Tarihte bugün ne oldu? 8 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 8 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 8 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
8 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 8 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.
• 1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.
• 1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.
• 1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.
• 1853 - Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.
• 1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.
• 1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.
• 1947 - Roswell, New Mexico'da, bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan "Roswell UFO Vakası" meydana geldi.
• 1948 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ilk kez başlattığı bir program çerçevesinde kadınları da birliklerinde eğitmeye başladı.
• 1960 - U-2 pilotu Francis Gary Powers, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçağı düşürüldükten sonra yargılandığı mahkemede casuslukla suçlandı.
• 1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.
• 1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.
• 1982 - Düceyil'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlendi.
• 1996 - Türkiye'de RP-DYP Koalisyon Hükûmeti güvenoyu aldı; "Refahyol (54. Hükûmet)" dönemi başladı.
• 1997 - NATO; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.
• 1997 - İstanbul Metris Cezaevi'nde isyan çıktı; 5 kişi öldü.
• 1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkûmun idam cezası, "elektrikli sandalye" ile infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.
• 2003 - Sudan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Sudan'da düştü: 117 kişi öldü, iki yaşında bir çocuk kurtuldu.
• 2018 - Çorlu tren kazası: Kapıkule'den İstanbul (Halkalı)'a doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.
• 2020 Koronavirüs salgını: Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 12 milyonu geçti.
DOĞUMLAR
• 1621 - La Fontaine, Fransız yazar (ö. 1695)
• 1831 - John S. Pemberton, Amerikalı eczacı (Coca-Cola'nın ilk üreticisi) (ö. 1888)
• 1838 - Ferdinand von Zeppelin, Alman kâşif (ö. 1917)
• 1839 - John D. Rockefeller, Amerikalı sanayici (ö. 1937)
• 1867 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (ö. 1945)
• 1885 - Ernst Bloch, Alman filozof (ö. 1977)
• 1908 - Nelson Aldrich Rockefeller, ABD'nin 41. Başkan Yardımcısı (ö. 1979)
• 1914 - Billy Eckstine, Amerikalı caz şarkıcısı (ö. 1993)
• 1919 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (ö. 1971)
• 1919 - Walter Scheel, Alman politikacı (ö. 2016)
• 1921 - Edgar Morin, Fransız filozof ve sosyolog
• 1934 - Marty Feldman, İngiliz komedyen ve aktör (ö. 1982)
• 1951 - Anjelica Huston, Amerikalı aktris
• 1952 - Ahmed Nazif, Mısırlı politikacı
• 1958 - Kevin Bacon, Amerikalı oyuncu
• 1958 - Tzipi Livni, İsrailli politikacı ve eski Mossad ajanı
• 1959 - Robert Knepper, Amerikalı oyuncu
• 1961 - Andy Fletcher, İngiliz müzisyen (Depeche Mode)
• 1964 - Linda de Mol, Hollandalı televizyoncu ve oyuncu
• 1966 - Kudret Sabancı, Türk sinema yönetmeni
• 1970 - Beck, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve multi-enstrümentalist
• 1972 - Viorel Moldovan, Rumen futbolcu
• 1974 - Elvir Baliç, Boşnak futbolcu
• 1975 - Amara, Endonezyalı şarkıcı
• 1975 - Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı
• 1976 - Atalay Demirci, Türk sunucu, yazar, şair, oyuncu ve komedyen
• 1977 - Christian Abbiati, İtalyan eski futbolcudur
• 1977 - Milo Ventimiglia, Amerikalı oyuncu
• 1978 - Erin Morgenstern, Amerikalı yazar
• 1979 - Freeway, Amerikalı hip hop sanatçısı
• 1980 - Robbie Keane, İrlandalı eski millî futbolcudur
• 1981 - Ashley Blue, Amerikalı porno oyuncusu
• 1981 - Anastasiya Mıskina, profesyonel Rus tenisçi
• 1982 - Sophia Bush, Amerikalı oyuncu
• 1983 - Antonio Mirante, İtalyan futbolcudur
• 1986 - Adrian Winter, İsviçreli futbolcudur
• 1990 - Alexandru Maxim, Rumen kanat oyuncusu
• 1990 - Kevin Trapp, Alman millî futbolcudur
• 1991 - Virgil van Dijk, Hollandalı futbolcu
• 1993 - Zeynep Bastık, Türk şarkıcı
ÖLÜMLER
• 975 - Edgar, 959 ile 975 yıları arasında İngiltere Kralı (d. 943)
• 1153 - III. Eugenius, 15 Şubat 1145'den ölümüne kadar papa (d. 1080)
• 1249 - II. Alexander, 1214'ten 1249'a ölümüne kadar İskoçya kralıdır (d. 1198)
• 1623 - XV. Gregorius, 9 Şubat 1621 - 8 Temmuz 1623 döneminde papa (d. 1554)
• 1695 - Christiaan Huygens, Hollandalı bilim adamı (d. 1629)
• 1808 - Friedrich Kasimir Medikus, Alman hekim ve botanikçi (d. 1738)
• 1822 - Percy Bysshe Shelley, İngiliz şair (d. 1792)
• 1850 - Adolphus, İngiltere kralı III. George ve Mecklenburg-Strelitz'li Charlotte'un onuncu çocuğu ve yedinci oğluydu (d. 1774)
• 1859 - I. Oscar, 1844'ten ölümüne kadar İsveç ve Norveç kralı (d. 1799)
• 1917 - Tom Thomson, Kanadalı ressam (d. 1877)
• 1922 - Mori Ogai, Japon asker ve yazar (d. 1862)
• 1932 - Aleksandr Grin, Rus yazar (d. 1880)
• 1937 - Diana Abgar, Ermeni diplomat ve yazar (d. 1859)
• 1942 - Louis Franchet d'Espèrey, Fransız general (d. 1856)
• 1942 - Refik Saydam, Türkiye'nin 4. Başbakanı (d. 1881)
• 1943 - Jean Moulin, Fransız Direnişi'nin lideri (d. 1899)
• 1956 - Giovanni Papini, İtalyan bir gazeteci, denemeci, edebiyat eleştirmeni, şair ve romancı (d. 1881)
• 1957 - Grace Coolidge, ABD first ladysi (d. 1879)
• 1967 - Vivien Leigh, İngiliz oyuncu (d. 1913)
• 1979 - Robert Burns Woodward, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1917)
• 1979 - Siniçiro Tomonaga, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1906)
• 1984 - Edith Gostick, Kanadalı politikacı (d. 1894)
• 1985 - Simon Kuznets, 1971 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Rus asıllı Amerikalı iktisatçı ve istatistikçi (d. 1901)
• 1994 - Dick Sargent, Amerikalı aktör (d. 1930)
• 1994 - Kim İl-sung, Kuzey Kore Devlet Başkanı (d. 1912)
• 2006 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (d. 1944)
• 2006 - June Allyson, Amerikalı aktris (d. 1917)
• 2011 - Roberts Blossom, Amerikalı oyuncu ve şair'dir (d. 1924)
• 2011 - Betty Ford, ABD'nin 38. başkanı Gerald Ford'un eşi (d. 1918)
• 2012 - Ernest Borgnine, İtalyan asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1917)
• 2012 - Güngör Dilmen, Türk oyun yazarı ve dramaturg (d. 1930)
• 2016 - Vittorio Goretti, İtalyan bir amatör gökbilimci ve küçük gezegen kaşifi (d. 1939)
• 2016 - William Hardy McNeill, Kanadalı yazar ve tarihçi (d. 1917)
• 2016 - Abdüssettar İdhi, Pakistanlı hayırsever (d. 1928)
• 2017 - Nelsan Ellis, Amerikalı oyuncu ve oyun yazarıdır (d. 1977)
• 2017 - Elsa Martinelli, İtalyan kadın manken ve oyuncu (d. 1935)
• 2018 - Tab Hunter, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yazardır (d. 1931)
• 2018 - M. M. Jacob, Hint siyasetçi ve bürokrattı. Hint Ulusal Kongresi üyesi olarak görev almıştı (d. 1927)
• 2018 - Billy Knight, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur (d. 1979)
• 2018 - Flora Plumb, Amerikalı kadın sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1944)
• 2018 - Robert D. Ray, Amerikalı siyasetçi ve bürokrattır (d. 1928)
• 2018 - Carlo Vanzina, İtalyan film yapımcısı, senarist ve yönetmendir (d. 1951)
• 2019 - Arthur Ryan, İrlandalı iş adamı (d. 1935)
• 2020 - Amadou Gon Coulibaly, Ocak 2017'den Temmuz 2020'de ölümüne kadar Fildişi Sahili Başbakanı olarak görev yapan bir Fildişi siyasetçiydi (d. 1959)
• 2020 - Finn Christian Jagge, Norveçli olimpiyat alp disiplini kayakçısı (d. 1966)
• 2020 - Wayne Mixson, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1922)
• 2020 - Ricardo Mthembu, Güney Afrikalı politikacı (d. 1970)
• 2020 - Alex Pullin, (d. 20 Eylül 1987 - ö. 8 Temmuz 2020), Avustralyalı Olimpiyat snowboardcusu (d. 1987)
• 2020 - Naya Rivera, (d. 12 Ocak 1987 - ö. 8 Temmuz 2020) Amerikalı aktris, şarkıcı ve model (d. 1987)
• 2020 - Noloyiso Sandile, Güney Afrikalı soylu (d. 1963)
• 2020 - Howard Schoenfield, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu (d. 1957)
• 2020 - Flossie Wong-Staal, Çinli-Amerikalı virolog ve moleküler biyolog (d. 1947)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Kurtuluş Günü: Hatay - Reyhanlı'nın Fransız işgalinden kurtuluşu (1938)
• Dünya Revizörler Günü