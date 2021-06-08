Tarihte bugün ne oldu? 8 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Haziran'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Haziran'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 8 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Haziran'da yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 632 - İslam peygamberi Muhammed'in ölümü.

• 632 - Ebu Bekir ilk halife seçildi.

• 1624 - Deprem, Peru'yu vurdu.

• 1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000 den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.

• 1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.

• 1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.

• 1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.

• 1949 - George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.

• 1949 - FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.

• 1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.

• 1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.

• 1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.

• 1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.

• 1953 - Michigan'ın Flint kentindeki kasırgada 115 kişi öldü.

• 1960 - İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve Ordu'yu desteklemek amacıyla miting yapıldı.

• 1966 - Başbakan Süleyman Demirel, "Demokrat Parti'nin devamıyız" dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

• 1966 - Kansas'ın Topeka kentinde meydana gelen kasırgada 16 kişi öldü. Yüzlerce yaralı var. [1]26 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

• 1968 - James Earl Ray, Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.

• 1968 - Bir suikast sonucu hayatını kaybeden ABD senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Millî Mezarlığı'nda toprağa verildi.

• 1973 - İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

• 1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı.

• 1986 - Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı.

• 1987 - İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

• 1993 - Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

• 1995 - Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.

• 1995 - TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükümet'e savaş yetkisi verdi.

• 2000 - NATO-Ukrayna Komisyonu, Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı.

• 2004 - Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti.

• 2008 - Türkiye'de 915 bin adayın yarıştığı Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), son kez olarak gerçekleştirildi.

• 2012 - Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

DOĞUMLAR

• 1625 - Giovanni Domenico Cassini, İtalyan matematikçi ve astronom (ö. 1712)

• 1671 - Tomaso Albinoni, İtalyan besteci (ö. 1751)

• 1810 - Robert Schumann, Alman romantik besteci ve eleştirmen (ö. 1856)

• 1825 - Charles Joshua Chaplin, Fransız manzara, portre ressamı ve grafiker (ö. 1891)

• 1867 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (ö. 1959)

• 1897 - John Godolphin Bennett, İngiliz asker (ö. 1974)

• 1903 - Marguerite Yourcenar, Belçika kökenli Amerikalı yazar (ö. 1987)

• 1907 - Aleš Bebler, Sloven, Yugoslav hukukçu, diplomat (ö. 1981)

• 1916 - Francis Crick, İngiliz bilim adamı ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 2004)

• 1921 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanı (ö. 2008)

• 1927 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (ö. 2020)

• 1930 - Robert J. Aumann, 2005 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi matematikçi ve ekonomist

• 1930 - Bo Widerberg, İsveçli bir senarist, aktör ve film yönetmeniydi (ö. 1997)

• 1933 - Ertuğrul Yeşiltepe, Türk gazeteci (ö. 1986)

• 1937 - Bruce McCandless II, Amerikalı astronot (ö. 2017)

• 1940 - Nancy Sinatra, Amerikalı şarkıcı

• 1941 - George Pell, Avustralya kardinali

• 1950 - Sônia Braga, Brezilyalı-Amerikalı oyuncu

• 1951 - Bonnie Tyler, Galli şarkıcı

• 1953 - Ivo Sanader, Hırvatistan eski Başbakanı

• 1955 - José Antonio Camacho, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

• 1955 - Tim Berners-Lee, İngiliz bilgisayar programcısı (Dünya Çapında Ağ (www) bilgi paylaşım sistemini kuran)

• 1955 - Merete Armand, Norveçli oyuncu (ö. 2017)

• 1958 - İskender Pala, Türk akademisyen, yazar ve Divan Edebiyatı araştırmacısı

• 1961 - Janina Hartwig, Alman oyuncu

• 1963 - Frank Grillo, Amerikalı aktör

• 1965 - Karin Alvtegen, İsveçli polisiye yazarı

• 1965 - İsmail Türüt, Türk halk müziği sanatçısı

• 1967 - Jasmin Tabatabai, İran asıllı Alman şarkıcı ve aktris

• 1969 - Jörg Hartmann, Alman oyuncu

• 1976 - Lindsay Davenport, Amerikalı tenisçi

• 1977 - Kanye West, Amerikalı prodüktör ve hiphop şarkıcısı

• 1979 - İpek Şenoğlu, Türk millî tenisçi

• 1982 - Nadia Petrova, Rus tenisçi

• 1983 - Kim Clijsters, Belçikalı tenisçi

• 1984 - Javier Mascherano, Arjantinli futbolcu

• 1984 - Torrey DeVitto, Amerikalı aktris, müzisyen, hayırsever, yapımcı ve eski manken

• 1987 - Issiar Dia, Fransa doğumlu Senegalli futbolcu

• 1989 - Timea Bacsinszky, İsviçreli tenisçi

• 1989 - Amaury Vassili, Fransız şarkıcı

• 1996 - Doğanay Kılıç, Türk futbolcu

• 1997 - Jelena Ostapenko, Leton tenisçi

• 1998 - Begüm Dalgalar, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

• 62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoru Nero'nun üvey kızkardeşi ve ilk karısı olan Roma İmparatoriçesi

• 632 - Muhammed, İslam peygamberi (d. 570/571)

• 1042 - Harthacnut, 1035 ile 1042 yılları arası Danimarka Kralı ve 1040 ile 1042 yılları arası İngiltere Kralı

• 1505 - Hongzhi, Çin'in Ming Hanedanı'nın dokuzuncu imparatorudur (d. 1470)

• 1795 - XVII. Louis, Kral XVI. Louis ile Kraliçe Marie Antoinette'nin ikinci oğlu (d. 1785)

• 1809 - Thomas Paine, Amerikalı siyasetçi (d. 1737)

• 1845 - Andrew Jackson, ABD'nin 7. Başkanı (d. 1767)

• 1846 - Rodolphe Töpffer, İsviçreli yazar, öğretmen, ressam, karikatürist ve çizgi romancı (d. 1799)

• 1876 - George Sand, Fransız yazar (d. 1804)

• 1895 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (d. 1821)

• 1896 - Jules Simon, Fransız siyasetçi (d. 1814)

• 1869 - John Campbell, İngiliz eski futbolcu (d. 1869)

• 1945 - Karl Hanke, Nazi Almanyası siyasetçisi ve SS subayı ("Breslau cellatı" lakaplı) (d. 1903)

• 1945 - Robert Desnos, Fransız şair (d. 1900)

• 1959 - Pietro Canonica, İtalyan heykeltıraş, ressam ve besteci (d. 1869)

• 1967 - Sergei Gorodetsky, Rus şair (d. 1884)

• 1969 - Robert Taylor, Amerikalı aktör (d. 1911)

• 1970 - Abraham Maslow, Amerikalı bilim adamı (d. 1908)

• 1973 - Emmy Göring, Alman aktris ve sahne sanatçısı (d. 1893)

• 1979 - Reinhard Gehlen, Alman asker ve casus (d. 1902)

• 1980 - Ernst Busch, Alman şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (d. 1900)

• 1985 - Afet İnan, Türk tarihçi ve sosyoloji profesörü (Atatürk'ün manevi kızı) (d. 1908)

• 1986 - Hasan Refik Ertuğ, Türk gazeteci ve yazar (d. 1911)

• 1991 - Heidi Brüh, Alman şarkıcıdır (d. 1942)

• 1997 - Atilla Ergür, Türk sanatçı, bilim insanı ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucusu (d. 1945)

• 1998 - Maria Reiche, Alman matematikçi ve arkeolog (d. 1903)

• 2007 - Richard Rorty, Amerikalı düşünür (d. 1931)

• 2008 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (d. 1936)

• 2009 - Omar Bongo, Gabonlu siyasetçi (d. 1935)

• 2013 - Yoram Kaniuk, İsrailli bir yazar, ressam, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (d. 1930)

• 2014 - Alexander Imich, Amerikalı parapsikolojist (d. 1903)

• 2017 - Rıdvan Ege, Türk akademisyen ve genel cerrahi uzmanı (d. 1925)

• 2017 - Glenne Headly, Amerikalı oyuncudur (d. 1955)

• 2017 - Jan Notermans, Hollandalı futbolcu ve çalıştırıcı (d. 1932)

• 2018 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar (d. 1956)

• 2018 - Per Ahlmark, İsveçli siyasetçi ve yazardır (d. 1939)

• 2018 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar (d. 1956)

• 2018 - Maria Bueno, Brezilyalı tenis oyuncusudur (d. 1939)

• 2018 - Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve Demirören Holding'in kurucusu (d. 1938)

• 2018 - Eunice Gayson, İngiliz oyuncu (d. 1928)

• 2018 - Danny Kirwan, İngiliz blues-rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1950)

• 2019 - Lucho Avilés, Uruguay doğumlu Arjantinli yazar, televizyon sunucusu ve gazeteci (d. 1938)

• 2019 - Wim Betz, Belçikalı fizikçi, eğitimci ve bilim adamı (d. 1943)

• 2019 - Spencer Bohren, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, eğitimci ve sanatçı (d. 1950)

• 2019 - Jorge Brovetto, Uruguaylı kimya mühendisi, akademisyen ve siyasetçi (d. 1933)

• 2019 - Andre Matos, Brezilyalı şarkıcı, müzisyen ve bestecidir (d. 1971)

• 2020 - Klaus Berger, Alman akademisyen ve ilahiyatçı (d. 1940)

• 2020 - Manuel Felguérez, Meksikalı soyut sanatçı (d. 1928)

• 2020 - Marion Hänsel, Fransız-Belçikalı film yapımcısı, yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1949)

• 2020 - Serdar Dur Muhammed Nasır, Pakistanlı politikacı (d. 1958)

• 2020 - Pierre Nkurunziza, Burundili öğretim görevlisi, asker ve siyasetçi (d. 1963)

• 2020 - Bonnie Pointer, Amerikalı siyahi kadın şarkıcı (d. 1950)

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Tarihte bugün ne oldu? 8 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Haziran'da yaşananlar! - Haberler
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