Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri hangileridir? Tarık Ünlüoğlu ölüm sebebi nedir?

Tarık Ünlüoğlu birçok dizi ve film projesiyle dikkatleri üzerine çekmiş ani ve genç vefatıyla tüm sevenlerini üzmüş yılların tiyatro sanatçısı, film ve dizi oyuncusudur. Rol aldığıi iddialı yapımlarla ve keskin rolleriyle birçok genç meslektaşına adeta öğretmen oldu.

1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu her türlü rolünün hakkından gelen duayen tiyatroculardan. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki karakteriyle genç kesiminde gönlünü fetheden oyuncunun 1 ekim ölüm yıldönümü.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

16 Kasım 1957 İzmir doğumlu duayen tiyatrocu ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan başarılı tiyatrocu isminide Türk sinema ve tiyatrosuna da altın harflerle yazdırdı.

TARIK ÜNLÜOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

1 Ekim 2019'da, bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 61 yaşında öldü.] 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KARİYERİ

Son zamanların efsaneleşen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal KAplan rolü ile karşımıza çıkan Ünlüoğlu, dizinin çekimleri sırasında vefat etti.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

TELEVİZYON DİZİLERİ

1983 Kurt ve Kuzu Bilinmiyor

2001 Nasıl Evde Kaldım Ali

2003-2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi

2005-2007 Gümüş (dizi) Tarık

2006 Bebeğim Adem Köroğlu

2007 Benden Baba Olmaz Sami

2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı

2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu

2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan

2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa

2014 Ah Neriman Tarık

2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan

SİNEMA FİLMLERİ

1996 Bir Erkeğin Anatomisi Bilinmiyor

1998 Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey

2006 Umut Adası Hamdi

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı Gölge

2009 Aşkın İkinci Yarısı Bilinmiyor

2011 Eyyvah Eyvah 2 Edremit

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy

2012 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3 Edremit

2015 Bana Masal Anlatma Timur

2015 Kara Bela Atılgan

2018 Bal Kaymak Adem

2018 Hedefim Sensin Adnan