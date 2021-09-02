Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
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Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Afrodit lakaplı Banu Alkan, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyledi. Pekkan'ın fotoğrafını paylaşan Alkan, "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" dedi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Alkan son olarak meslektaşı Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyledi.

AJDA PEKKAN'A GÖNDERME YAPTI

Instagram'da 134 bin takipçisi bulunan Banu Alkan, hikaye kısmından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın konserinde tercih ettiği kıyafete gönderme yaparak "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" yazdı. Pekkan'ın kıyafetinin benzerini daha önce kendisini giydiğini gösterdiği bir fotoğrafını paylaşan Alkan, "Taklit edilen fotoğrafım" dedi.

"SENİ TAKLİTÇİ KEZBAN"

Hızını alamayan Afrodit, daha sonra Kylie Jenner ile kendi fotoğrafını birleştirerek "Seni taklitçi Kezban seni. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" ifadelerini kullandı.

Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı - Haberler Magazin
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