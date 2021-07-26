Tatilciler gitti, define avcıları geldi
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Tatilciler gitti, define avcıları geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatilciler gitti, define avcıları geldi Tatilcilerin denize düşürdüğü ziynet eşyaları için dedektörle sahilde arama yaptılar Bayram tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da sahiller define avcılarına kaldı.

Tatilciler gitti, define avcıları geldi

Tatilcilerin denize düşürdüğü ziynet eşyaları için dedektörle sahilde arama yaptılar

ANTALYA - Bayram tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da sahiller define avcılarına kaldı. Sahilleri hınca hınç dolduran tatilcilerin denize ve sahile düşürdüğü ziynet eşyalarının peşinde olan define avcıları ellerinde dedektörlerle denizdi arama yapıp kısmetlerini aradı.

680 bin yataklı Antalya'da bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya'da tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı. Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu. Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Alanla incekum plajında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, görüntü aldığını fark eden işletme sahibiyle tartıştı. Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine ' babanın malı mı burası' diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı.

Tatilciler gitti, define avcıları geldi
Tatilciler gitti, define avcıları geldi
Tatilciler gitti, define avcıları geldi
Tatilciler gitti, define avcıları geldi
Tatilciler gitti, define avcıları geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan

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