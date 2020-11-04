Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Kasım'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Kasım'da yaşananlar!

04.11.2020 01:57 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:00
Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Kasım'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 4 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1515 - Osmanlı İmparatorluğunda Diyarbekir Eyaleti oluşturuldu, Bıyıklı Mehmet Paşa da ilk beylerbeyi olarak atandı.

1737 - İtalya'nın Napoli kentinde, San Carlo Tiyatrosu açıldı.

1757 - 30 Ekim günü tahta çıkan III. Mustafa'nın kılıç kuşanma töreni yapıldı. Kuşanılan kılıç Ömer bin Hattab'a aitti.

1875 - Kadınlar İçin Ayine Dergisi, Selanik'te yayına başladı.

1879 - Amerikalı James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909 - Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1918 - Yunanistan Sosyalist Emek Partisi kuruldu. Parti, 1924 Kasım ayındaki 3. olağanüstü kongresinde adını değiştirerek Yunanistan Komünist Partisi adını aldı.

1922 - Son Osmanlı Hükûmeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922 - Osmanlı Devletinin Resmî Gazetesi Takvim-i Vekayi yayınını durdurdu.

1922 - İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1933 - Yunanistan Hükûmeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir anı levhası koydu. Levhada "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir." yazılı.

1937 - Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940 - Birleşik Krallık, Girit'i işgal etti.

1947 - Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

1950 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bölgesel ve Azınlık Diller Avrupa Şartı kabul edildi.

1951 - Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

1952 - ABD Başkanlık seçimlerini Dwight D. Eisenhower kazandı.

1956 - Sovyet güçleri Macaristan'a girdi.

1969 - Cumhuriyet Senatosu, 27 Mayıs 1960'ta siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Parti'lilerin haklarını iade etti.

1970 - Salvador Allende, Şili'de yapılan seçimler sonucunda oyların %36.3'ünü alarak devlet başkanı oldu.

1972 - İsmet İnönü, CHP üyeliğinden istifa etti.

1977 - Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne silah satışını yasakladı.

1979 - Tahran'daki ABD Elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, Elçilik görevlilerini rehin aldı.

1979 - Almanya Yeşiller Partisi kuruldu.

1980 - ABD'de Cumhuriyetçi aday Ronald Reagan Başkanlık seçimlerini kazandı.

1981 - MGK, Yüksek Öğretim Kanunu'nu onayladı. YÖK, 6 Kasım 1981'de bu kanuna göre kuruldu.

1993 - Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in cesedi bulundu.

1995 - İzmir'de sel: 65 ölü, yüzden fazla yaralı.

2007 - TBMM 13 Ekim 2006 tarihli oturumunda 4 Kasım 2007 Pazar günü genel seçim yapılmasına karar verdi.

2008 - ABD'de Demokrat aday Barack Obama Başkanlık seçimlerini kazandı ve ABD'nin ilk siyah Başkanı oldu.

2009 - Rusya'nın Perm şehrindeki bir gece kulübünde, havai fişekli kutlamaların yol açtığı yangında 109 kişi öldü. [1] 7 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

DOĞUMLAR

1575 - Guido Reni, İtalyan ressam (ö. 1642)

1618 - Alemgir Şah I, Babür İmparatorluğu'nun 6. Şahı (ö. 1707)

1873 - George Edward Moore, İngiliz filozof (ö. 1958)

1909 - Bert Patenaude, Amerikalı futbolcu (ö. 1974)

1914 - Carlos Castillo Armas, Guatemala Başkanı (ö. 1957)

1923 - Mücap Ofluoğlu, Türk tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve yazar (ö. 2012)

1931 - Richard Rorty, Amerikalı düşünür (ö. 2007)

1938 - Erkan Özerman, Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri

1945 - Ali Özgentürk, Türk sinema yönetmeni

1946 - Robert Mapplethorpe, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (ö. 1989)

1953 - Gülden Karaböcek, Türk fantezi-arabesk müzik şarkıcısı ve bestecisi

1955 - Matti Vanhanen, Finlandiya Başbakanı

1957 - Zerrin Özer, Türk pop şarkıcısı

1964 - Sinan Engin, Türk futbol yorumcusu, menajer, teknik direktör ve eski futbolcu

1967 - Fikret Orman, Türk inşaat mühendisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34. Başkanı

1967 - Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, şair, yazar ve yönetmen

1969 - Matthew McConaughey, Amerikalı sinema oyuncusu

1972 - Luís Figo, Portekizli futbolcu

1978 - İlke Hatipoğlu, Türk müzisyen, besteci ve Redd grubunun klavyecisi

1979 - Audrey Hollander, Amerikalı porno oyuncusu

1985 - Marcell Jansen, Alman futbolcu

1992 - Emrah Karaduman, Türk besteci ve aranjör

ÖLÜMLER

644 - 2. halife Ömer ibn Hattab, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Ebû Lü'lüe tarafından 1 Kasım 644'te Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Ömer ibn Hattab 3 gün sonra, 4 Kasım'da öldü. (d. 581)

1847 - Felix Mendelssohn Bartholdy, Alman besteci (d. 1809)

1918 - Andrew Dickson White, Amerikalı diplomat, yazar ve eğitimci (d. 1832)

1921 - Hara Takashi, Japonya Başbakanı (öldürüldü) (d. 1856)

1938 - Ahmet Remzi Akgöztürk, Türk din adamı ve TBMM 1. dönem Kayseri milletvekili (d. 1871)

1968 - Refi' Cevad Ulunay, Türk gazeteci (d. 1890)

1974 - Bert Patenaude, Amerikalı futbolcu (d. 1909)

1982 - Burhan Felek, Türk gazeteci ve yazar (d. 1889)

1982 - Jacques Tati, Fransız yönetmen ve aktör (d. 1907)

1983 - Doğan Avcıoğlu, Türk gazeteci, yazar ve siyaset adamı (d. 1926)

1984 - Ümit Yaşar Oğuzcan, Türk şair (d. 1926)

1993 - Ahmet Cem Ersever, Türk Jandarma subayı (emekli Binbaşı) (d. 1950)

1995 - Gilles Deleuze, Fransız yazar ve düşünür (d. 1925)

1995 - İzak Rabin, İsrailli siyasetçi (d. 1922)

2008 - Michael Crichton, Amerikalı yazar (d. 1942)

2015 - Gülten Akın, Türk şair ve yazar (d. 1933)

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