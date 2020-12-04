Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 4 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1154 - Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus ismiyle Papa oldu ve bu göreve gelen ilk İngiliz olarak tarihe geçti.

1791 - The Observer'ın (Dünyanın ilk pazar günü gazetesi) ilk sayısı yayımlandı.

1859 - Mekteb-i Mülkiye kuruldu.

1881 - Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayımlandı.

1897 - Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.

1918 - ABD Başkanı Woodrow Wilson, I. Dünya Savaşı barış görüşmeleri için Versay'a geldi. Başkanlığı sırasında Avrupa'ya gelen ilk ABD Başkanı oldu.

1920 - Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.

1929 - Türk parasının değerini yükseltmek için alınacak önlemlerle her yerde yerli malı kullanılmasını hedefleyen bir kararname yayımlandı.

1943 - İnönü, Churchill ve Roosevelt arasında Kahire Konferansı yapıldı.

1945 - Tan Olayı gerçekleşti. İstanbul'da komünizm karşıtı gösteride, ABC ve Berrak kitabevleri, Tan gazetesi, Görüşler dergisiyle Yeni Dünya ve La Turquie Kemaliste gazeteleri tahrip edildi ve yağmalandı. Olaydan sonra Tan gazetesi yayın hayatına son verdi.

1945 - ABD Senatosu, 65'e karşı 7 oyla BM'e katılma kararı aldı. (BM, 24 Ekim 1945'te kuruldu).

1955 - Türkiye'de ilk elektrikli tren, İstanbul'da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı.

1961 - Birleşik Krallık'ta doğum kontrol hapları serbestçe satışa çıkarıldı.

1980 - Rock grubu Led Zeppelin dağıldıklarını açıkladı.

1981 - ABD Başkanı Ronald Reagan, CIA'nın ülkedeki casusluk faaliyetlerine izin vererek örgütün yetkilerini genişletti.

1981 - Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak; "Askerler kışlaya dönmenin hasreti içinde" dedi.

2000 - Yatağan Termik Santrali'nde üretim durduruldu. Santral filtresiz çalıştırıldığı için Yatağan halkını zehirliyordu.

2002 - BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın "gıda karşılığı petrol" programını altı ay uzatma kararı aldı.

DOĞUMLAR

1800 - Emil Aarestrup, Danimarkalı şair (ö. 1856)

1835 - Samuel Butler, İngiliz yazar (ö. 1902)

1840 - Crazy Horse (Çılgın At), Oglala Siyu Kızılderili şefi (ö. 1877)

1875 - Rainer Maria Rilke, Alman şair (ö. 1926)

1881 - Erwin von Witzleben, Nazi Almanyası'nın mareşali (ö. 1944)

1890 - Fuad Köprülü, Türk tarihçi ve Dış İşleri Bakanlarından (ö. 1966)

1892 - Francisco Franco, İspanya'nın faşist diktatörü (ö. 1975)

1910 - Alex North, Amerikalı besteci (film müzikleri ile tanınmış) (ö. 1991)

1913 - Claude Renoir, Fransız görüntü yönetmeni (ressam Pierre Auguste Renoir'ın torunu) (ö. 1993)

1920 - Abdullah Yüce, Türk müziği sanatçısı (ö. 1995)

1921 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (ö. 2010)

1921 - Deanna Durbin, Kanadalı aktris (ö. 2013)

1925 - Albert Bandura, Kanadalı psikolog

1927 - Aptullah Kuran, Türk akademisyen, yazar ve Boğaziçi Üniversitesi kurucusu (ö. 2002)

1929 - Şakir Eczacıbaşı, Türk iş adamı ve fotoğrafçı (ö. 2010)

1931 - Ken Bates, İngiliz iş adamı ve futbol yatırımcısı

1932 - François Deguelt, Fransız şarkıcı (ö. 2014)

1949 - Jeff Bridges, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1953 - Jean-Marie Pfaff, Belçikalı futbolcu

1962 - Alexander Litvinenko, Rus casus (ö. 2006)

1964 - Sertab Erener, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1964 - Marisa Tomei, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1969 - Jay-Z, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1972 - Nikki Tyler, Amerikalı porno yıldızı

1973 - Tyra Banks, Amerikalı manken

1977 - Çağlar Çorumlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1977 - Ertan Saban, Türk kökenli Makedon oyuncu

1977 - Lyubov Sokolova Kılıç, Rus voleybolcu

1992 - Kim Seok-Jin, Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

1131 - Ömer Hayyam, İranlı matematikçi, astronom, şair ve filozof (d. 1048)

1609 - Alexander Hume, İskoç şair (d. 1560)

1679 - Thomas Hobbes, İngiliz felsefeci (d. 1588)

1680 - Thomas Bartholin, Danimarkalı hekim, ilahiyatçı ve matematikçi (d. 1616)

1798 - Luigi Galvani, İtalyan fizikçi (d. 1737)

1932 - Samih Yalnızgil, Türk şair, dil bilimci ve siyasetçi (Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı) (d. 1875)

1948 - Rakım Elkutlu, Türk bestekâr (d. 1869)

1952 - Karen Horney, Amerikalı psikanalist (d. 1885)

1957 - Naciye Sultan (Killigil), Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in torunu ve Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı (d. 1898)

1967 - Salih Murat Uzdilek, Türk fizikçi

1975 - Hannah Arendt, Alman filozof (d. 1906)

1976 - Benjamin Britten, İngiliz piyanist (d. 1913)

1987 - Rouben Mamoulian, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1897)

1992 - Perihan Tedü, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1927)

1993 - Frank Zappa, Amerikalı müzisyen (d. 1940)

2004 - Mahmut Atalay, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Türk güreşçi (d. 1934)

2009 - Eddie Fatu, Amerikalı güreşçi (d. 1973)

2011 - Sócrates, Brezilyalı futbolcu (d. 1954)