Tarihte bugün ne oldu? 30 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 30 Haziran tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 30 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
30 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Haziran tarihte ve dünyada ne günü? 30 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1859 - Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti.
• 1882 - Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles J. Guiteau, asılarak idam edildi.
• 1905 - Albert Einstein, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.
• 1908 - Tunguska olayı gerçekleşti.
• 1912 - Saskatchewan'da meydana gelen kasırga, 28 kişinin ölümüne yol açtı.
• 1918 - Göyçay Muharebesi gerçekleşti.
• 1921 - Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.
• 1924 - İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.
• 1934 - Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey Sturmabteilung elemanını, Schutzstaffel subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi harekâtı başladı.
• 1934 - Demiryolu Elâzığ'a ulaştı.
• 1936 - Dünyada ilk kez İngiltere'de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.
• 1936 - Tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgâr Gibi Geçti yayımlandı.
• 1936 - Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, Mussolini'nin ülkesini işgal etmesi üzerine, Milletler Cemiyeti'nde bir konuşma yaparak yardım talebinde bulundu.
• 1938 - ''Superman'', çizgi roman kahramanları arasına girdi.
• 1939 - Hatay'ın Türkiye'ye katılması oy birliğiyle onaylandı.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Barbarossa Harekâtı - Nazi Almanyası, Ukrayna'nın Lviv kentini aldı.
• 1953 - Chevrolet'nin Corvette modeli, Michigan eyaletinin Flint şehrindeki tesislerde üretildi.
• 1956 - İki Amerikan yolcu uçağı, Arizona'da Grand Canyon üzerinde havada çarpıştı: 128 kişi öldü.
• 1960 - Belçika Kongosu, Belçika'dan bağımsızlığını kazandı.
• 1965 - Samsunspor kuruldu.
• 1967 - Yön dergisi yayımına son verdi.
• 1969 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'ın Kuzey Magrip bölgesinde petrol buldu.
• 1970 - Türkiye'de haşhaş ekimini sınırlayan kararname, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
• 1971 - Rus uzay aracı Soyuz 11, hava depolarında meydana gelen arıza sebebiyle infilâk etti.
• 1972 - Casusluk iddiasıyla yargılanan Nahit İmre idama mahkûm oldu.
• 1973 - 117 yıldan beri rastlanmayan en uzun güneş tutulması, Türkiye saatiyle 14.00'te başladı.
• 1974 - Sovyet balet Mikhail Baryshnikov, Bolşoy Balesi'yle birlikte bulunduğu Kanada'da iltica etti.
• 1985 - Kaçırıldıktan sonra Beyrut'ta 17 gün tutulan yolcu uçağındaki 39 Amerikalı rehine serbest bırakıldı.
• 1990 - Doğu Almanya ile Batı Almanya, ekonomilerini birleştirme kararı aldı.
• 1990 - Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul'da 'Düşünceye Özgürlük' yürüyüşü düzenledi.
• 1997 - Birleşik Krallık, Hong Kong'un idaresini Çin'e bıraktı.
• 1997 - J. K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı.
• 2002 - Brezilya, FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.
• 2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasallaştı.
DOĞUMLAR
• 1789 - Horace Vernet, Fransız ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1863)
• 1801 - Frédéric Bastiat, Fransız ekonomist ve teorisyen (ö. 1850)
• 1893 - Walter Ulbricht, Doğu Almanya Cumhuriyeti lideri (ö. 1973)
• 1903 - Dhuru Alhdimiri, Hint zoolog
• 1906 - Anthony Mann, Amerikalı sinema yönetmeni ve oyuncu (ö. 1967)
• 1911 - Czeslaw Milosz, Polonyalı şair ve deneme yazarı (ö. 2004)
• 1917 - Susan Hayward, Amerikalı oyuncu (ö. 1975)
• 1926 - Paul Berg, Amerikalı biyokimyacı
• 1928 - Celal Aliyev, Azeri akademisyen, biyolog ve siyasetçi (ö. 2016)
• 1928 - Orhan Boran, Türk sunucu ve oyuncu (ö. 2012)
• 1936 - Assia Djebar, Cezayirli romancı, çevirmen ve film yapımcısı (ö. 2015)
• 1941 - Otto Sander, Alman oyuncu (ö. 2013)
• 1942 - Robert Ballard, Amerikalı deniz bilimci
• 1942 - Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen
• 1942 - Friedrich von Thun, Avusturyalı oyuncu
• 1951 - André Hazes, Hollandalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2004)
• 1954 - Serj Sarkisyan, Ermeni siyasetçi ve Ermenistan Devlet Başkanı
• 1959 - Brendan Perry, İngiliz şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve yapımcı
• 1959 - Vincent D'Onofrio, Amerikalı oyuncu ve yapımcı
• 1963 - Olha Brizhina, Ukrayna'yı temsil etmiş eski atlet
• 1963 - Yngwie J. Malmsteen, İsveçli gitarist
• 1965 - Mitch Richmond, Amerikalı eski profeyonel basketbolcu
• 1966 - Alen Markaryan, Ermeni asıllı Türk amigo ve spor yazarı
• 1966 - Mike Tyson, Amerikalı boksör
• 1967 - Güler Duman, Türk Halk Müziği sanatçısı
• 1968 - Phil Anselmo, Amerikalı şarkıcı, besteci ve yapımcı
• 1968 - Rafael Moreno Valle Rosas, Meksikalı eski siyasetçi ve bürokrat (ö. 2018)
• 1969 - Uta Rohländer, Alman atlet
• 1970 - Antonio Chimenti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
• 1973 - Frank Rost, Alman kaleci
• 1973 - Devrim Saltoğlu, Türk oyuncu
• 1973 - Levent Semerci, Türk film yönetmeni
• 1973 - Şevket Çoruh, Türk oyuncu
• 1974 - Orhan Baltacı, Türk şarkıcı (Doğuş adıyla tanınan)
• 1975 - Rami Shaban, İsveçli millî futbolcu
• 1975 - Ralf Schumacher, Alman Formula 1 pilotu
• 1977 - Tathiana Garbin, İtalyan tenisçi
• 1980 - Nourdin Boukhari, Fas ve Hollanda vatandaşı futbolcu
• 1981 - Barbora Špotáková, Çek cirit atıcı
• 1982 - Lizzy Caplan, Amerikalı oyuncu
• 1982 - Aylin Kontente, Türk oyuncu
• 1982 - Büşra Pekin, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu
• 1983 - Cheryl, İngiliz şarkıcı
• 1983 - Ebru Polat, Türk şarkıcı
• 1983 - Katarzyna Skowronska, Polonyalı voleybolcu
• 1985 - Trevor Ariza, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1985 - Cem Atan, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu
• 1985 - Cody Rhodes, Amerikalı güreşçi
• 1985 - Michael Phelps, Amerikalı yüzücü
• 1987 - Uraz Kaygılaroğlu, Türk oyuncu
• 1989 - Candide Öztürk, Türk basketbolcu
• 1990 - Dario Lezcano, Paraguaylı millî futbolcu
• 1990 - N, Jellyfish Entertainment altında çıkış yapmış oyuncu, şarkıcı ve sunucu
• 1991 - Margaret, Polonyalı şarkıcı-söz yazarı ve stilist
• 1997 - Samed Karakoç, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
• 350 - Nepotianus, Romalı isyancı (d. ?)
• 1520 - II. Montezuma, 1502'den 1520'ye kadar Tenoktitlan'ı (Meksiko) yöneten Aztek kralı (d. 1466)
• 1607 - Caesar Baronius, İtalyan Kardinal, kilise tarihçisi ve Katolik mezhep savunucusu (ö. 1538)
• 1649 - Simon Vouet, Fransız ressam ve dekoratör (d. 1590)
• 1917 - Henry Vaughan, Amerikalı mimar (d. 1845)
• 1919 - John Strutt Rayleigh, İngiliz fizikçi (d. 1842)
• 1921 - Fedir Şçus, Mahnovşçina komutanı, Ukraynalı Anarko-Komünist devrimci (d. 1893)
• 1926 - Lionel Royer, Fransız ressam (d. 1852)
• 1934 - Karl Ernst, 1933 öncesinde Berlin'de SA lideri ve Gruppenführer (d. 1904)
• 1934 - Fritz Gerlich, Alman gazeteci ve arşivci (d. 1883)
• 1934 - Kurt von Schleicher, Alman asker ve Weimar Cumhuriyeti'nin son Şansölyesi (d. 1882)
• 1934 - Gregor Strasser, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)'nde bir politikacı (d. 1892)
• 1944 - Hambartsum Haçanyan, Ermeni sinema oyuncusu (d. 1894)
• 1946 - Nikolay Morozov, Rus bilim insanı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu (d. 1854)
• 1948 - Prens Sabahattin, Türk siyasetçi ve düşünür (d.1879)
• 1952 - Mauno Pekkala, Finlandiya Başbakanı (d. 1890)
• 1953 - Vsevolod Pudovkin, Rus film yönetmeni (d. 1893)
• 1963 - Alexander Rüstow, Alman filozof (d. 1885)
• 1966 - Giuseppe Farina, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1906)
• 1967 - Yavuz Abadan, Türk hukukçu (d. 1905)
• 1971 - Georgi Dobrovolski, Sovyet kozmonot (d. 1928)
• 1971 - Viktor Patsayev, Sovyet kozmonot (d. 1933)
• 1971 - Vladislav Volkov, Sovyet kozmonot (d. 1935)
• 1973 - Nancy Mitford, İngiliz roman ve biyografi yazarı, gazeteci (d. 1904)
• 1984 - Lillian Hellman, Amerikalı oyun yazarı
• 1995 - Georgiy Beregovoy, Sovyet kozmonot (d. 1921)
• 1996 - Fuat Bayramoğlu, Türk diplomat, Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlerinden (d. 1912)
• 2001 - Chet Atkins, Amerikalı gitarist ve müzik yapımcısı (d. 1924)
• 2001 - Joe Henderson, Amerikalı caz tenor saksafon sanatçısı (d. 1937)
• 2004 - Hüseyin Baradan, Türk sinema oyuncusu (d. 1932)
• 2004 - Rosalinde Hurley, İngiliz doktor, mikrobiyolog, patolog (d. 1929)
• 2011 - Vasfi Uçaroğlu, Türk baterist ve orkestra şefi (d. 1928)
• 2012 - İzak Şamir, İsrailli politikacı (d. 1915)
• 2017 - Simone Veil, Fransız bakan ve siyasetçi (d. 1927)
• 2018 - Billy Kinard, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (d. 1933)
• 2018 - Fuat Sezgin, Türk akademisyen (d. 1924)
• 2019 - Sebastián Alarcón, Şilili film yönetmeni ve senarist (d. 1949)
• 2019 - David Binder, Amerikalı savaş muhabiri ve gazeteci (d. 1931)
• 2019 - David Koloane, Güney Afrikalı politik yazar ve sanatçı (d. 1938)
• 2019 - Borka Pavicevic, Sırbistan drama yazarı, savaş karşıtı aktivist ve insan hakları aktivist (d. 1946)
• 2020 - Dan Hicks, Amerikalı aktör (d. 1951)