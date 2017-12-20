Taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşeron işçiler için son dakika açıklamalar. Taşerona kadro sürecinin başlamasının ardından kadro için tarih merakla bekleniyor. Yaklaşık 900 bin taşeron işçinin beklediği kadro, KHK ile verilecek. İşte taşerona kadroda son durum.

Taşerona kadro için bekleyişini sürdüren binlerce işçi için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vermiş ve taşeron düzenlemesi resmen başlamıştı. Düzenlemeyle birlikte kadronun ne zaman verileceğini araştıran vatandaşlar, merakla bu tarihin açıklanmasını bekliyor. Öte yandan taşerona kadroda son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. İşte taşeron düzenlemesinde son durum ve yaşanan gelişmeler.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Taşeron işçileri, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için hükümetin kadro müjdesinin ardından bekleyişe geçti. Kadronun verileceği tarihi merakla bekleyen taşeron işçileri için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

TBMM'den edinilen bilgiye göre, kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK ile verileceği öğrenildi. Böylece çıkacak olan Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçileri kadrolu olacak.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI



CHP Grup Başkanvekili Altay, bir soru üzerine de taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin, iktidar yetkililerince, bütçe görüşmeleri sonuna yetiştirileceğini kendilerine söylendiğini belirterek, "Geldiğimiz noktada bunun bütçenin sonuna yetişmesi çok şey görünmüyor. Taşeron daha Meclise gelmedi. Belli ki hükümet, taşeron kanunuyla ilgili kendi içinde netlik sağlayamadı ama bir şey kesin bütçenin bittiği günün ertesinde Meclise getireceklerini söylemişlerdi. Biz de buyurun getirin her türlü katkıya, desteğe açık ve hazırız demiştik." ifadesini kullandı.

Konunun kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesini sağlıklı bulmadıklarını çünkü hükümetin taşeron teklifinde adaletsizlik, eşitsizlik olacağını öngördüklerini dile getiren Altay, "KHK ile gelmesi anayasaya aykırılık noktasında elimizi zorlaştırır. Taşeron, kanun teklifi olarak gelsin, adil, hukuki gelsin. Sendikalı bir işçinin hakkı neyse taşeron işçisinin bu hakkı almasını istiyoruz. Böyle bir teklifi buyursunlar getirsinler söz veriyoruz 2 saat içinde Meclisten geçmesi için tüm desteğimizi veririz." dedi.

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNDE SONA DOĞRU

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.

Özellikle KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemeyi bu yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçlayan hükümet, yılın bitimine sayılı günler kala çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada sona gelindi.

Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması ve ardından hızlı bir şekilde yasalaşması yönünde adımların atılması öngörülüyor.

Öne sınav, sonra güvenlik soruşturması

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.

Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.

Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.

TAŞERONA KADRO KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron düzenlemesine ilişkin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'na katıldı.



İstihdam Şurası'nda taşeron düzenlemesine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Taşeronluk neydi? Adeta komisyonculuktu. Taşeron, çalıştırdığı işçiye ne veriyordu? İşte asgari ücret üzerinden meblağ. Kazanan kim? Kendisiydi. Pazarlığı yaparken de zaten öyle yapıyordu. Ama şimdi artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak, o bitti. Şimdi artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak ve böylece artık onların da bir derdi evelallah kalmadı." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) personelinin kadroya alınmayacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Taşeronların elbette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin" dedi.