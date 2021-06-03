Tarihte bugün ne oldu? 3 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.
1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.
1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.
1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.
1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.
1912 - İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında, bin 111 ev, 118 dükkân, altı cami, üç hamam ve beş okul kül oldu.
1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
1926 - Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.
1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.
1948 - Amasya'yı sel bastı; 92 kişi boğularak can verdi.
1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.
1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.
1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
1959 - İzmir'de Demokrat gazetesi 1 ay kapatıldı. Gazeteci Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık 16'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.
1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.
1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.
1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.
1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.
1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.
1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.
1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.
1995 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan; Kilis, Yalova ve Karabük'ün il yapılması kararnamesini imzaladı. Sonra da uygulamanın haksızlık olduğunu söyleyerek Bakanlıktan istifa etti.
1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.
2006 - Karadağ kuruldu.
2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.
DOĞUMLAR
1808 - Jefferson Davis, Amerikalı general ve siyasetçi (ö. 1889)
1822 - Maria Adelaide, Sardinya kraliçesi (ö. 1855)
1865 - V. George, Birleşik Krallık Hükümdarı (ö. 1936)
1870 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türk yazar ve şair (ö. 1927)
1877 - Raoul Dufy, Fransız fovist ressam (ö. 1953)
1885 - Yakov Sverdlov, Yahudi asıllı Rus devrimci (ö. 1919)
1887 - Carlo Michelstaedter, İtalyan yazar (ö. 1910)
1906 - Josephine Baker, Amerikalı dansçı ve şarkıcı (ö. 1975)
1910 - Paulette Goddard, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1990)
1921 - Yu Lan, Çinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)
1922 - Alain Resnais, Fransız yönetmen (ö. 2014)
1924 - Bernard Glasser, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2014)
1925 - Tony Curtis, Amerikalı aktör (ö. 2010)
1926 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (ö. 1997)
1929 - Werner Arber, İsviçreli mikrobiyolog ve genetikçi
1931 - Raúl Castro, Kübalı asker ve siyasetçi
1931 - John Norman, Amerikalı filozof, profesör ve yazardır
1933 - İsa bin Selman el-Halife, 1961'den ölümüne kadar hüküm sürmüş Bahreyn'in ilk emiridir (ö. 1999)
1936 - Larry McMurtry, Amerikalı yazar (ö. 2021)
1939 - Erdoğan Tokatlı, Türk sinema yönetmeni, yazar ve çevirmen (ö. 2010)
1941 - Suna Kıraç, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili (ö. 2020)
1941 - Monika Maron, Alman yazar
1942 - Curtis Mayfield, Amerikalı soul, R&B ve funk şarkıcısı, besteci ve prodüktör (ö. 1999)
1946 - Penelope Wilton, İngiliz kadın oyuncu
1949 - Philippe Djian, Fransız yazar
1950 - Susi Quatro, Amerikalı şarkıcı
1951 - Jill Biden, Joe Biden'ın eşi
1953 - Martin Bartenstein, Avusturyalı bir siyâsetçidir
1953 - Loalwa Braz, Brezilyalı kadın vokal (ö. 2017)
1954 - Bajram Rexhepi, Kosovalı siyasetçi (ö. 2017)
1956 - Melike Demirağ, Türk şarkıcı ve oyuncu
1961 - Lawrence Lessig, Amerikalı bilim insanıdır
1963 - Anica Dobra, Sırp aktris
1964 - Kerry King, Amerikalı gitarist
1971 - Luigi Di Biagio, İtalyan futbolcu
1974 - Jonne Järvelä, Fin folk metal grubu Korpiklaani'nin vokalisti ve gitaristidir
1976 - Hamza Yerlikaya, Türk güreşçi
1977 - Cristiano Marques Gomes, Brezilyalı futbolcu
1977 - Ünal Yeter, Türk oyuncu
1980 - Amauri, İtalyan futbolcu
1980 - Ibrahim Yattara, Gineli futbolcu
1980 - Lazaros Papadopulos, Yunan basketbolcu
1980 - Temim bin Hamad es-Sani, Katar Emiri
1981 - Ersin Karabulut, Türk karikatürist
1982 - Yelena Isinbayeva, Rus sırıkçı
1985 - Papiss Cissé, Senegalli futbolcudur
1985 - Lukasz Piszczek, Polonyalı millî futbolcudur
1986 - Rafael Nadal, İspanyol tenisçi
1986 - Tomas Verner, Çek buz patenci
1987 - Lalaine, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1987 - PuCCa (Selen Pınar Işık), Türk yazar ve internet fenomeni
1988 - Mariya Stadnik, Azeri güreşçi
1989 - Imogen Poots, İngiliz oyuncu ve manken
1991 - Bruno Uvini, Brezilyalı millî futbolcudur
1992 - Mario Götze, Alman millî futbolcudur
1993 - Otto Porter, Amerikalı profesyonel basketbol
1996 - Lukas Klostermann, Alman millî futbolcudur
1999 - Dan-Axel Zagadou, Fransız futbolcudur
ÖLÜMLER
1395 - İvan Şişman, Bulgar İmparatorluğu çarı (d. 1350)
1657 - William Harvey, İngiliz hekim (d. 1578)
1778 - Anna Maria Pertl Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ve Maria Anna Mozart'ın annesidir (d. 1720)
1844 - XIX. Louis, Fransa kralı X. Charles'in en büyük oğlu (d. 1775)
1875 - Georges Bizet, Fransız besteci (d. 1836)
1877 - Ludwig von Köchel, Avusturyalı müzikolojist (d. 1800)
1889 - Bernhard Förster, bir Alman öğretmen (d. 1843)
1899 - Johann Strauss II, Avusturyalı besteci (d. 1825)
1922 - Duiliu Zamfirescu, Rumen yazar (d. 1858)
1924 - Franz Kafka, Çek yazar (d. 1883)
1946 - Mihail Kalinin, 1919-1946 yılları arasında Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olmuş Bolşevik devrimci (d. 1875)
1953 - Philip Graves, Britanyalı gazeteci ve yazar (d. 1876)
1955 - Prenses Kadriye, Mısır Hıdivi Hüseyin Kamil Paşa'nın Kızı (d. 1888)
1963 - Nâzım Hikmet Ran, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1902)
1963 - XXIII. Ioannes, Katolik Kilisesi Papası (d. 1881)
1964 - Frans Eemil Sillanpää, Fin yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1883)
1964 - Kazım Orbay, Türk asker, siyasetçi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. Genelkurmay Başkanı (d. 1886)
1970 - Hjalmar Schacht, Alman bankacı (d. 1877)
1971 - Heinz Hopf, topoloji ve geometri alanlarında çalışan Alman matematikçidir (d. 1894)
1975 - Eisaku Sato, Japon siyasetçi (3 kez Japonya Başbakanı) (d. 1901)
1977 - Archibald Hill, İngiliz fizyolog (d. 1886)
1977 - Roberto Rossellini, İtalyan yönetmen (d. 1906)
1979 - Arno Schmidt, Alman mütercim ve yazar (d. 1914)
1989 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (d. 1902)
1992 - Robert Morley, İngiliz aktör (d. 1908)
2000 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi (d. 1935)
2000 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1923)
2001 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1915)
2001 - Vedat Koşal, Türk piyanist
2003 - Ercan Arıklı, Türk gazeteci (d. 1940)
2004 - Quorthon, İsveçli bir müzisyendi (d. 1966)
2009 - David Carradine, Amerikalı aktör (d. 1936)
2010 - Vladimir Arnold, Sovyet-Rus matematikçi (d. 1937)
2010 - Rue McClanahan, Amerikalı oyuncudur (d. 1934)
2010 - Luigi Padovese, İskenderun'da görev yapmış Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu (d. 1947)
2011 - James Arness, Amerikalı western film oyuncusudur (d. 1923)
2011 - Jack Kevorkian, Amerikalı patolog, ressam, besteci, enstürmanist, ötanazi savunucusu ve uygulayıcısıdır (d. 1928)
2011 - Sami Ofer, İsrailli iş adamı (d. 1922)
2013 - Jiah Khan, Hint asıllı Britanyalı oyuncudur (d. 1988)
2015 - Fikret Tabeyev, Sovyet Tatar politikacı, büyükelçi, parti lideri, Tataristan Cumhuriyeti Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1928)
2016 - Muhammed Ali, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1942)
2016 - Vladimir İvanovski, Rus diplomat (d. 1948)
2016 - Luis Salom, İspanyol motosiklet yarışçısı (d. 1991)
2017 - John K. Watts, Avustralyalı eski futbol oyuncusu, iş adamı, radyo ve televizyon yayıncısıdır (d. 1937)
2018 - Doug Altman, İngiliz istatistikçi ve akademisyen (d. 1948)
2018 - Frank Charles Carlucci III, Amerikalı siyasetçidir (d. 1930)
2018 - Robert Norman "Bob" Forhan, Sağ kanatta oynamış Kanadalı eski buz hokeyi oyuncusu ve siyasetçidir (d. 1936)
2018 - Johnnie Keyes, Afro-Amerikalı pornografik film oyuncusudur (d. 1940)
2018 - Mario Toros, İtalyan siyasetçidir (d. 1922)
2019 - Atsushi Aoki, Japon profesyonel güreşçidir (d. 1977)
2019 - David Bergland, Amerikalı siyasetçi (d. 1935)
2019 - Paul Darrow (doğum adı: Paul Valentine Birkby), İngiliz oyuncu (d. 1941)
2019 - Javier Barreda Jara, Perulu siyasetçi ve bakan (d. 1966)
2019 - Stanislaw Wróblewski, Polonyalı güreşçi (d. 1959)
2020 - Shaukat Manzoor Cheema, Pakistanlı politikacı (d. 1954)
2020 - Marc de Hond, Hollandalı televizyon sunucusu, radyocu, işadamı, yazar, tiyatrocu ve paralimpik basketbol oyuncusu (d. 1977)
2020 - Mian Jamshed uddin Kakakhel, Pakistanlı politikacı (d. 1955)
2020 - Johnny Majors, Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (d. 1935)
2020 - Adriano Silva, Brezilyalı politikacı ve profesör (d. 1970)
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