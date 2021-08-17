Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular

Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular
Demirören Haber Ajansı / Berna Yılmaz - Haberler | Güncel

Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenen zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Kızılay gönüllüsü olarak bölgelere gitti.

Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenen zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Kızılay gönüllüsü olarak bölgelere gitti. Nisa Bulut ve Hasan Karapınar da Türkiye turu yapmayı planlarken çıkan haberlere kayıtsız kalmayıp, tatillerinden vazgeçtiler. Kızılay gönüllüsü olan ikili otostop çekerek önce Manavgat'a, ardından Kastamonu'ya gidip vatandaşlara destek oldu.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi birçok aileyi hazırlıksız yakaladı. Bölge halkıyla birlikte akraba ziyareti veya tatil amaçlı gelen vatandaşlar da afetten olumsuz etkilendi. Onlardan bazıları geri dönmek istemedi ve Kızılay'ın gönüllüsü olarak afetzedelerin yardımına koştu.

1 haftalık tatillerini Batı Karadeniz bölgesinde geçirmek isteyen Kaşıtoğlu ailesi sel felaketine tatillerinde yakalandı. Ailenin en büyüğü Abdullah Kaşıtoğlu, 1 haftalık tatil için bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Ne yapabiliriz diyerek Kızılay gönüllüsü olduk" dedi. Ailenin en küçük bireyi de çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine battaniye dağıtarak destek oldu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Sena Özbay da yazlıkçı olarak geldikleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hem ölümle burun buruna geldi hem de Kızılay gönüllüsü olarak yardıma koştu. Özbay, olay anında tehlikeyle burun buruna gelmesine rağmen hiçbir şey düşünmeden Kızılay gönüllüsü olup yardım çalışmalarına katıldı.

OTOSTOPLA YANGIN VE SEL BÖLGELERİNE GİDİP GÖNÜLLÜ OLDULAR

Kızılay ekiplerinin alınan bilgilere göre gönüllülerin kimisi Iğdır'dan otostop çekerek önce Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalara destek verdi. Ardından hiç durmadan Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine koştu.

Türkiye turu yaparken yangını duyup tatillerine devam edemeyen Nisa Bulut ve Hasan Karapınar, Kızılay Gönüllüsü oldu. Karapınar, "Haberleri gördüğümde Iğdır'daydım. Kayıtsız kalamadım. Yola çıkıp Bursa'ya gittim. Bursa'dan Nisa'yı aldım. Daha sonra oradan otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine gidip vatandaşlara ve Kızılay ekiplerine destek olduk. Televizyondan izleyip üzülmek yerine, bizzat yardımlara katılmak istedik" dedi.

Bulut ise, süreci şöyle anlattı:

"Türkiye turu planlıyorduk. Yangını duyduk. İçimiz elvermediği için tatili erteledik. Hasan Iğdır'dan gelip Bursa'dan beni aldı ve buradan otostopla Manavgat'a gidip Kızılay'ın Manavgat'taki yardım çalışmalarına katıldık. Oradaki çalışmalara 1 hafta yardım ettikten sonra seli duyup yine otostop çekerek Kastamonu'ya geldik. Burada Kızılay gönüllüsü olarak yemek dağıtımında çalışıyoruz."

AKRABALARINA YARDIMA GELDİ KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Kızılay gönüllüleri, sahada yıkıma uğrayan bölgelerde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Sel felaketinin ardından akrabalarının durumunu merak edip bölgeye gelen Göksal Yıldız, daha sonra Kızılay gönüllüsü olarak yardımlara katkı sağladı.

YARDIM İÇİN KIRIK AYAĞINI HİÇE SAYDI

Sel felaketini televizyonda duydu. Alçılı ayağını düşünmeden yardım etmek için Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdi.  Önce alçısını çıkarttırıp ayağını denedi ardından yardım için afet bölgesine geldi. Kızılay'ın gönüllü neferleri her yaş grubundan Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi için gönüllü oluyor.


Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular
Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular
Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular
Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berna Yılmaz

Son dakika haberi... BARTIN'DAKİ SELDE 10 BİN ALABALIK SEL SULARINA KAPILDI
Son dakika haberi... BARTIN'DAKİ SELDE 10 BİN ALABALIK SEL SULARINA KAPILDI
77 kişinin hayatının kaybettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan 47 kişi hala aranıyor
77 kişinin hayatının kaybettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan 47 kişi hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Şeyma Subaşı Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mustafa Er Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatilden vazgeçip Kızılay gönüllüsü oldular; Otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine koştular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:47:30. #1.16#

title