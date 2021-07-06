Tarihte bugün ne oldu? 6 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 2 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 6 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1189 - Fransız asıllı I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere tahtına çıktı, çok az İngilizce biliyordu.
• 1517 - Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı. "Emaneti Mübareke" adıyla anılan İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'a ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.
• 1535 - Ütopya'nın yazarı, İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere Kilisesi'nin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.
• 1827 - Londra Antlaşması imzalandı.
• 1885 - Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı, ilk kez bir insana uygulandı.
• 1905 - Alfred Deakin, ikinci kez Avustralya Başbakanı seçildi.
• 1917 - Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla birlikte Akabe kentine saldırdı.
• 1923 - Georgiy Çiçerin, ilk Sovyet Dışişleri Halk Komiseri olarak resmen göreve başladı.
• 1924 - Dr. Safiye Ali Hanım Başkanlığında bir Heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.
• 1927 - Danıştay göreve başladı.
• 1935 - Türkiye'de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu. 22 milyon TL sermayeli şirkete, mevcut 4 şeker fabrikası (Alpullu, Uşak, Eskişehir, Turhal) bağlandı.
• 1942 - Müttefik Devletler, Almanları Mısır'da El-Alameyn'de durdurdu. Fas ve Cezayir'e İngiliz çıkarması yapıldı. Almanya, Kuzey Afrika'dan çekilmeye başladı.
• 1944 - Hartford, Connecticut'da bir sirkte çıkan yangında 168 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı.
• 1947 - "Kalaşnikov" olarak da bilinen AK-47 piyade tüfeğinin üretimine Sovyetler Birliği'nde başlandı.
• 1953 - Edirne depreminde ağır hasar gören tarihi Edirne Saat Kulesi yıkıldı.
• 1957 - Hükûmet, İstanbul Gazeteciler Sendikası'nı bir süre için kapattı.
• 1957 - John Lennon ve Paul McCartney, ilk kez Birleşik Krallık'ta bir festivalde tanıştılar.
• 1964 - Malavi, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
• 1965 - Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu, Meclis'de kabul edildi.
• 1968 - Öğretmenler Kurultayı'nda temel eğitimin sekiz yıl olması istendi.
• 1969 - "İnce Memed" romanının senaryosu sansüre takıldı. Romanın yazarı Yaşar Kemal, "sansür Anayasa'ya aykırıdır" dedi.
• 1971 - Sıkıyönetim, İstanbul'daki demiryolu işçileri grevini erteledi.
• 1972 - Savcılık Bülent Ecevit hakkında soruşturma açtı.
• 1972 - Nihal Atsız, ırkçılık yaptığı iddiasıyla 15 aya mahkûm oldu.
• 1979 - Savcılık Milliyetçi Hareket Partisi hakkında soruşturma başlattı.
• 1979 - Kısa adı Töb-Der olan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Giresun Bölge Avukatı Alaattin Aydemir öldürüldü.
• 1980 - Çorum Olayları: Çorum'da Mayıs sonunda başlayan olaylar, Temmuz'un ilk haftasında iyice tırmandı. Gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Sağ görüşlüler, Alevi ve sol görüşlülerin oturduğu mahallelere saldırdılar. 29 Mayıs - 6 Temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi öldü.
• 1982 - Bülent Ecevit, demeçleri nedeniyle 2 ay 27 gün hapse mahkûm oldu.
• 1988 - Asil Nadir, Günaydın gazetesi ile sekiz adet günlük ve bir adet de haftalık dergi çıkaran Veb Ofset yayın grubunu satın aldı.
• 1988 - Kuzey Denizi'ndeki bir petrol arama platformu infilak etti; çıkan yangında 167 kişi öldü.
• 1988 - Yedi yıldır süren Devrimci Sol davasında Savcı, 180 sanık için idam cezası istedi.
• 1991 - Dr. Lale Aytaman, Muğla Valiliği'ne atandı. Aytaman, ilk kadın vali oldu.
• 1995 - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şehrin simgesi olan Hitit Güneşi'ni, "cami" ile değiştirme kararını reddetti.
• 1996 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci yazar Kutlu Adalı öldürüldü.
• 1997 - Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı seçildi. Kongrede; Bahçeli 697, Tuğrul Türkeş ise 487 oy aldı.
• 1998 - Hong Kong'ta Kai Tak Havaalanı, ihtiyaca karşılık verememesi nedeniyle kapatılarak, yerine Hong Kong Uluslararası Havalimanı açıldı.
• 1999 - Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, intihar girişiminde bulundu.
• 2005 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 Yaz Olimpiyatları'nın Londra'da yapılacağını açıkladı.
• 2009 - Han milliyetçileri ile Müslüman Uygurlar arasında çatışmalar çıktı. Polis ve askerler, protesto gösterisi yapan Uygurlara ateş açtı. (156 ölü - 828 yaralı)
• 2011 - Egemen Bağış, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi oldu.
DOĞUMLAR
• 1793 - Jacob de Kempenaer, Hollanda'nın ikinci Başbakanı (ö. 1870)
• 1796 - I. Nikolay, Rus Çarı (ö. 1855)
• 1818 - Adolf Anderssen, Alman satranç ustası (ö. 1879)
• 1832 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (ö. 1867)
• 1858 - John Hobson, İngiliz ekonomist ve sosyal bilimci (ö. 1940)
• 1886 - Marc Bloch, Fransız tarihçi (ö. 1944)
• 1898 - Hanns Eisler, Alman ve Avusturyalı besteci (ö. 1962)
• 1899 - Susannah Mushatt Jones, Amerikalı en uzun yaşayan kişi (ö. 2016)
• 1903 - Hugo Theorell, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1982)
• 1907 - Frida Kahlo, Meksikalı ressam (ö. 1954)
• 1921 - Nancy Reagan, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi (ö. 2016)
• 1923 - Wojciech Jaruzelski, Polonya Devlet Başkanı (ö. 2014)
• 1925 - Bill Haley, Amerikalı şarkıcı (ö. 1981)
• 1925 - Gazi Yaşargil, Türk bilim insanı ve nörocerrah
• 1927 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)
• 1928 - Leyla Umar, Türk gazeteci (ö. 2015)
• 1931 - Murad Wilfried Hofmann, Alman siyasetçi ve yazar (ö. 2020)
• 1931 - Della Reese, Amerikalı şarkıcı, oyuncudur (ö. 2017)
• 1935 - Tenzin Gyatso, Tibet'in dini önderi (Dalay Lama) ve Nobel Barış Ödülü sahibi
• 1937 - Ned Beatty, Amerikalı aktör
• 1940 - Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın 1. Devlet Başkanı
• 1944 - Bernhard Schlink, Alman akademisyen, yargıç ve yazar
• 1945 - Bill Plager, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (ö. 2016)
• 1946 - George W. Bush, ABD'nin 43. Başkanı
• 1946 - Peter Singer, Avustralyalı filozof
• 1946 - Sylvester Stallone, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1948 - Nathalie Baye, Fransız film, TV ve sahne oyuncusu
• 1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı oyuncudur
• 1952 - Adi Shamir, İsrailli bir kriptograf
• 1958 - Haldun Boysan, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2020)
• 1967 - Petra Kleinert, Alman oyuncudur
• 1970 - Roger Cicero, Rumen - Alman müzisiyen
• 1971 - Regla Bell, Kübalı voleybolcu
• 1972 - Ata Demirer, Türk oyuncu, tiyatrocu, stand-upçı, şarkıcı ve sunucu
• 1972 - Levent Üzümcü, Türk tiyatro oyuncusu
• 1974 - Diego Klimowicz, Arjantinli emekli futbolcudur
• 1974 - Zé Roberto, Brezilyalı futbolcu
• 1975 - 50 Cent, Amerikalı rap şarkıcısı
• 1980 - Eva Green, Fransız oyuncu ve model
• 1980 - Pau Gasol, İspanyol basketbolcu
• 1981 - Roman Şirokov, Rus millî futbolcudur
• 1985 - Melisa Sözen, Türk oyuncu
• 1987 - Victoraş Astafei, Rumen futbolcudur
• 1987 - Kate Nash, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve oyuncu
• 1990 - Jae Crowder, Amerikalı profesyonel basketbolcu
ÖLÜMLER
• 1189 - II. Henry, İngiltere Kralı (d. 1133)
• 1415 - Jan Hus, Hristiyan reformcu teolog (d. 1370)
• 1533 - Ludovico Ariosto, İtalyan şair (d. 1474)
• 1535 - Thomas More, İngiliz yazar ve devlet adamı (d. 1478)
• 1553 - VI. Edward, İngiltere ve İrlanda Kralı (d. 1537)
• 1819 - Sophie Blanchard, Fransız kadın havacı ve balon pilotu (d. 1778)
• 1854 - Georg Ohm, Alman fizikçi (d. 1789)
• 1871 - Castro Alves, Brezilyalı kölelik karşıtı şair ("kölelerin şairi" olarak bilinen) (d. 1847)
• 1873 - Kaspar Gottfried Schweizer, İsviçreli gökbilimci (d. 1816)
• 1893 - Guy de Maupassant, Fransız yazar (d.1850)
• 1904 - Abay Kunanbayoğlu, Kazak şair ve besteci (d. 1845)
• 1916 - Odilon Redon, Fransız ressam (d. 1840)
• 1934 - Nestor Makhno, Ukraynalı anarko-komünist devrimci (d. 1888)
• 1944 - Chuichi Nagumo, Japon asker (d. 1887)
• 1946 - Umberto Cisotti, İtalyan matematikçi ve fizikçi (d. 1882)
• 1952 - Maryse Bastié, Fransız kadın pilot (d. 1898)
• 1959 - George Grosz, Alman ressam (d. 1893)
• 1962 - William Faulkner, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1897)
• 1971 - Louis Armstrong, Amerikalı caz sanatçısı (d. 1901)
• 1975 - Reşat Ekrem Koçu, Türk tarihçi ve yazar (d. 1905)
• 1984 - Zati Sungur, Türk illüzyonist (d. 1898)
• 1994 - Teoman Erel, Türk gazeteci (d. 1940)
• 1995 - Aziz Nesin, Türk yazar (d. 1915)
• 1996 - Kutlu Adalı, Kıbrıs Türkü gazeteci, şair ve yazar (d. 1935)
• 1998 - Roy Rogers, Amerikalı aktör (d. 1911)
• 1999 - Joaquín Rodrigo, İspanyol besteci (d. 1901)
• 2000 - Wladyslaw Szpilman, Polonyalı piyanist (d. 1911)
• 2003 - Buddy Ebsen, Amerikalı aktör (d. 1908)
• 2003 - Çelik Gülersoy, Türk turizmci ve yazar (d. 1930)
• 2005 - Claude Simon, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1913)
• 2008 - Ersin Faralyalı, Türk sanayici ve siyasetçi (d. 1939)
• 2009 - Ayşegül Devrim, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1942)
• 2009 - Robert McNamara, ABD'nin Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Başkanı (d. 1916)
• 2010 - Aleko Sofyanidis, Türk-Yunan futbolcudur (d. 1937)
• 2014 - Dave Legeno, İngiliz oyuncu ve dövüş sporcusu (d. 1963)
• 2014 - Andrew Mango, İngiliz-Rus kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan biri olan İngiliz yazar (d. 1926)
• 2016 - John McMartin, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1929)
• 2016 - Turgay Şeren, Türk futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu ve spor yöneticisidir (d. 1932)
• 2017 - Michel Aurillac, Fransız siyasetçi, bürokrat (d. 1928)
• 2017 - Håkan Carlqvist, İsveçli motosiklet yarışçısıdır (d. 1954)
• 2017 - Joan B. Lee, İngiltere doğumlu İngiliz-Amerikalı tanıtım modeli ve oyuncudur (d. 1922)
• 2017 - Galip Tekin, Türk çizgi romancı (d. 1958)
• 2018 - Bruce Hunter, Eski Amerikalı Olimpiyat yüzücüsüdür (d. 1939)
• 2018 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (d. 1985)
• 2018 - Ümran Ahid el-Zubi, Suriyeli siyasetçi ve bakandır (d. 1959)
• 2019 - Cameron Boyce, Amerikalı çocuk oyuncu (d. 1999)
• 2019 - Seydi Dinçtürk, Eski Türk Olimpiyat atleti (d. 1922)
• 2019 - Eddie Jones, Amerikalı oyuncudur (d. 1934)
• 2020 - Inuwa Abdulkadir, Nijeryalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1966)
• 2020 - Suresh Amonkar, Hint siyasetçi (d. 1952)
• 2020 - Rosario Bléfari, Arjantinli rock şarkıcısı, söz yazarı, oyuncu ve yazar (d. 1965)
• 2020 - Carme Contreras i Verdiales, İspanyol aktris ve dublaj sanatçısı (d. 1932)
• 2020 - Charlie Daniels, Amerikalı country şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1936)
• 2020 - Julio Jiménez, Bolivyalı politikacı (d. 1964)
• 2020 - Gordon Kegakilwe, Güney Afrikalı politikacı (d. 1967)
• 2020 - Ennio Morricone, İtalyan besteci (d. 1928)
• 2020 - Giuseppe Rizza, İtalyan futbolcudur (d. 1987)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
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