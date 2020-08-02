Tatilciler akın etti, Saros sahilleri çadır kente döndü Bayram tatilini değerlendirmek için Saros Körfezini tercih eden vatandaşlar, sahillere akın etti.

Bayram tatilini değerlendirmek için Saros Körfezini tercih eden vatandaşlar, sahillere akın etti. Otelde konaklamak veya ev kiralamak yerine çadır kurarak bedava tatil yapmak isteyenlerin sayısı çok olunca boş alanlarda yer kalmadı ve tatilciler plajlara da yerleşti. Bu durum, sahilde çadır kentlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Kurban Bayramı'nı tatil ile değerlendiren vatandaşlar, bu sene Saros'un en gözde plajlarından biri olan Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilini tercih etti. Bayramın ilk günü ile birlikte sahillere akın eden tatilciler; yol kenarı, basketbol sahası, otopark gibi alanlarla çadır kurdu ve Mecidiye sahili bir gecede adeta 'Çadır Kent'e döndü.

Tatilin başlaması ile birlikte konvoylar halinde, başta İstanbul olmak üzere, Malkara, Uzunköprü, Ankara ve Adana'ya kadar birçok faklı şehirden gelen vatandaşlar, tatillerini gerek yanlarında getirdikleri çadırlarda, gerekse barınacak şekle getirdikleri araçlarında geçirerek bu şekilde sabahladı.

Bunun yanında araç park alanlarında kalacak boş alan bulamayan bazı vatandaşlar ise plajlara da yerleşti. Sahildeki kumun üzerine çadırlarını kuran tatilciler, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu. Bu durum da denize girmek için sahile gelen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çadırlarda tatilini geçiren vatandaşlar ise zaman zaman zor şartlar altında kalarak geçirdikleri tatili şu şekilde anlattı:

"Yıllardan beri buraya gelip çadır kurarak tatil yapıyorum. Kendime bir dünya kurdum burada, rüzgarla beraber çok kum geliyor, ben de çevreye yerleştirdiğim bitkiler ile önlemeye çalışıyorum. Uzun süre kaldığım için üstesinden geliyorum ama çoluk çocuğu için 3-4 gün için gelenler bu toz toprağın içinde zorlanıyorlar. Saros dünyanın en temiz denizlerinden birine sahip, Adana'dan her sene gelip bir süre kalıyoruz. Arabamla geldiğim için çadır sayılabilir, içine yatak döşek atıp tatili geçirmeye çalışıyoruz. Kendi kafamıza göre gelip kaldığımız için daha çok keyifli oluyor, insana huzur veriyor. Bir yere bağlı olmamak çok şahane." - EDİRNE

Kaynak: İHA