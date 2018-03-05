Taşkesenlioğlu'ndan Samsun Lojistik Merkezine Tam Not

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, '2019'a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'na katılmak üzere Samsun'a gelen AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na Samsun'un ekonomik kalkınma hamleleri arasında yer alan Samsun Lojistik Merkezini gezdirdi.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019'a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nda Samsun ekonomisinin ve geleceğinin masaya yatırılırken şehrin ekonomik anlamda çağ atlamasını sağlayacak olan Samsun Lojistik Merkezi de konuşuldu. Forumun bitmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın daveti üzerine Samsun Lojistik Merkezinde incelemelerde bulunan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, merkezin Samsun ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını şimdiden görebildiğini ifade ederek Başkan Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

"Coğrafi konumumuzun avantajlarını sonuna kadar kullanacağız"

Samsun Lojistik Merkezinin coğrafi konumu itibariyle çok güzel bir yere konuşlandığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Merkezimiz Türkiye'nin dünyaya açılan, kara, demir, hava ve deniz yolunu içinde barındıran sayılı şehirlerden birisi olan Samsunumuzun ekonomisini şüphesiz yükseltecek. Şehrimizin ekonomik beklentileri bu projeyle birlikte daha da büyüdü. 4 ulaşım ağına sahip bir şehir olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanarak kentimiz üzerinden yapılacak ticaretin arttırılmasına ön ayak olacağız. Bu proje dünün, bugünün değil, yılların projesidir. Tamamlanması bizlere nasip oldu. Depolarımız kiralanmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden depo kiralamak üzere firmalar bizlerle irtibat kuruyor. Kısa bir süre sonra tam kapasite ile hizmet vereceğimizi umuyoruz. Firmalara vereceğimiz depo hizmetiyle birlikte de yaptığımız yatırımların karşılığını kısa sürede Samsunumuza kazandıracağımızı umuyoruz" diye konuştu.

Taşkesenlioğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe eşlik etti. - SAMSUN