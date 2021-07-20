Tatilciler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bayramın ilk gününde sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bayramın ilk gününde sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede konaklayan turistler, sabah erken saatlerden itibaren Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına geldi.

Konukların sepete alınmasının ardından peş peşe yükselen sıcak hava balonları, peribacaları üzerinde süzülürken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sıcak hava balon turuna katılanlardan Ayhan Altaş, AA muhabirine, bayram tatilini geçirdikleri Kapadokya'yı kuş bakışı izlemek için tura katıldıklarını söyledi.

Kapadokya'nın çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Altaş, "İlk defa balon turuna katılıyorum. Bayramı gökyüzünde karşılayacağız. Ülkemiz için güzel bir bayram olmasını diliyorum." dedi.

Ailesiyle balon turuna katılabilmek için Muğla'dan gelen Nadir Şahin de heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Burası ayrı bir gezegen gibi. Dünyada eşi benzer yok." diyen Şahin, "Kapadokya'yı herkesin mutlaka görmesini tavsiye ederim. Umarım bu bayram dünyanın ve ülkemizin Kovid-19'dan kurtulduğu ve nice güzel bayramlar kutlayacağımız bir güne vesile olur." ifadelerini kullandı.

Bölgede gün doğumu vaktinde düzenlenen turda onlarca sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan