Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
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Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir dönemin efsane mankenlerinden Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner ile nikah masasına oturdu. Düğünde iki farklı gelinlik giyen Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sessiz sedasız evlenen Akay, nikahtan sonra Instagram hesabındaki soyadını "Şenay Akay Soner" olarak güncelledi.

40 yaşındaki başarılı manken Şenay Akay, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Tarık Soner ile Yeniköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen törenle evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Suat Kaşıbeyaz, Okay İnan ve Ebru Koçan yaptı.

NİKAH SONRASI INSTAGRAM'DAKİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Pandemi nedeniyle sade ve az kişiyle bir tören yapan Şenay Akay, düğünündeki iki farklı gelinlik giydi. Bir balık model dantelli bir gelinlik tercih eden Akay, ikinci gelinliğini ise taşlı ve kabarık etekli diktirdi.. Sosyal medya hesabından düğünüyle ilgili paylaşım yapmayan Şenay Akay'ın ilk işi Instagram hesabındaki soyadını değiştirmek oldu. Akay, Instagram'daki adını "Şenay Akay Soner" olarak değiştirdi.

Şenay Akay, ilk evliliğini 2002 yılında Buğra Özçetin ile yapmış ancak 2004 yılında ihanet nedeniyle boşanmıştı.

Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tarık Soner ile evlenen manken Şenay Akay, güzelliğiyle göz kamaştırdı - Haberler Magazin
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