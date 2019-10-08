Tarım ve orman bakanlığı'ndan 'iddialar ve gerçekler' kitapçığı

08.10.2019 12:02

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım politikalarına ilişkin öne sürülen iddialara rakamlarla yanıt verdi. Hazırlanan 'Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' adlı kitapçığa göre; Türkiye'nin 2019 yılında ithal ettiği saman 0,15 ton (150 kilo) olarak gerçekleşirken, 2018 yılı Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH) İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler geride bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler' isimli kitapçık hazırladı. Kitapçıkla, kamuoyunda bakanlık politikalarına ilişkin yayılan gerçek dışı iddiaların önüne geçilmesi amaçlandı. Kitapçıkta 'gıda denetimi önemsenmiyor', 'ülkemiz saman ithalatına muhtaç hale gelmiştir', 'ülkemiz tohumculukta dışa bağımlı hale geldi', 'orman yangınlarına müdahale edilemiyor', 'şeker pancarı üretimi ve verimi günden güne düşüyor', 'Türkiye un ithal eder duruma geldi', 'hayvan varlığımız sürekli azalıyor', 'gıdalarımıza GDO denetimi yapılmıyor', 'patates ekim alanları yasaklanıyor', 'Atatürk Orman Çiftliği arazi varlığında azalmalar yaşanıyor' gibi çarpıcı iddialara verilen cevaplar yer aldı.

'2018'DE 17,7 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre; 2002-1018 döneminde Tarımsal GSYH'da önemli artışlar sağlandı. Dünya Bankası verilerinin de kullanıldığı kitapçıkta, Türkiye 2018 yılı Tarımsal GSYH'da İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 44,18 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2018 yılında 17,7 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildi.

YILLIK SAMAN ÜRETİMİ 25 MİLYON TON

2018 yılında gıda denetçisi sayısı 6 bin 825'e artırılırken, aynı yıl yapılan denetim sayısı ise 1 milyon 124 bin 918 oldu. Türkiye'nin saman üretiminde kendisine yeter konumda olduğu, yıllık saman üretiminin 25 milyon ton, tüketimin ise 15 milyon yon olduğu kaydedildi. Öte yandan, Türkiye'nin 2019 yılında ithal ettiği saman miktarının ise 0,15 ton (150 kilo) olduğu aktarıldı.

152 MİLYON DOLARLIK TOHUM İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin halihazırda 85 ülkeye tohum ihraç ettiği, ihracatın mali değerinin ise 152 milyon dolar olduğu belirtildi. Öte yandan yurt genelinde üretilen sertifikalı fide miktarı ise 189 milyon adete yükseldi. Kitapçığa göre, günümüzde meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin yüzde 96'sının yerli ve milli imkanlarla üretiliyor ve tohum ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.

ORMAN YANGINLARI

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne atfen paylaşılan verilere göre, 2008-2017 yılları yıllık ortalama yanan orman alanı Türkiye'de 9.075 hektar olarak kaydedildi. Veriye göre en çok orman yangınına sahne olan Akdeniz ülkesiyse 134 bin 925 hektar alanla Portekiz. Portekiz'i İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa takip etti. Ayrıca kitapçıkta, "Son 10 yıllık verilere göre 2018 yılında yanan alanda yüzde 63 azalma sağlanmıştır" denildi.

ŞEKER PANCARI

Son 16 yılda pancar üretiminde yüzde 27 artış sağlandığının belirtildiği kitapçıkta, "Nişasta Bazlı Şeker kotaları indirildi ve şekerpancarı üretimi artırıldı. Şeker kotaları içerisinde yüzde 10 paya sahip nişasta bazlı şeker kotaları 2019/2020 pazarlama yılında yüzde 2,5'a indirilmiştir. Böylece, ilave yaklaşık 1,5 milyon ton şekerpancarı kota kapsamında üretilmiştir. Halkımızın tükettiği şeker yerli ve millidir. Halkımızın tükettiği şekerin tamamı yurtiçinde üretilmekte olup 2019/2020 pazarlama yılında bu şekerin yüzde 97,5'i pancardan elde edilecektir" ifadeleri yer aldı.

BUĞDAY İTHALATI

Kitapçıkta, 'Türkiye un ithal eder duruma geldi' eleştirilerine de yanıt verildi. Buğday mamulleri ihracatında Türkiye'nin 2005'ten bu yana dünyada birinci sırada yer aldığının hatırlatıldığı kitapçıkta, ithal edilen buğdayın işlenerek makarna, irmik vb. ürünler şeklinde ihraç edildiği ifade edildi. Kitapçığa göre; son 16 yılda 16 milyar dolarlık buğday ithal ederken, 28,6 milyar dolarlık mamul madde ihraç etti.

GIDA AMAÇLI GDO'LU ÜRÜNE İZİN YOK

Kitapçığın Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) bölümünde Türkiye'ye sadece hayvan yemlerinde onaylanmış genler için yurda giriş izni verildiği hatırlatıldı. Ayrıca yurt genelinde bulunan 57 kamu-özel gıda kontrol laboratuvarında GDO tarama, 30 kamu-özel gıda kontrol laboratuvarında ise GDO miktar analizlerinin yapıldığı belirtildi. Kitapçıkta, olumsuzluk tespit edilen GDO'lu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği belirtilerek, "Biyogüvenlik Kurulu tarafından bugüne kadar gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir gen olmadığından gıda amaçlı GDO'lu ürün ithalatına kesinlikle izin verilmemektedir" denildi.

PATATESTE KARANTİNA SADECE HASTA BÖLGELERDE

Patates üretiminde sadece 'Patates Siğili Hastalığının' görüldüğü parsellerde karantina ve münavebe tedbirlerinin (ekim nöbeti) uygulandığı belirtilirken, bahse konu hastalığın kimyasal kontrol yöntemlerle yok edilemediğinin altı çizildi. Öte yandan, uygulanan tedbirden etkilenen çiftçinin gelir kaybının önlenmesi için patates çiftçisine üç yılda bir dekar başına 110 lira destek ödemesi yapıldığının altı çizildi.

AOÇ ARAZİSİ

Kamuoyunda dolaşan AOÇ arazisinin azaldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtilerek "1983 yılından sonra herhangi bir arazi kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyunda yer alan iddialar; 1983 yılına kadar çıkarılan çeşitli kanunlarla Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinden çıkmış alanlardır. Bu alanlarla ilgili işlemler tasarruf sahiplerince yapılmaktadır. Bu nedenle medyada, Atatürk Orman Çiftliği arazileri olarak tanımlanan alanlar, Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde ve sorumluluğunda değildir" hatırlatması yapıldı.





Kaynak: DHA