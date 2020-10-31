Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 31 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
31 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 31 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
475 - Romulus Augustus Roma İmparatoru ilan edildi.
1517 - Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan etti.
1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı.
1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu.
1876 - Hindistan'da dev kasırga: 200 binden fazla kişi öldü.
1892 - Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı.
1918 - Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu.
1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.
1922 - Mussolini İtalya Başbakanı oldu.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. yıl dönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.
1926 - Amerikalı ünlü illüzyonist Harry Houdini geçirdiği apandisit sonucunda gelişen karın zarı iltihabı ve kangren nedeniyle öldü.
1951 - Yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı.
1952 - ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adalarında yaptı.
1956 - Süveyş Krizi: Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı.
1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı Mezarlığına defnedildi.
1963 - Askerî Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.
1963 - 50. kez millî formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.
1967 - Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice Ada'ya girdi.
1970 - Türkiye İşçi Partisi Büyük Kongresi Behice Boran'ı Genel Başkan seçti.
1972 - Eskişehir yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı, 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
1984 - Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, iki sih güvenlik görevlisinin düzenlediği suikast sonucu öldürülünce çıkan isyanlarda yaklaşık 2000 masum sih öldü.
1989 - Turgut Özal, 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.
1992 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK üssü Haftanin kampını ele geçirdi.
1992 - Vatikan, Dünyanın Güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.
1994 - Bir Amerikan yolcu uçağı İndiana'da düştü: 68 kişi öldü.
1996 - Bir Brezilya yolcu uçağı Sao Paulo'da (Brezilya) düştü: 98 kişi öldü.
1997 - Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.
1998 - Irak, BM silah denetleyicileri ile iş birliği yapmayacağını açıkladı.
1999 - New York'tan Kahire'ye giden Mısır Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü: 217 kişi öldü.
2000 - Singapur Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı kalkış sırasında düştü: 83 kişi öldü.
2000 - Antonov tipi bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra kuzey Angola'da infilak etti: 50 kişi öldü.
2000 - Yatağan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği sınır değerleri aştı, santralin 3 ünitesi durduruldu, ilçe halkına "sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.
2010 - Taksim'de bomba patladı. Taksim Meydanı'nda sürekli görev yapan çevik kuvvet ekibine saldırı düzenlendi.
2011 - Sembolik olarak Dünya'nın 7 milyarıncı insanının doğumu.
2012 - Taksim Yayalaştırma Projesi inşaatı başladı.
2015 - Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağı Mısır'dan Rusya'ya giderken havalandıktan 23 dakika sonra 214 yolcu ve 7 mürettebatla Sina Yarımadası'na düştü. 224 kişi acı olayda hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
1451 - Kristof Kolomb, Cenovalı denizci ve kâşif (ö. 1506)
1538 - Caesar Baronius, İtalyan kilise tarihçisi ve Katolik mezhep savunucusu (ö. 1607)
1620 - John Evelyn, İngiliz yazar (ö. 1706)
1632 - Johannes Vermeer, Hollandalı ressam (ö. 1675)
1795 - John Keats, İngiliz şair (ö. 1821)
1815 - Karl Weierstrass, Alman matematikçi (ö. 1897)
1828 - Joseph Wilson Swan, İngiliz fizikçi ve kimyager (ö. 1914)
1835 - Adolf von Baeyer, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1917)
1887 - Çan Kay Şek, Çinli önder (ö. 1975)
1892 - Aleksandr Alehin, Rus Dünya satranç şampiyonu (ö. 1946)
1917 - William Hardy McNeill, Kanadalı yazar ve tarihçi (ö. 2016)
1920 - Fritz Walter, Alman futbolcu (ö. 2002)
1922 - Barbara Bel Geddes, Amerikalı aktris (ö. 2005)
1931 - Dan Rather, Amerikalı haber spikeri
1936 - Michael Landon, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1991)
1939 - Çiğdem Talu, Türk şarkı sözü yazarı (ö. 1983)
1950 - John Candy, Kanadalı sinema oyuncusu ve komedyen (ö. 1994)
1950 - Zaha Hadid, İngiliz mimar (ö. 2016)
1961 - Peter Jackson, Yeni Zelandalı film yapımcısı, senarist ve yönetmen
1962 - Ayda Aksel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1963 - Rob Schneider, Amerikalı sinema oyuncusu
1968 - Vanilla Ice, Amerikalı müzisyen
1973 - Arzum Onan, Türk dizi oyuncusu
1974 - Muzzy İzzet, Türk futbolcu
1976 - Guti Hernández, İspanyol futbolcu
1976 - Piper Perabo, Amerikalı sinema oyuncusu
1979 - Simão Sabrosa, Portekizli futbolcu
1980 - Alejandro Rubén Capurro, Arjantinli futbolcu
1981 - Frank Iero, Amerikalı müzisyen ve My Chemical Romance grubunun gitaristi
1984 - Hanna Hilton, Amerikalı porno yıldızı
1985 - Stefani Morgan, Amerikalı porno yıldızı
1996 - Musa Muhammed, Nijeryalı futbolcu
1997 - Marcus Rashford, İngiliz futbolcu
ÖLÜMLER
1661 - Köprülü Mehmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1578)
1918 - Egon Schiele, Avusturyalı ressam (d. 1890)
1925 - Mikhail Frunze, Sovyet askerlik teorisyeni ve Kızıl Ordu'nun kurucularından (d. 1885)
1926 - Harry Houdini, Macar asıllı Amerikalı illüzyonist (d. 1874)
1932 - Ali Rıza Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı (d. 1860)
1943 - Max Reinhardt, Alman sinema yönetmeni (d. 1873)
1945 - Henry Ainley, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1879)
1963 - Mesut Cemil, Türk besteci (d. 1902)
1965 - Rita Johnson, Amerikalı oyuncu (d. 1913)
1984 - İndira Gandhi, Hindistanlı siyasetçi (d. 1917)
1986 - Robert S. Mulliken, Amerikalı fizikçi ve kimyacı (d. 1896)
1993 - Federico Fellini, İtalyan yönetmen (d. 1920)
1993 - Berna Moran, Türk yazar (d. 1921)
1993 - River Phoenix, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1970)
1995 - Rosalind Cash, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1938)
1996 - Marcel Carné, Fransız sinema yönetmeni (d. 1906)
2002 - Raf Vallone, İtalyan sinema oyuncusu (d. 1916)
2003 - Fuat Örer, Türk öykü ve oyun yazarı (d. 1939)
2006 - Pieter Willem Botha, Güney Afrika'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1916)
2007 - Erdal İnönü, Türk bilim adamı ve siyasetçi (d. 1926)
2014 - Ciguli, Türk müzisyen ve akordeon virtüözü