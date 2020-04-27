Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arı ve faydalı böcekleri öldürüyor
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Trakya Üniversitesi, Mustafa Tan, Güncel, Haber

Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arı ve faydalı böcekleri öldürüyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, tarımda yanlış ilaçlamanın doğadaki arılar ve faydalı böceklerin ölmesine neden olduğunu, bu nedenle ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

27.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:24
Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arı ve faydalı böcekleri öldürüyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, tarımda yanlış ilaçlamanın doğadaki arılar ve faydalı böceklerin ölmesine neden olduğunu, bu nedenle ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerde hareketliliğin arttığını belirtti.

Meyve bahçelerinin bakımı, buğday tarlalarının gübrelenmesi, ayçiçeği, mısır ve çeltikte ekim hazırlıkları gibi çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Tan, bu dönemde yapılan bilinçsiz ilaçlamanın, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi toplu arı ölümlerine neden olduğuna da dikkati çekti.

Tan, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kovandan 100 bin tonun üzerinde bal elde edildiğini kaydetti. Sektörün, ülke ekonomisine ve istihdama katkısının çok büyük olduğunu belirten Tan, "Ancak bal üretimi arıların görünen faydasıdır. Bunun dışında arılar, bal üretirken doğadaki yabancı tozlaşan bitkilerin döllenmesini gerçekleştirirler." dedi.

İnsanların tarımını yaptığı, ekonomik öneme sahip 200 kadar bitkinin tozlaşmasının, meyve bağlamasının ve tohum tutmasının arı faaliyetlerine bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tan, "Arılar olmadan ayçiçeği, kanola, kavun, karpuz, biber, domates ve birçok meyve ağacı ürün veremez. Doğal florada bulunan yonca, korunga, üçgül ve geven gibi türler tohum oluşturup çoğalamaz. Kısacası doğanın sürekliliği arılar ve benzeri tozlayıcı böceklerin faaliyetlerine bağlıdır." diye konuştu.

"Ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılmalıdır"

Albert Einstein'ın "Arılar ölürse insanlar da ölür" sözünü hatırlatan Mustafa Tan, insan hayatında ve üretimde arıların çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Tan, tarımsal sistemde ilaç kullanımının üretim için gerekli olduğunu ancak her ilacın çevreye az veya çok zararı bulunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Zararlı etmenleri kontrol etmek için atılan kimyasallar, faydalı böceklere de zarar verir. Bu nedenle doğru ilacın doğru zamanda ve uygun dozlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arıların ve faydalı böceklerin ölmesine neden olur. Ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerimizin ilaç kullanımında mutlaka uzman kişilere danışması ve tarım teşkilatlarının yapmış olduğu uyarıları dikkate alması gerekir."

Örneğin bugünlerde yapılacak buğdayda süne ilaçlaması için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinin bütün köylere gereken uyarıları ilettiğini belirten Prof. Dr. Tan, "Bu uyarılar gözardı edilmemelidir. Arı ve benzeri böceklere zarar vermemek için, çevreye zararı en az olan ilaçların kullanılması, ilaçlamanın arıların aktif olmadığı sabah veya akşam saatlerinde yapılması ve çevredeki arıcıların bilgilendirilmesi önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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