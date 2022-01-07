Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de seracılığın her geçen gün arttığını belirtip, "Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların da çok daha azalacağını birlikte müşahede ediyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kütahya'nın Simav ilçesinde Seracılık Organize Sanayi Bölgesi'ni gezerek, su kuyularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi İsmail Taş'ın seralarını gezen Bakan Pakdemirli, domates hasadına katıldı. Taş ile sohbet eden Pakdemirli, Türkiye genelinde seracılığın giderek yaygınlaştığını, bunun üretime katkı sağladığını söyledi. Seralarda üretim yapanların Türkiye çapında mutlu olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

Bakan Pakdemirli, Simav ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçti.