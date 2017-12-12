Taşerona kadroda son durum! Taşeron düzenlemesi ne zaman?

Taşerona kadroda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da taşeron düzenlemesinin detaylarını paylaşmıştı. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte taşeron düzenlemesinde son durum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAŞERON MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından taşeron düzenlemesi süreci hızlandı ve gelişmeler yaşanmaya başladı.

HÜKÜMETİN TAŞERON MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Kamudaki yaklaşık 850 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesine son şeklinin verilebilmesi için Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında cuma günü toplantı yapıldı. Toplantıda düzenlemenin ayrıntıları ile sendikaların görüş ve önerileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta taşeron işçilere verilen kadro müjdesiyle ilgili hükümetin mesaisi sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarıyla ayrıntıları ortaya çıkan düzenlemeye son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımıyla toplantı yapıldığı öğrenildi. Düzenlemenin ayrıntılarının ele alındığı toplantıda, sendikaların görüş ve önerileri de masaya yatırıldı.

Düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi planlanırken, ilgili bakanların Başbakan Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

Yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmıyor

Düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılan ayrıntılarına göre, söz konusu kadro fırsatı, merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlardaki tüm taşeron işçileri ilgilendiriyor.

Yaş ve eğitim seviyesi şartının aranmadığı düzenlemeden yararlanmak isteyen taşeron işçilerin, öncelikle çalıştıkları kurumlara başvurmaları gerekecek.

Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak işçilerden sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak.

Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken, tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın, işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde iki aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak.

Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar kadro imkanından faydalanamayacak.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sarıeroğlu, taşeron ile ilgili çalışma hakkında, "Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda.

Belediye ve İl Özel İdareleri'nde çalışan taşeron kardeşlerimiz içinde, aradan taşeron firmaları kaldırıyoruz ve Belediyelerin iştiraklerinde, iktisadi teşekküllerinde istihdamlarını sağlıyoruz. İştiraklerin daimi işçi statüsünde olacaklar. 4C statüsündeki kardeşlerimizin talebi de 4B statüsüne geçmekti. Onları 4B statüsüne geçiriyoruz.

Mevsimlik geçici işçilerimiz var. Onlarında yıllardır talepleri vardı. 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Onların çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplamda 900 bin işçilerimizi ilgilendiren gerçekten önemli bir çalışma" değerlendirmesini yaptı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, taşeronla ilgili düzenleme konusundaki bir soru üzerine, "Şu anda yapılan taslak çalışmaya göre merkezi yönetimde genel ve özel bütçe kapsamında olan idareler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlar da çalışanlar bunlar sürekli kadroya alınıyorlar. Yani kadrolu işçi durumuna geçiyorlar. Ayrıca özel idare ve belediyelerde çalışanlar ise yerel yönetimler diyelim özel idarelerin ve belediyelerin bünyesinde kurulacak iktisadi teşekküller bünyesinde çalıştırılacaklar.

Dolayısıyla onlar da onun bünyesi içerisinde bir kadrolu çalışma imkanı elde etmiş olacaklar. Bu yaklaşık 950 bin kişiye tekabül ediyor. Ayrıca mevsimlik işçiler var şu anda. 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Bu mevsimlik işçilerin 9 aya kadar çalışmasına imkan getiriyor. Bu büyük bir iyileştirme onlar için. Bir de 4C'li olarak bildiğimiz çalışanlarımız var. 4C'li olarak çalışanlarımızın tamamı da 4B'ye alınıyor ve 4C'li çalışmaya son verilmiş oluyor. Bu demin de ifade ettiğim gibi yaklaşık 950 bin kişiyi ilgilendiriyor. 4 Aralık'ta çalışan herkesi kapsıyor bu.

4 Aralık itibarıyla çalışan, açıklandığı gün çalışan herkesi kapsıyor. İzinde varsa izindekini de, askerde varsa askerdekini de kapsadığı gibi, eğitim şartına bakılmayacak, yaş şartına bakılmayacak asıl iş yardımcı iş ayrımına bakılmayacak. 4 Aralık günü işte olan herkes daha sonra çıkarılmış olması bile bunu değiştirmiyor, 4 Aralık günü işte olan herkes bundan yararlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde taşeron da ve alt işveren de çalışan işçiler de bundan yararlanacak. Onlar da daimi işçi kadrosuna geçmiş olacak" cevabını verdi.

1- DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli idareler, üniversiteler, hastaneler ve üst kurullarda çalışan 450 bin kişi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi kapsamına (işçi kadrosuna) alınacak. Belediyelerde çalışan 400 bin kişi belediyelerin kuracağı yeni iktisadi teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek. 4C kapsamındaki 24 bin kişi 4B kadrosuna alınacak, Mevsimlik çalışan 25 bin dolayındaki işçinin çalışma süresi uzatılacak.

2- KİT'LERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KADRO OLACAK MI?

KİT'lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu işçilerin durumu, bu çalışma sonucu belirlenecek.

3- MEVSİMLİK İŞÇİ KISMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

ÇAY-KUR, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda dönemsel olarak çalışan işçiler yararlanacak. Halen 5 ay 29 güne kadar istihdam edilen bu işçiler, 9 ay 29 güne kadar çalıştırılabilecek.

4- 4/C KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN DURUMU NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TBMM gibi kurumlarda çalıştırılan veya özelleştirme sonrası işsiz kaldıkları için 4/C statüsünde çalıştırılan kişiler (Yaklaşık 23 bin kişi) 4/B statüsünde "sözleşmeli memur" kadrosuna alınacak.

5- TAŞERON İÇİN SÖZLEŞME SÜRESİ OLACAK MI?

Daha önce Meclis'e sunulan yasa tasarısında taşeron işçilerin 3 yıllık sözleşmeli olarak istihdamı öngörüldü. Yeni düzenlemede, 1 yıl, 3 yıl gibi sözleşme süreleri olmayacak.

6- KADROYA ALINMADA KRİTER OLACAK MI?

Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriter olmayacak.

7- EMEKLİ OLUP DA TAŞERONA BAĞLI ÇALIŞANLAR KADROYA ALINACAK MI?

Emekli maaşı alanların kamuda çalışması yasak. Bu nedenle, halen hem emekli aylığı alan hem de taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kadroya alınmayacak.

8- EMEKLİLİK YAŞINI DOLDURMAYA KISA SÜRE KALANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Emekliliğine, 1 yıl, 2 yıl gibi kısa süre kalanlar emeklilik yaşını dolduruncaya kadar kamuda çalışmaya devam edecek.

9- EMEKLİLİK YAŞINI DOLDURMUŞ AMA PRİMİ YETERSİZ OLAN İŞÇİLER KADROYA ALINACAK MI?

Bu durumdaki işçiler de prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkını alıncaya kadar çalışmak üzere kadroya alınacak.

10- SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO HAKKINDAN YARARLANACAK MI?

Doğum iznine ayrılan, hastalandığı için rapor kullanan, askere giden ve bu nedenle sözleşmesi "askıda" olan kişiler, izinden veya askerden döndüklerinde kadroya alınacak.

11- ASIL İŞİ YAPANLAR NASIL İSTİHDAM EDİLECEK?

Hastanelerde hemşire, laborant, teknisyen gibi hizmetlerde çalışanların da işçi kadrosuna alınacağı belirtiliyor. Bu konuda Meclis'teki görüşmeler esnasında farklı bir çözüm beklentisi bulunuyor.

12- KADROYA ALINANLARIN ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Taşeron işçiler için bir süredir toplu sözleşmeler imzalanıyor. Taşeron işçiler kadroya alındıklarında, sözleşme süresinin bitimine kadar aynı ücreti almaya devam edecekler.

13- KADROYA ALINAN İŞÇİLERE İKRAMİYE Mİ VERİLECEK?

Sürekli işçi kadrosundakilerde olduğu gibi kadroya alınacak taşeron işçilere de yılda 2 defa 26'şar günlük ücret tutarında "tediye" adı altında ikramiye ödenecek.

14- YILLIK İZİN HAKLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

İşçilerin yıllık izinleri çalışma sürelerine göre belirleniyor. Kadroya alınan taşeron işçilerin yıllık izin süreleri belirlenirken, en çok çalıştıkları işyerindeki kıdemleri esas alınacak.

15- TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI DEVLETE İLAVE YÜK GETİRECEK Mİ?

Hayır. Devlet taşeron işçileri istihdam ederken onların ücretlerine ilave olarak "alt işveren" durumundaki firmalara işçi ücreti başına yüzde 20-30 gibi oranlarda fazla para ödüyor. Taşeron işverenlere yapılan bu ödemeler sona ereceği için devletin yükünün azalması söz konusu.

16- TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta başlayacak bütçe görüşmelerinin ardından taşeronla ilgili yasa çıkartılacak. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kadroya alım için 3 ay süre tanınacak.

17- DAVA AÇAN İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bazı kurumlarda "asıl" işi yaptıkları gerekçesiyle kadroya alınmak amacıyla geçmişte dava açanların kadroya alınabilmek için, davalarından feragat etmeleri istenecek.

18- SINAV VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI TÜM İŞÇİLER İÇİN UYGULANACAK MI?

Kamuya personel alımındaki prosedür gereği kadroya alınacak işçiler güvenlik soruşturmasından geçecek. Yasadışı örgütlerle bağlantısı tespit edilenler kadroya alınmayacak. İşçiler, şu an çalıştıkları kurumlar tarafından, yaptıkları işlere göre sınavdan geçirilecek.

19- İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI VE ÖDENMEMİŞ ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Taşerona bağlı işçilerin geçmiş yıllara ilişkin kıdem tazminatı ve ödenmemiş ücretleri taşeron firmaların sorumluluğunda. Ancak, daha önce çıkartılan yasa gereği, taşeron firmalar tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı ve ücretlerden asıl işveren de sorumlu bulunuyor. 4857 sayılı kanunun 2. Ve 3. Maddelerinde düzenlenen asıl işveren- alt işveren ilişkilerine ilişkin maddelerde haklarının kısıtlanamayacağı belirtilerek ayrıca, 'alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır' deniyor. Dolayısıyla bu konuda hak kaybı yaşanması beklenmiyor.

20- KADROYA ALINAN TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜDE EMEKLİ OLACAK?

Taşerona bağlı çalışanlar Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine bağlı olarak "sürekli işçi" kadrosunda istihdam edilecek. Bu nedenle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/a maddesi uyarınca "işçi" statüsünde emekli olacak.

Taşeron işçiler için son dakika açıklamar geldikçe haberimizden bulabilirsiniz.