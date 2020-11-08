Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşananlar!

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:00
Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.

1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.

1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.

1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.

1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.

1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.

1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.

1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.

1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.

1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.

1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu

1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.

1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.

1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.

1932 - Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı seçildi.

1933 - Afganistan Kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.

1935 - Fernand Bouisson, Fransa Başbakanı oldu.

1938 - Atatürk, ikinci kez ağır komaya girdi.

1939 - George Elser, Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.

1941 - Arnavutluk Komünist Partisi kuruldu. 1948'de Arnavutluk Emek Partisi adını aldı.

1960 - John F. Kennedy, ABD Başkanı seçildi.

1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.

1971 - İngiliz Rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.

1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.

1988 - ABD Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday George H. W. Bush seçildi.

1996 - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu.

2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

2000 - ABD'de Demokrat aday Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un oyları başa baş çıktı. Oyların tekrar tekrar sayımı sonrası oğul Bush Başkan oldu.

2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu.[1]

DOĞUMLAR

30 - Nerva, Roma İmparatoru (ö. 98)

1086 - V. Heinrich, Almanya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1125)

1656 - Edmond Halley, İngiliz bilim insanı (ö. 1742)

1737 - Bruni d'Entrecasteaux, Fransız denizci ve kâşif (ö. 1793)

1777 - Désirée Clary, İsviçre Kraliçesi (ö. 1860)

1847 - Bram Stoker, İrlandalı romancı (ö. 1912)

1848 - Gottlob Frege, Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof (ö. 1925)

1877 - Muhammed İkbal, Pakistanlı şair, filozof ve politikacı (ö. 1938)

1880 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (ö. 1937)

1885 - Tomoyuki Yamashita, Japon general (ö. 1946)

1900 - Margaret Mitchell, Amerikalı yazar (Rüzgâr Gibi Geçti'nin yaratıcısı) (ö. 1949)

1901 - Gheorghe Gheorghiu-Dej, Rumen siyasetçi (ö. 1965)

1906 - Muammer Karaca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)

1916 - Peter Weiss, Alman yazar (ö. 1982)

1918 - Ariadna Çasovnikova, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkan Vekilliği yapan Kazak Sovyet politikacı (ö. 1988)

1922 - Christiaan Barnard, Güney Afrikalı kalp cerrahı (Dünyada ilk kalp naklini yapan) (ö. 2001)

1922 - Ademir Marques de Menezes, Brezilyalı futbolcu (ö. 1996)

1923 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (ö. 2005)

1930 - Suat Mamat, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1935 - Alain Delon, Fransız oyuncu

1936 - Jane Aamund, Danimarkalı gazeteci ve yazar (ö. 2019)

1937 - Yılmaz Büyükerşen, Türk akademisyen ve siyasetçi

1946 - Guus Hiddink, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1959 - Selçuk Yula, Türk futbolcu (ö. 2013)

1961 - Rustem Adamagov, Rus blogcu

1970 - Reyhan Karaca, Türk şarkıcı

1971 - Carlos Atanes, İspanyol film yönetmeni, yazar ve oyun yazarıdır.

1974 - Masashi Kishimoto, Japon mangaka (çizgi roman sanatçısı) ve Çizgi roman Naruto'nun çizeri

1977 - Ersin Korkut, Türk oyuncu

1979 - Ömer Rıza, KKTC asıllı Türk futbolcu

1980 - Luís Fabiano, Brezilyalı futbolcu

1981 - Mithat Can Özer, Türk şarkı sözü yazarı ve oyuncu

1981 - Joe Cole, İngiliz futbolcu

1983 - Sinan Güler, Türk basketbolcu

1983 - Pavel Pogrebnyak, Rus futbolcu

1991 - Nikola Kalinic, Sırp basketbolcu

ÖLÜMLER

1226 - VIII. Louis, Fransa Kralı (d. 1187)

1674 - John Milton, İngiliz şair (d. 1608)

1890 - César Franck, Fransız klasik batı müziği bestecisi (d. 1822)

1917 - Adolph Wagner, Alman ekonomist ve politikacı (d. 1835)

1934 - Carlos Chagas, Brezilyalı bilim insanı ve bakteriyolog (Chagas hastalığını bulan) (d. 1879)

1970 - Napoleon Hill, Amerikalı yazar (d. 1883)

1973 - Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair (d. 1898)

1974 - Wolf Messing, Sovyet telepat (d. 1899)

1978 - Norman Rockwell, Amerikalı ressam ve illüstratör (d. 1894)

1979 - Nevzat Üstün, Türk şair ve yazar (d. 1924)

1983 - Mordecai Kaplan, Amerikalı haham, eğitimci ve ilahiyatçı (d. 1881)

1986 - Vyaçeslav Molotov, Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği Dış İşleri Bakanı (d. 1890)

1998 - Erol Taş, Türk sinema oyuncusu (d. 1928)

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