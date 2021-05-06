Tarihte bugün ne oldu? 6 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, ülkedeki bütün kiliselerde İngilizce İncillerin bulundurulmasını emretti.
• 1877 - Sioux Kızılderililerinin şefi Crazy Horse (Çılgın At), ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu.
• 1889 - Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı.
• 1889 - Osmanlı Devleti'nin de katıldığı, Uluslararası Paris Fuarı başladı.
• 1927 - İstanbul Radyosu ilk yayınına, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.
• 1930 - Hakkâri'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 2514 kişi öldü.
• 1936 - Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuvarı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.
• 1937 - Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.
• 1940 - John Steinbeck, The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri) adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.
• 1972 - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.
• 1976 - Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.
• 1983 - Batı Almanya'da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.
• 1988 - Norveç'te bir yolcu uçağı düştü: 36 kişi öldü.
• 1994 - Manş Denizi'nin altından İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli açıldı.
• 1996 - Eski CIA Başkanı William Colby'nin cesedi, güney Maryland'da bir nehirde bulundu.
• 1996 - Anayol Hükümeti Adalet Bakanı Mehmet Ağar, cezaevleri genelgesi yayımladı. "Mayıs Genelgesi" adıyla anılan düzenleme, cezaevlerinde tepkiyle karşılandı. Siyasi tutuklu ve hükümlüler, 20 Mayıs'ta açlık grevine başladı. 12 kişi öldü. 27 Temmuz'da anlaşmaya varıldı.
• 2001 - Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.
• 2002 - Jean-Pierre Raffarin, Fransa Başbakanı seçildi.
• 2002 - Hollandalı politikacı Pim Fortuyn, bir suikast girişimi sonucu öldürüldü.
• 2004 - Dünyada en çok izlenen 4 televizyon dizisinden biri olan Friends bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon kişi izledi.
• 2019 - YSK (Yüksek Seçim Kurulu), AK Parti'nin olağanüstü itirazını değerlendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. Yenilenecek seçim tarihi olarak 23 Haziran 2019 belirlendi.
DOĞUMLAR
• 1574 - X. Innocentius, Roma papası (ö. 1655)
• 1668 - Alain-René Lesage, Fransız yazar (ö. 1747)
• 1756 - Everard Home, İngiliz cerrah (ö. 1832)
• 1758 - Maximilien Robespierre, Fransız devrimci (ö. 1794)
• 1856 - Robert Peary, Amerikalı kâşif ve Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basan (ö. 1920)
• 1856 - Sigmund Freud, Avusturyalı psikiyatrist (ö. 1939)
• 1861 - Motilal Nehru, Hint aktivist (ö. 1931)
• 1868 - Gaston Leroux, Fransız gazeteci ve yazar (ö. 1927)
• 1871 - Victor Grignard, Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1935)
• 1872 - Ahmet Cemal Paşa, Osmanlı asker ve siyaset adamı (ö. 1922)
• 1895 - Rudolph Valentino, İtalyan asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1926)
• 1902 - Max Ophüls, Alman asıllı Fransız sinema yönetmeni ve yazar (ö. 1957)
• 1908 - Necil Kazım Akses, Türk senfonik müzik bestecisi (ö. 1999)
• 1912 - Ellen Preis, Avusturyalı eskrimci (ö. 2007)
• 1915 - Orson Welles, Amerikalı yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1985)
• 1929 - Paul Lauterbur, Amerikalı bilim adamı (ö. 2007)
• 1935 - Efkan Efekan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2005)
• 1949 - Sezer Güvenirgil, Türk oyuncu ve şarkıcı
• 1952 - Christian Clavier, Fransız oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist
• 1953 - Tony Blair, İngiltere Başbakanı
• 1955 - Süheyl Batum, Türk hukukçu ve siyasetçi
• 1958 - Haluk Ulusoy, Türk iş adamı ve spor yöneticisi
• 1961 - George Clooney, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
• 1971 - Doğanay, Türk şarkıcı
• 1987 - Dries Mertens, Belçikalı futbolcu
• 1992 - Byun Baek-hyun, Güney Koreli şarkıcı ve Exo müzik grubu üyesi
• 1993 - Kim Dasom, Güney Koreli şarkıcı, Sistar grubunun üyesi ve oyuncu
ÖLÜMLER
• 680 - Muaviye, Halife ve Emevi Hanedanının kurucusu (d. 602)
• 1709 - II. Alvise Mocenigo, Venedik Cumhuriyeti dükü (d. 1628)
• 1859 - Alexander von Humboldt, Prusyalı doğa bilimci ve kâşif (d. 1769)
• 1862 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (d. 1817)
• 1862 - Pedro Gual Escandón, Venezuelalı avukat, politikacı, ve diplomat (d. 1783)
• 1877 - Johan Ludvig Runeberg, Finlandiyalı şair (d. 1804)
• 1889 - Heinrich Gustav Reichenbach, Alman orkidolog (d. 1823)
• 1910 - VII. Edward, Büyük Britanya Kralı (d. 1841)
• 1932 - Paul Doumer, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1857)
• 1933 - Li Ching-Yuen, Çinli herbalist, savaş sanatçısı ve stratejist (d. 1677/1736)
• 1947 - Cafer Sayılır, Türk siyasetçi (d. 1888)
• 1951 - Henri Carton de Wiart, Belçika'nın 23'üncü Başbakanı (d. 1869)
• 1952 - Maria Montessori, İtalyan eğitimci (d. 1870)
• 1955 - Hüseyin Saadettin Arel, Türk besteci (d. 1880)
• 1963 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (d. 1881)
• 1970 - Feyhaman Duran, Türk ressam ve hattat (İbrahim Çallı kuşağı ressamlarından) (d. 1886)
• 1972 - Deniz Gezmiş, Türk sosyalist devrimci, öğrenci lideri ve siyasi aktivist (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu) (d. 1947)
• 1972 - Fulbert Youlou, Kongolu siyasetçi (d. 1917)
• 1972 - Hüseyin İnan, Türk sosyalist devrimci ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından (d. 1949)
• 1972 - Yusuf Aslan, Türk sosyalist devrimci ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından (d. 1947)
• 1980 - Lola Cornero, Hollandalı film oyuncusu (d. 1892)
• 1992 - Marlene Dietrich, Alman asıllı Amerikalı aktris (d. 1901)
• 1993 - Ann Todd, İngiliz aktris (d. 1909)
• 1996 - Haluk Eczacıbaşı, Türk iş adamı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu emekli Üyesi (d. 1921)
• 2002 - Fayina Petryakova, Lviv Sanat Akademisi'nde etnoğrafya alanında profesör olan akademisyen (d. 1931)
• 2006 - Erdal Öz, Türk yazar ve yayıncı (Can Yayınları'nın kurucusu) (d. 1935)
• 2007 - Nükhet Ruacan, Türk caz sanatçısı (d. 1951)
• 2009 - Sima Eyvazova, Azerbaycanlı diplomat (d. 1933)
• 2012 - Lubna Agha, Pakistanlı/Amerikalı sanatçı (d. 1949)
• 2012 - Fehd el-Kuso, Yemenli İslamcı (d. 1974)
• 2012 - Yale Summers, Amerikalı oyuncu (d. 1933)
• 2013 - Giulio Andreotti, İtalyan Hristiyan Demokrat siyasetçi (1972-1992 arasında pek çok kez İtalya Başbakanı) (d. 1919)
• 2014 - Jimmy Ellis, Amerikalı ağır siklet boksör (d. 1940)
• 2015 - Errol Brown, Britanya asıllı Jamaikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1943)
• 2016 - Hannes Bauer, Alman caz müzisyeni ve tromboncu (d. 1954)
• 2016 - Patrick Ekeng, Kamerunlu millî futbolcu (d. 1990)
• 2016 - Margot Honecker, 1963-1989 yılları arasında Doğu Almanya Eğitim Bakanı (d. 1927)
• 2017 - Steven Holcomb, Amerikalı kızakçı (d. 1980)
• 2017 - Val Jellay, Avustralyalı karakter oyuncusu, şarkıcı, dansçı ve yazar (d. 1927)
• 2018 - Jack Chamangwana, Malavili millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1957)
• 2018 - Paolo Ferrari, İtalyan oyuncu (d. 1929)
• 2019 - Pekka Airaksinen, Fin elektronik, caz müzisyeni ve besteci (d. 1945)
• 2019 - Max Azria, Tunuslu-Amerikalı moda tasarımcısı (d. 1949)
• 2019 - Anur Abu Bakar, Malezyalı futbolcu ve antrenör (d. 1971)
• 2019 - Gjermund Eggen, Norveçli eski kayakçı (d. 1941)
• 2019 - John Lukacs, Macar asıllı Amerikalı tarihçi (d. 1924)
• 2019 - Celil Oker, Türk polisiye roman yazarı (d. 1952)
• 2020 - Chrystelle Trump Bond, Amerikalı kadın dansçı, koreograf, sanat tarihçisi ve yazar (d. 1938)
• 2020 - Dmitri Bosov, Rus sanayici ve iş adamı (d. 1968)
• 2020 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (d. 1953)
• 2020 - Nahum Rabinovitch, Kanada doğumlu İsrailli Ortodoks haham ve posu (d. 1928)
• 2020 - Jacques Reymond, İsviçreli kayak antrenörü (d. 1950)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Türk-İslam Alemi - Hıdırellez Bayramı