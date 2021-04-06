Tarihte bugün ne oldu? 6 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor.Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.
• 1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.
• 1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.
• 1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.
• 1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.
• 1869 - Selüloit'in patenti alındı.
• 1872 - Pertevniyal Lisesi, ''Mahmudiye Rüştiyesi'' adı altında eğitim-öğretime başladı.
• 1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.
• 1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.
• 1909 - Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü.
• 1914 - Askerî Yargıtay kuruldu.
• 1917 - ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.
• 1920 - Anadolu Ajansı kuruldu.
• 1927 - Amerikalı yüzücü Johnny Weissmuller, 100 metre mesafede üç stilde üç dünya rekoru kırdı.
• 1941 - Mihver devletleri, Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu.
• 1953 - Türkiye Genç Millî Futbol Takımı dünya üçüncüsü oldu.
• 1956 - Hayat mecmuası'nın ilk sayısı çıktı.
• 1972 - Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.
• 1973 - Kontenjan senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.
• 1979 - Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.
• 1980 - Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.
• 1980 - Eskişehir 'de DİSK'in düzenlediği mitingte olaylar çıktı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
• 1988 - Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.
• 1994 - Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.
• 2005 - Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Irak Cumhurbaşkanlığı'na getirildi.
DOĞUMLAR
• 1483 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1520)
• 1812 - Alexander Herzen, Rus yazar ve düşünür (ö. 1870)
• 1820 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (ö. 1910)
• 1849 - John William Waterhouse, İngiliz ressam (ö. 1917)
• 1903 - Harold Eugene Edgerton, Amerikalı elektrik mühendisi ve fotoğraf sanatçısı (ö. 1990)
• 1904 - Kurt Georg Kiesinger, Alman politikacı (ö. 1988)
• 1911 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)
• 1915 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1990)
• 1920 - Edmond H. Fischer, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
• 1927 - Gerry Mulligan (Gerald Joseph), Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1996)
• 1928 - James Watson, Amerikalı bilim adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (DNA yapısını çözen)
• 1929 - Nancy MacKay, Kanadalı atlet
• 1939 - Göksel Kortay, Türk oyuncu, seslendirme sanatçısı ve çevirmen
• 1941 - Zamfir, Rumen müzisyen
• 1942 - İlgün Soysev, Türk bestekâr
• 1962 - Yvette Bova, Amerikalı vücut geliştirmeci ve pornografik film oyuncusu
• 1969 - Paul Rudd, Amerikalı oyuncu
• 1971 - Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu
• 1972 - Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1975 - Murat Güloğlu, Türk haber spikeri ve TV programı yapımcısı
• 1975 - Zach Braff, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist
• 1980 - Tommi Evilä, Finlandiyalı uzun atlamacı
• 1982 - Damien Walters, İngiliz serbest koşucu, dublör, trambolin uzmanı ve jimnastikçi
• 1983 - Bobbi Starr, Amerikalı porno oyuncusu
• 1983 - Diora Baird, Amerikalı oyuncu ve model
• 1988 - Abel Masuero, Arjantinli futbolcu
• 1998 - Peyton List, Amerikalı oyuncu ve model
• 1999 - Oğuz Kağan Güçtekin, Türk futbolcu
• 2009 - Valentina Tronel Bilinen adıyla Valentina, Fransız şarkıcı
ÖLÜMLER
• 885 - Methodios, Moravya ve Panonya'da Slavlar arasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan misyonerler.
• 1199 - I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere'nin Fransız asıllı Kralı (d. 1157)
• 1490 - Matthias Corvinus, Macaristan Kralı (d. 1443)
• 1520 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (d. 1483)
• 1528 - Albrecht Dürer, Alman ressam (d. 1471)
• 1641 - Domenichino, tam adıyla Domenico Zampieri, İtalyan ressam (d. 1581)
• 1759 - Johann Gottfried Zinn, Alman anatomist ve bitki bilimci (d. 1727)
• 1829 - Niels Henrik Abel, Norveçli matematikçi (d. 1802)
• 1833 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (d. 1748)
• 1886 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (d. 1818)
• 1875 - Moses (Moshe) Hess, Alman-Fransız-Yahudi filozof, sosyalist ve Sosyalist Siyonizm'in kurucusu (d. 1812)
• 1906 - Alexander Kielland, Norveçli yazar (d. 1849)
• 1909 - Hasan Fehmi Bey, Osmanlı gazeteci (d. 1874)
• 1915 - Musa Cazim Catic, Bosnalı şair (d. 1878)
• 1935 - Ömer Hilmi Efendi, Osmanlı şehzadesi ve subay (d. 1886)
• 1943 - Alexandre Millerand, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Fransız siyasetçi (d. 1859)
• 1947 - Herbert Backe, Alman politikacı ve savaş suçlusu SS-Obergruppenführer (d. 1896)
• 1961 - Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, Belçikalı immünolojist ve mikrobiyolojist (d. 1870)
• 1963 - Otto Struve, Ukraynalı-Amerikalı astronom (d. 1897)
• 1971 - Igor Stravinsky, Rus besteci (d. 1882)
• 1972 - Karl Heinrich Lübke, 1959-1969 yılları arasında Batı Almanya cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alman siyasetçi (d. 1894)
• 1983 - Fakihe Öymen, Türk eğitimci ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden) (d. 1900)
• 1992 - Isaac Asimov, Amerikalı yazar (d. 1920)
• 1996 - Greer Garson, İrlandalı aktris (d. 1904)
• 2000 - Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı (d. 1903)
• 2001 - Haluk Afra, Türk diplomat (d. 1925)
• 2005 - III. Rainier, Monako Prensi (d. 1923)
• 2009 - Ivy Matsepe-Casaburri, Güney Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1937)
• 2009 - Jacques Hustin, Belçikalı şarkıcı (d. 1940)
• 2009 - Hızır Tüzel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1956)
• 2014 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (d. 1920)
• 2014 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (d. 1918)
• 2015 - James Best, Amerikalı oyuncu (d. 1926)
• 2016 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (d. 1934)
• 2016 - Merle Ronald Haggard, Country müzik efsanesi Amerikalı müzisyen (d. 1937)
• 2017 - Stan Anslow, İngiliz futbolcu (d. 1931)
• 2017 - Armand Gatti, Oyun yazarı, şair, senarist, gazeteci, film yönetmeni, film yapımcısı (d. 1924)
• 2017 - Donald Jay "Don" Rickles, Amerikalı seslendirme sanatçısı, oyuncu, ve komedyen (d. 1926)
• 2018 - Sevda Aydan, Türk oyuncu, ressam ve opera sanatçısı (d. 1930)
• 2018 - Jacques Joseph Victor Higelin, Fransız erkek pop şarkıcısı (d. 1940)
• 2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)
• 2019 - Nadja Regin, Sırp oyuncu, yazar ve model (d. 1931)
• 2019 - David J. Thouless, Britanyalı fizikçi ve bilim insanı (d. 1934)