmayıp, tatillerinden vazgeçtiler. Kızılay gönüllüsü olan ikili otostop çekerek önce Manavgat'a, ardından Kastamonu'ya gidip vatandaşlara destek oldu.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi birçok aileyi hazırlıksız yakaladı. Bölge halkıyla birlikte akraba ziyareti veya tatil amaçlı gelen vatandaşlar da afetten olumsuz etkilendi. Onlardan bazıları geri dönmek istemedi ve Kızılay'ın gönüllüsü olarak afetzedelerin yardımına koştu.

1 haftalık tatillerini Batı Karadeniz bölgesinde geçirmek isteyen Kaşıtoğlu ailesi sel felaketine tatillerinde yakalandı. Ailenin en büyüğü Abdullah Kaşıtoğlu, 1 haftalık tatil için bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Ne yapabiliriz diyerek Kızılay gönüllüsü olduk" dedi. Ailenin en küçük bireyi de çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıtarak destek oldu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Sena Özbay da yazlıkçı olarak geldikleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hem ölümle burun buruna geldi hem de Kızılay gönüllüsü olarak yardıma koştu. Özbay, olay anında tehlikeyle burun buruna gelmesine rağmen hiçbir şey düşünmeden Kızılay gönüllüsü olup yardım çalışmalarına katıldı.

OTOSTOPLA YANGIN VE SEL BÖLGELERİNE GİDİP GÖNÜLLÜ OLDULAR

Kızılay ekiplerinin alınan bilgilere göre gönüllülerin kimisi Iğdır'dan otostop çekerek önce Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalara destek verdi. Ardından hiç durmadan Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine koştu.

Türkiye turu yaparken yangını duyup tatillerine devam edemeyen Nisa Bulut ve Hasan Karapınar, Kızılay Gönüllüsü oldu. Karapınar, "Haberleri gördüğümde Iğdır'daydım. Kayıtsız kalamadım. Yola çıkıp Bursa'ya gittim. Bursa'dan Nisa'yı aldım. Daha sonra oradan otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine gidip vatandaşlara ve Kızılay ekiplerine destek olduk. Televizyondan izleyip üzülmek yerine, bizzat yardımlara katılmak istedik" dedi.

Bulut ise, süreci şöyle anlattı:

"Türkiye turu planlıyorduk. Yangını duyduk. İçimiz elvermediği için tatili erteledik. Hasan Iğdır'dan gelip Bursa'dan beni aldı ve buradan otostopla Manavgat'a gidip Kızılay'ın Manavgat'taki yardım çalışmalarına katıldık. Oradaki çalışmalara 1 hafta yardım ettikten sonra seli duyup yine otostop çekerek Kastamonu'ya geldik. Burada Kızılay gönüllüsü olarak yemek dağıtımında çalışıyoruz."

AKRABALARINA YARDIMA GELDİ KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Kızılay gönüllüleri, sahada yıkıma uğrayan bölgelerde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Sel felaketinin ardından akrabalarının durumunu merak edip bölgeye gelen Göksal Yıldız, daha sonra Kızılay gönüllüsü olarak yardımlara katkı sağladı.

YARDIM İÇİN KIRIK AYAĞINI HİÇE SAYDI

Sel felaketini televizyonda duydu. Alçılı ayağını düşünmeden yardım etmek için Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdi. Önce alçısını çıkarttırıp ayağını denedi ardından yardım için afet bölgesine geldi. Kızılay'ın gönüllü neferleri her yaş grubundan Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi için gönüllü oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berna Yılmaz