Tarihte bugün ne oldu? 31 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Ağustos'ta yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 31 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Ağustos'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

31 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 31 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 31 Ağustos tarihinde ne öldü, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? 31 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR • 1876 - Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamid padişah oldu. • 1886 - Charleston, Güney Karolina'da deprem; 100 kişi öldü. • 1890 - Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı. • 1910 - Zeytinburnu'nda İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından o zamanki İstanbul merkezli, günümüzdeki adıyla MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. • 1913 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu. • 1918 - Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu. • 1928 - Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı. • 1939 - Almanya'da yaptırılan Batıray denizaltısı denize indirildi. • 1957 - Malezya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. • 1962 - Trinidad ve Tobago, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. • 1966 - Irak Ordusu, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elindeki Erbil kentini ele geçirdi. • 1970 - İzmir'de Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı "Halkapınar Spor Tesisleri", inşaat sırasında yandı. • 1986 - Bir Meksika yolcu uçağı ile küçük bir uçak, Kaliforniya'nın Cerritos şehri üzerinde havada çarpıştı. Uçaklardaki 67 kişi ile yerdeki 15 kişi öldü. • 1986 - Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi, bir tanker ile çarpışarak battı: 423 kişi öldü. • 1988 - Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp Sınır Kapısı açıldı. • 1991 - Kırgızistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti. • 1995 - Westwood Studios, Command & Conquer serisinin ilk oyunu olan "Command & Conquer"ı piyasaya sürdü. • 1997 - Prenses Diana ile arkadaşı Dodi Al Fayed, Paris'te bir trafik kazasında öldüler. • 1998 - Kuzey Kore, ilk uydusunu fırlattı. • 1999 - Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı, Buenos Aires'ten kalkışı sırasında düştü; 67 kişi öldü. • 2005 - Bağdat'ta bir köprüde meydana gelen izdihamda yaklaşık 1000 kişi öldü. • 2010 - Irak Savaşı, ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla resmen bitti. DOĞUMLAR • 12 - Caligula, Roma İmparatoru (ö. 41) • 161 - Commodus, Roma İmparatoru (ö. 192) • 1569 - Cihangir, Babür İmparatoru (ö. 1627) • 1663 - Guillaume Amontons, Fransız fizikçi (ö. 1705) • 1786 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (ö. 1889) • 1821 - Hermann von Helmholtz, Alman fizyolog (ö. 1894) • 1834 - Amilcare Ponchielli, İtalyan besteci (ö. 1886) • 1868 - Musahipzade Celal, Türk oyun yazarı (ö. 1959) • 1870 - Maria Montessori, İtalyan eğitimci (ö. 1952) • 1874 - Edward Thorndike, Amerikalı psikolog (ö. 1949) • 1897 - Fredric March, Amerikalı oyuncu (ö. 1975) • 1908 - William Saroyan, Amerikalı oyun yazarı ve romancı (ö. 1981) • 1915 - Raif Aybar, Türk siyasetçi (ö. 2005) • 1917 - Turgut Sunalp, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1999) • 1925 - Maurice Pialat, Fransız yönetmen, senarist, oyuncu ve Altın Palmiye Ödülü sahibi (ö. 2003) • 1928 - James Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 2002) • 1935 - Frank Robinson, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2019) • 1936 - İgor Jukov, Rus piyanist, orkestra şefi ve ses mühendisi (ö. 2018) • 1945 - Itzhak Perlman, İsrailli-Amerikalı kemancı ve orkestra şefi • 1945 - Van Morrison, Kuzey İrlandalı müzisyen • 1948 - Holger Osieck, Alman teknik direktör • 1948 - Rudolf Schenker, Alman gitarist (Scorpions) • 1948 - Serkan Acar, Türk futbolcu (ö. 2013) • 1949 - H. David Politzer, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi • 1949 - Richard Gere, Amerikalı aktör • 1954 - Robert Koçaryan, Ermenistan'ın 2. Devlet Başkanı • 1955 - Edwin Moses, Amerikalı atlet • 1969 - Muharrem Erkek, Türk avukat ve siyasetçi • 1970 - Nikola Gruevski, Makedonya Başbakanı • 1970 - Rania el Abdullah, Ürdün Kraliçesi • 1971 - Chris Tucker, Amerikalı oyuncu ve komedyen • 1976 - Roque Júnior, Brezilyalı futbolcu • 1977 - Arzu Yanardağ, Türk manken ve oyuncu • 1977 - Jeff Hardy, Amerikalı profesyonel güreşçi • 1979 - Ivan Cvetkov, Bulgar asıllı Hollandalı futbolcu • 1979 - Mickie James, Amerikalı profesyonel güreşçi • 1982 - José Reina, İspanyol futbolcu • 1983 - Ebru Şancı, Türk model, sunucu ve oyuncu • 1985 - Mabel Matiz, Türk şarkıcı • 1985 - Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı • 1986 - Ryan Kelley, Amerikalı oyuncu • 1988 - David Ospina, Kolombiyalı futbolcu • 1990 - Oliver Adams, Amerikalı aktör ÖLÜMLER • 869 - Buharî, İslam bilgini (d. 810) • 1795 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (d. 1726) • 1811 - Louis Antoine de Bougainville, Fransız amiral ve kâşif (Begonvil bitkisini keşfetti) (d. 1729) • 1832 - Everard Home, İngiliz cerrah (d. 1756) • 1867 - Charles Baudelaire, Fransız şair (d. 1821) • 1920 - Wilhelm Wundt, Alman psikolog (d. 1832) • 1941 - Marina İvanovna Tsvetayeva, Rus şair (d. 1892) • 1951 - Mazhar Osman Usman, Türk ruh ve sinir hastalıkları uzmanı (d. 1884) • 1963 - Georges Braque, Fransız kübist ressam (d. 1882) • 1967 - Ilya Ehrenburg, Sovyet yazar (d. 1891) • 1967 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (d. 1939) • 1969 - Rocky Marciano, Amerikalı boksör (d. 1923) • 1973 - John Ford, Amerikalı film yönetmeni (d. 1894) • 1986 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (d. 1898) • 1986 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (d. 1900) • 1997 - Diana Frances Spencer, Galler Prensesi (d. 1961) • 1997 - Dodi Al Fayed, Mısır kökenli İngiliz vatandaşı iş adamı (d. 1955) • 2015 - Yalçın Güzelce, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1951) ÖZEL GÜNLER • Kurtuluş: Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922) • Polonya Dayanışma Günü • Kırgızistan Bağımsızlık Günü • Trinidad Tobago Bağımsızlık Günü