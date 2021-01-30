Tarihte bugün ne oldu? 30 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

30 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 30 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1517 - Kahire Muharebesi (1517)

1648 - Hollanda ile İspanya arasında, Münster Antlaşması imzalandı ve Seksen Yıl Savaşı sona erdi.

1662 - Çinli general Koxinga, dokuz ay süren kuşatmadan sonra Tayvan adasını ele geçirdi.

1847 - Kaliforniya'nın Yerba Buena şehrinin adı, San Francisco olarak değiştirildi.

1867 - Mutsuhito, Japonya'nın İmparatoru oldu.

1919 - Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kararlaştırdılar.

1925 - Türk Hükûmeti, Piskopos VI. Konstantin'in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı.

1923 - Yunanistan ile Ahali Mübadelesi Antlaşması yapıldı. Aralık 1923'te başlayıp 1927 yılına kadar süren uygulamayla, 400 bin Türk ve 1 milyonu aşkın Rum yer değiştirdi.

1930 - Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

1931 - Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.

1933 - Adolf Hitler Şansölye oldu.

1942 - İran'da Tudeh Partisi kuruldu.

1942 - Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklandı, stokçulara uygulanacak cezalar belirlendi.

1943 - Churchill Adana'ya gelerek, İsmet İnönü ile "Adana Görüşmesi" olarak bilinen görüşmeyi gerçekleştirdi.

1946 - Macaristan'da komünist rejim ilan edildi: Macaristan Halk Cumhuriyeti

1948 - Kış Olimpiyat Oyunları St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

1948 - Hindistan lideri Mahatma Gandi, Yeni Delhi'de öldürüldü.

1948 - British South American Airways'e ait bir uçak, Atlas Okyanusu'ndaki Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu.

1950 - Sovyetler Birliği, Kuzey Vietnam rejimini tanıdı. Fransa, Sovyetler Birliği'ni protesto etti.

1951 - Sağlık Bakanı Ekrem Üstündağ, bakımsızlıktan her yıl 300 bin yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

1967 - İlk resmi televizyon yayını Ankara'da yapıldı.

1969 - The Beatles son konserini verdi. (The Beatles Çatı Konseri)

1969 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde Yusuf Özer adlı hastaya yapıldı. Ancak Yusuf Özer, kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu.

1971 - İstanbul'da Dev-Genç'liler "Özel Eğitimin Devletleştirilmesi" isteğiyle yürüyüş düzenledi.

1972 - İngiliz askerleri, Kuzey İrlanda'da gösteri yapanların üzerine ateş açarak, 14 insan hakları savunucusunun ölümüne neden oldu. Bugün Birleşik Krallık tarihine Kanlı Pazar olarak geçti.

1972 - Pakistan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1975 - THY'nin İzmir-İstanbul seferini yapan Bursa uçağı Marmara Denizi'ne düştü: 41 kişi öldü.

1976 - George H. W. Bush, CIA'nin başına getirilen 11. yönetici oldu.

1979 - İran Hükûmeti, Fransa'da sürgünde bulunan dini lider Ayetullah Humeyni'nin ülkeye geri dönmesine izin verdiklerini açıkladı.

1980 - Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmaları Yabancı Sermaye ile ilgili kanun kapsamına alındı. Banka şubelerine kârlarını transfer etme hakkı tanındı.

1982 - İlk PC virus kodu, Richard Skrenta tarafından yazıldı. Bu program 400 satır uzunluğundaydı ve kendisini "Elk Cloner" adlı bir Apple boot programı olarak kamufle ediyordu.

1983 - Nijerya Hükûmeti, 1 milyondan fazla Ganalı ve 700 bine yakın Batı Afrikalı işçiyi sınır dışı etti.

1985 - Ege Denizi'nde düzenlenen "Deniz Kurdu-85" tatbikatı sırasında, bir tank çıkarma gemisi fırtına yüzünden battı: 39 denizci öldü.

1987 - Bakanlar Kurulu, askerlik yasasındaki yeni düzenlemeyi onayladı. Çağdışı kalma yaşı 46'dan 41'e indirildi, mesleği öğretmen olanlar, askerliğini öğretmen olarak yapacak; her isteyen bedelli askerlikten yararlanacak.

1989 - Kabil'deki (Afganistan) Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği kapatıldı.

2000 - Kenya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Fildişi Sahili açıklarında okyanusa düştü: 169 kişi öldü.

2001 - TBMM'deki iç tüzük görüşmeleri sırasında çıkan arbedede DYP Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek öldü.

2002 - Slobodan Miloseviç, Birleşmiş Milletler örgütünün uluslararası savaş suçluları mahkemesinin kendisine karşı şeytani ve düşmanca bir tutum içinde olduğunu iddia etti.

2003 - Belçika'da aynı cinsiyetteki çiftlerin evliliği yasallaştı, böylece Belçika, dünyada Hollanda'dan sonra bu yasayı çıkartan ikinci ülke oldu.

2005 - Irak'ta 50 yıldır ilk kez çok partili seçimler yapıldı. Sünniler seçimi boykot etti. Seçimin galibi Şiiler oldu. Celal Talabani, ülkenin ilk Kürt asıllı Devlet Başkanı seçildi. Şii İbrahim el-Caferi de Başbakan oldu.

DOĞUMLAR

133 - Didius Julianus, Roma İmparatoru (ö. 193)

1781 - Adelbert von Chamisso, Alman yazar (ö. 1838)

1882 - Franklin D. Roosevelt, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 32. Başkanı (ö. 1945)

1894 - III. Boris, Bulgaristan Çarı (ö. 1943)

1899 - Max Theiler, Güney Afrikalı virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1972)

1912 - Barbara Tuchman, Amerikalı tarihçi, yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1989)

1920 - Delbert Mann, Amerikalı Oscar ödüllü yönetmen (ö. 2007)

1927 - Olof Palme, İsveç Başbakanı (ö. 1986)

1930 - Gene Hackman, Amerikalı sinema oyuncusu

1935 - Richard Brautigan, Amerikalı yazar (ö. 1984)

1937 - Boris Spassky, Rus satranç oyuncusu

1937 - Vanessa Redgrave, İngiliz tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusu

1938 - İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı (ö. 2016)

1941 - Dick Cheney, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 46. Başkan Yardımcısı

1956 - Feridun Sinirlioğlu, Türk diplomat ve siyasetçi

1962 - II. Abdullah, Ürdün Kralı

1965 - Hazım Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Hakan Kaygusuz, Türk futbolcu

1974 - Abdel Zaher El-Saka, Mısırlı futbolcu

1974 - Christian Bale, Galli sinema oyuncu

1976 - Cristian Brocchi, İtalyan futbolcu

1985 - Gisela Dulko, Arjantinli tenisçi

1987 - Arda Turan, Türk futbolcu

1987 - Phil Lester, İngiliz YouTuber

1997 - Meltem Avcı, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

1930 - Georgi Pyatakov, Bolşevik devrimci lider, komünist politikacı. Büyük Temizlik döneminde anti-sovyet eylemleri olduğu iddiasıyla idam edildi. (d. 1890)

1948 - Mahatma Gandi, Hint politikacı ve özgürlük savaşçısı (d. 1869)

1948 - Orville Wright, Amerikalı öncü havacı (d. 1871)

1951 - Ferdinand Porsche, Avusturyalı otomotiv mühendisi (d. 1875)

1955 - Mim Kemal Öke, Türk tıp akademisyeni ve hekim (d. 1884)

1963 - Francis Poulenc, Fransız besteci (d. 1899)

1970 - Fritz Bayerlein, Alman Panzer generali (d. 1899)

1991 - Hulusi Sayın, Türk asker (Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda) (d. 1926)

1991 - John Bardeen, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1908)

1991 - John McIntire, Amerikalı oyuncu (d. 1907)

1998 - Ali Ulvi Ersoy, Türk karikatürist (d. 1924)

2001 - Jean-Pierre Aumont, Fransız aktör (d. 1911)

2007 - Sidney Sheldon, Amerikalı yazar, oyun yazarı ve senarist (d. 1917)

2010 - Fatma Refet Angın, Türk eğitimci ve Türkiye'nin ilk kadın öğretmenlerinden (d. 1915)

2013 - Patty Andrews, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1918)

2015 - Hakkı Kıvanç, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)

2015 - Seyfi Doğanay, Türk halk ve arabesk müzik sanatçısı (d. 1964)

2017 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmeni (d. 1928)

BAYRAMLAR VE YILDÖNÜMLERİ

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