Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
8 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.
1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.
1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.
1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.
1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.
1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.
1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.
1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.
1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.
1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.
1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu
1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.
1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.
1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.
1932 - Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı seçildi.
1933 - Afganistan Kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.
1935 - Fernand Bouisson, Fransa Başbakanı oldu.
1938 - Atatürk, ikinci kez ağır komaya girdi.
1939 - George Elser, Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.
1941 - Arnavutluk Komünist Partisi kuruldu. 1948'de Arnavutluk Emek Partisi adını aldı.
1960 - John F. Kennedy, ABD Başkanı seçildi.
1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.
1971 - İngiliz Rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.
1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.
1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.
1988 - ABD Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday George H. W. Bush seçildi.
1996 - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu.
2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.
2000 - ABD'de Demokrat aday Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un oyları başa baş çıktı. Oyların tekrar tekrar sayımı sonrası oğul Bush Başkan oldu.
2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu.[1]
DOĞUMLAR
30 - Nerva, Roma İmparatoru (ö. 98)
1086 - V. Heinrich, Almanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1125)
1656 - Edmond Halley, İngiliz bilim insanı (ö. 1742)
1737 - Bruni d'Entrecasteaux, Fransız denizci ve kâşif (ö. 1793)
1777 - Désirée Clary, İsviçre Kraliçesi (ö. 1860)
1847 - Bram Stoker, İrlandalı romancı (ö. 1912)
1848 - Gottlob Frege, Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof (ö. 1925)
1877 - Muhammed İkbal, Pakistanlı şair, filozof ve politikacı (ö. 1938)
1880 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (ö. 1937)
1885 - Tomoyuki Yamashita, Japon general (ö. 1946)
1900 - Margaret Mitchell, Amerikalı yazar (Rüzgâr Gibi Geçti'nin yaratıcısı) (ö. 1949)
1901 - Gheorghe Gheorghiu-Dej, Rumen siyasetçi (ö. 1965)
1906 - Muammer Karaca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)
1916 - Peter Weiss, Alman yazar (ö. 1982)
1918 - Ariadna Çasovnikova, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkan Vekilliği yapan Kazak Sovyet politikacı (ö. 1988)
1922 - Christiaan Barnard, Güney Afrikalı kalp cerrahı (Dünyada ilk kalp naklini yapan) (ö. 2001)
1922 - Ademir Marques de Menezes, Brezilyalı futbolcu (ö. 1996)
1923 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (ö. 2005)
1930 - Suat Mamat, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)
1935 - Alain Delon, Fransız oyuncu
1936 - Jane Aamund, Danimarkalı gazeteci ve yazar (ö. 2019)
1937 - Yılmaz Büyükerşen, Türk akademisyen ve siyasetçi
1946 - Guus Hiddink, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör
1959 - Selçuk Yula, Türk futbolcu (ö. 2013)
1961 - Rustem Adamagov, Rus blogcu
1970 - Reyhan Karaca, Türk şarkıcı
1971 - Carlos Atanes, İspanyol film yönetmeni, yazar ve oyun yazarıdır.
1974 - Masashi Kishimoto, Japon mangaka (çizgi roman sanatçısı) ve Çizgi roman Naruto'nun çizeri
1977 - Ersin Korkut, Türk oyuncu
1979 - Ömer Rıza, KKTC asıllı Türk futbolcu
1980 - Luís Fabiano, Brezilyalı futbolcu
1981 - Mithat Can Özer, Türk şarkı sözü yazarı ve oyuncu
1981 - Joe Cole, İngiliz futbolcu
1983 - Sinan Güler, Türk basketbolcu
1983 - Pavel Pogrebnyak, Rus futbolcu
1991 - Nikola Kalinic, Sırp basketbolcu
ÖLÜMLER
1226 - VIII. Louis, Fransa Kralı (d. 1187)
1674 - John Milton, İngiliz şair (d. 1608)
1890 - César Franck, Fransız klasik batı müziği bestecisi (d. 1822)
1917 - Adolph Wagner, Alman ekonomist ve politikacı (d. 1835)
1934 - Carlos Chagas, Brezilyalı bilim insanı ve bakteriyolog (Chagas hastalığını bulan) (d. 1879)
1970 - Napoleon Hill, Amerikalı yazar (d. 1883)
1973 - Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair (d. 1898)
1974 - Wolf Messing, Sovyet telepat (d. 1899)
1978 - Norman Rockwell, Amerikalı ressam ve illüstratör (d. 1894)
1979 - Nevzat Üstün, Türk şair ve yazar (d. 1924)
1983 - Mordecai Kaplan, Amerikalı haham, eğitimci ve ilahiyatçı (d. 1881)
1986 - Vyaçeslav Molotov, Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği Dış İşleri Bakanı (d. 1890)
1998 - Erol Taş, Türk sinema oyuncusu (d. 1928)