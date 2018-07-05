Tatil Cennetinde Facia! Phuket Adası'nda 2 Turist Teknesi Battı: Onlarca Kişi Kayıp
Tayland'ın dünyaca meşhur Phuket adasında 130'dan fazla turisti taşıyan iki tekne battı. Onlarca kişinin kayıp olduğu bildiriliyor.
Tayland'ın dünyaca meşhur Phuket adasında iki turist teknesi battı. Onlarca kişinin kayıp olduğu bildiriliyor.
Tayland polisi, ülkenin güneyindeki turizm cenneti Phuket'te iki teknenin alabora olduğunu duyurdu.
Afet Merkezi'nden ilk gelen bilgilere göre, 130'dan fazla turisti taşıyan teknelerdeki onlarca kişi kayıp.