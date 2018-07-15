Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Haine En Büyük Cevap Güçlü Türkiye'dir"

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Haine en büyük cevap güçlü Türkiye'dir" dedi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri İzmir'de devam ediyor. Sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile alana akın etti. Meydan kırmızı beyaza bürünürken, anma programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti İzmir il Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve yeni atanan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak katıldı.

Vali eşi, Erdoğan'ı dinlerken ağladı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı etkinlik ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak izledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını gözyaşları içerisinde izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meydana bakan duvarına dev Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi asıldı. Tarihi Saat Kulesi, zarar görmemesi için koruma altına alındı. Sahne önünde demokrasi nöbetine katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. İlçe belediyeleri ve STK'lar alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek ikramında bulundu.

"Son FETÖ'cü kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"

Meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 yıl önce de buradaydık. Hain FETÖ darbe girişimini bertaraf etmek için buradaydık. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin. Gazilerimize şifa versin. Rabbime şükürler olsun, bugün bu kürsüde konuşabiliyoruz. Eğer darbe girişimi gerçek olsaydı bu kürsülerin hepsi bize haram olacaktı. O akşam milletin iradesine suikast oldu. Millet, 'dur' dedi. Milletimiz o akşam tek vücut oldu. O akşam demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz, bütün yatırımlarımız, çocuklarımızın geleceği sınav altına alındı ve sınavdan geçti. Hepsinin üstünden geldik, bin defa şükürler olsun. Hainin planı alt üst oldu. Eğer bu şerri yaşamasaydık bunlardan asla kurtulamayacaktık. Terör örgütleri temizlendi. 'İnlerine gireceğiz' demiştik. İnlerine girdik. Kuzu postundaki hainden kurtulduk. Hain içeride olursa kapı kilit tutmaz. Sonuna kadar bu yapıyla mücadeleye devam edeceğiz. Son FETÖ'cü kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Rabbim milletimize böyle bir illet ve zillet bir daha yaşatmasın. Şimdi daha güçlü bir Türkiye var. Güçlü Türkiye haine en büyük cevaptır. Güçlü Türkiye'nin yapısı 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile beraber gelmiştir" dedi.

"Demokrasi zaferi"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Sizlerin varlığı bizlere güç ve kuvvet veriyor. Allah sizleri var etsin, ülkemizi var etsin. 15 Temmuz yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, yiğitlerin tüm haksızlıklara dünyaya haykırırcasına 'dur' dediği gündür. Milletimizin bu demokrasi zaferini hep beraber kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz, terör örgütleri ve bazı kirli ellerin taşeronları tarafından kurulan tuzakları birer birer bozguna uğratmıştır. Bu millet, gelen her saldırıdan güçlenerek çıkmıştır. Bundan sonra daha müreffeh, daha güçlü bir ülke için çıkılan kutlu yolu Cenab-ı Hak açık eylesin. Bu milletin ekmeğini yiyip ülkesine ihanet eden hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde İzmir'de tuttuğu demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. - İZMİR