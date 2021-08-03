Tarihte bugün ne oldu? 3 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 3 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 3 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1071 - Sanduk Bey komutasındaki Selçuklu Orduları, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı.
• 1492 - İspanyol Engizisyonu'nun ardından, İspanya'daki yaklaşık 200.000 Sefarad Yahudisi, İspanyol İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi tarafından ülkeden kovuldular, bunların büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilecektir.
• 1492 - Kristof Kolomb, İspanya'dan üç gemiyle Hindistan'a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı.
• 1778 - La Scala opera binası, Milano'da açıldı.
• 1869 - Büyük Samsun yangını meydana geldi. 125.000 m²'lik alan yangından birinci derecede etkilendi.
• 1914 - Alman İmparatorluğu, Fransa'ya savaş ilan etti.
• 1914 - Birleşik krallık, Osmanlı İmparatorluğu'nun sipariş ettiği "Sultan Osman I" ve "Reşadiye" isimli 2 zırhlı gemiye el koydu. Hükümetin geri istediği 4 milyon poundluk ücret ise iade edilmedi.
• 1924 - Üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunan ve Türkiye'nin ilk madeni parası olma özelliği taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.
• 1936 - Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, Berlin 1936 Yaz Olimpiyatları'nda, 100 metreyi 10.3 saniyede koşarak dünya rekorunu egale etti ve altın madalya kazandı. Ayrıca Adolf Hitler'i stadyumdan kaçıran atlet olarak ün yaptı.
• 1949 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin'in Birleşmiş Milletler'e girme isteğini reddetti.
• 1955 - Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken adlı oyunu, ilk kez Londra'da sahnelendi.
• 1958 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus, Kuzey Kutbu'nun kalın buz örtüsünü, bir uçtan öbür uca su altından geçmeyi başardı.
• 1960 - Aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın da bulunduğu 235 general ve amiral, emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Cevdet Sunay getirildi.
• 1977 - Kıbrıs lideri Başpiskopos III. Makarios, kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kipriyanu, geçici olarak Kıbrıs liderliğine getirildi.
• 1977 - Liranın değeri, Mark karşısında %4,5 oranında düşürüldü. Mark'ın alış fiyatı 730 kuruştan 763 kuruşa, satış fiyatı da 778 kuruşa yükseltildi.
• 1988 - Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a Cessna 172 uçağı ile inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı.
• 1995 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırlattığı 'Doğu Raporu' açıklandı. Raporu, TOBB Başkanlık Danışmanı Prof. Dr. Doğu Ergil hazırlamıştı.
• 1996 - 1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi.
• 2002 - AB'ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla, savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında idam cezası kaldırıldı.
• 2008 - Kuzey Hindistan'da bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda 30'u çocuk 68 kişi öldü.
• 2008 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlayan bir bomba, 20 kişinin ölümüne yol açtı.
• 2014 - Irak ve Şam İslam Devleti'nin Yezîdî soykırımı gerçekleşti.
DOĞUMLAR
• 1622 - Wolfgang Julius von Hohenlohe, Alman mareşal (ö. 1698)
• 1766 - Kurt Polycarp Joachim Sprengel, Alman botanikçi ve doktor (ö. 1833)
• 1811 - Elisha Otis, Amerikalı asansör imalatçısı (ö. 1861)
• 1903 - Habib Burgiba, Tunus Devleti'nin kurucusu ve ilk Devlet Başkanı (ö. 2000)
• 1922 - Su Bai, Çinli arkeolog (ö. 2018)
• 1926 - Necdet Tosun, Türk sinema sanatçısı (ö. 1975)
• 1926 - Rona Anderson, İskoç oyuncu (ö. 2013)
• 1926 - Tony Bennett, Amerikalı müzisyen
• 1940 - Martin Sheen, Amerikalı oyuncu
• 1941 - Martha Stewart, Amerikalı iş insanı, yazar ve eski model
• 1943 - Christina, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf'ın dört ablasının en küçüğü
• 1943 - Steven Millhauser, Amerikalı roman ve kısa öykü yazarı
• 1946 - Cahit Berkay, Türk müzisyen ve Moğollar grubunun kurucularından
• 1948 - Jean-Pierre Raffarin, Fransız siyasetçi
• 1949 - Erato Kozaku-Markullis, Kıbrıslı Rum diplomat, siyasetçi ve akademisyen
• 1950 - Linda Howard, Amerikalı yazar
• 1950 - John Landis, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist ve oyuncu
• 1950 - Nejat Yavaşoğulları, Türk müzisyen
• 1952 - Osvaldo Ardiles, Arjantinli eski millî futbolcu ve teknik direktör
• 1959 - Koichi Tanaka, Japon bilim insanı
• 1962 - Ahmet Çakar, Türk hekim, eski hakem ve spor yorumcusu
• 1963 - James Hetfield, Amerikalı gitarist ve Metallica'nın kurucu üyesi
• 1963 - Isaiah Washington, Sierra-Leoneli-Amerikalı oyuncu
• 1964 - Tuana Altunbaşyan, Ermeni yazar
• 1964 - Abhisit Vejjajiva, Demokrat Parti lideri ve Tayland'ın 27. Başbakanı
• 1967 - Mathieu Kassovitz, Fransız aktör
• 1968 - Tom Long, Avustralyalı aktör (ö. 2020)
• 1970 - Stephen Carpenter, Amerikalı müzisyen
• 1970 - Gina G., Avustralyalı şarkıcı
• 1970 - Masahiro Sakurai, Japon video oyunu yönetmeni ve tasarımcısı
• 1972 - Uğur Arslan, Türk şair, sunucu ve TV programı yapımcısı
• 1973 - Jay Cutler, Amerikalı IFBB profesyonel vücut geliştirmeci
• 1973 - Ana Ibis Fernandez, Kübalı voleybolcu
• 1977 - Deniz Akkaya, Türk model
• 1979 - Evangeline Lilly, Kanadalı model ve oyuncu
• 1980 - Nadia Ali, Pakistan kökenli Amerikalı vokal ve söz yazarı
• 1981 - Pablo Ibáñez, İspanyol millî futbolcu
• 1982 - Ayşenur Taşbakan, Türk taekwondocu
• 1982 - Yelena Soboleva, Rus atlet
• 1984 - Ryan Lochte, Amerikalı yüzücü
• 1988 - Sven Ulreich, Alman kaleci
• 1989 - Jules Bianchi, Fransız Formula 1 pilotu (ö. 2015)
• 1989 - Sam Hutchinson, İngiliz futbolcu
• 1990 - Kang Min-kyung, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
• 1991 - Kaede Nakamura, Japon milli futbolcu
• 1992 - Gamze Bulut, Türk atlet
• 1992 - Karlie Kloss, Amerikalı model
• 1993 - Tom Liebscher, Alman kanocu
• 1994 - Endoğan Adili, Türk asıllı İsviçreli futbolcu
ÖLÜMLER
• 1001 - Tâi, Abbâsî Hâlifelerinin yirmidördüncüsü (d. 932)
• 1460 - II. James, 1437'den itibaren İskoç kralı, I. James ve Joan Beaufort'un oğlu (d. 1430)
• 1780 - Étienne Bonnot de Condillac, Fransız düşünür (d. 1715)
• 1792 - Richard Arkwright, İngiliz sanayici (d. 1703)
• 1806 - Michel Adanson, Fransız botanikçi ve doğa bilimci (d. 1727)
• 1857 - Eugène Sue, Fransız yazar (d. 1804)
• 1913 - Josephine Cochrane, Amerikalı mucit (d. 1839)
• 1917 - Ferdinand Georg Frobenius, Alman matematikçi (d. 1849)
• 1922 - Howard Crosby Butler, Amerikan arkeolog (d. 1872)
• 1924 - Joseph Conrad, Polonyalı yazar (d. 1857)
• 1927 - Edward Bradford Titchener, İngiliz psikolog (d. 1867)
• 1929 - Emile Berliner, Alman asıllı Amerikalı mucit (d. 1851)
• 1929 - Thorstein Veblen, Amerikalı iktisatçı, sosyolog ve akademisyen (d. 1857)
• 1936 - Fulgence Bienvenüe, Fransız inşaat mühendisi (d. 1852)
• 1942 - Richard Willstätter, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1872)
• 1954 - Colette (Sidonie-Gabrielle Colette), Fransız yazar (d. 1873)
• 1964 - Flannery O'Connor, Amerikalı yazar (d. 1925)
• 1966 - Lenny Bruce, Amerikalı komedyen (d. 1925)
• 1968 - Konstantin Rokosovski, Sovyet asker ve devlet adamı (d. 1896)
• 1977 - III. Makarios, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ve bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı (d. 1913)
• 1979 - Bertil Ohlin, İsveçli iktisatçı ve Nobel İktisat Ödülü sahibi (d. 1899)
• 1995 - Ida Lupino, İngiltere doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1918)
• 2004 - Henri Cartier-Bresson, Fransız fotoğrafçı (d. 1908)
• 2004 - Sulhi Dönmezer, Türk hukukçu ve akademisyen (d. 1918)
• 2005 - Mete Sezer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1935)
• 2006 - Cem Şaşmaz, Türk gazeteci (d. 1953)
• 2006 - Elisabeth Schwarzkopf, Alman opera şarkıcısı (d. 1915)
• 2007 - İsmail Sivri, Türk gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı (d. 1927)
• 2008 - Aleksandr Soljenitsin, Rus yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1918)
• 2010 - Tom Mankiewicz, Amerikalı film senaristi ve yönetmen (d. 1942)
• 2011 - Annette Charles, Amerikalı oyuncu (d. 1948)
• 2011 - Bubba Smith, Amerikalı oyuncu (d. 1945)
• 2012 - Martin Fleischmann, Britanyalı bilim insanı (d. 1927)
• 2013 - Yuriy Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri Leonid Brejnev'in oğlu (d. 1933)
• 2015 - Coleen Gray, Amerikalı oyuncu (d. 1922)
• 2015 - Margot Loyola, Şilili halk şarkıcısı, müzisyen ve müzik bilimci (d. 1918)
• 2016 - Chris Amon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı (d. 1943)
• 2016 - Shakira Martin, Jamaikalı eski manken (d. 1986)
• 2017 - Richard Dudman, Amerikalı gazeteci ve köşe yazarı (d. 1918)
• 2017 - Ty Hardin, Amerikalı oyuncu (d. 1930)
• 2017 - Robert Hardy, İngiliz aktör (d. 1925)
• 2017 - Dickie Hemric, Amerikalı kolej basketbolu ve profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1933)
• 2017 - Ángel Nieto, İspanyol motosiklet sporcusu (d. 1947)
• 2017 - Çetin Şahiner, Türk atlet (d. 1934)
• 2018 - Matija Barl, Sloven oyuncu, yapımcı ve çevirmen (d. 1940)
• 2018 - Carlos Buttice, Eski Arjantili futbolcu (d. 1942)
• 2018 - Ingrid Espelid Hovig, Norveçli yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı (d. 1924)
• 2018 - Moshé Mizrahi, İsrailli film yönetmeni ve senarist (d. 1931)
• 2018 - Piotr Szulkin, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1950)
• 2019 - Miklós Ambrus, Eski Macar su topu oyuncusu (d. 1933)
• 2019 - Katreese Barnes, Amerikalı müzisyen, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı (d. 1963)
• 2019 - Nikolay Kardaşev, Sovyet-Rus astrofizikçi ve mucit (d. 1932)
• 2019 - Cengiz Sezici, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1950)
• 2019 - Michael Troy, Amerikalı eski Olimpiyat yüzücüsü (d. 1940)
• 2020 - ATM Alamgir, Bangladeşli siyasetçi (d. 1950)
• 2020 - Dani Anwar, Endonezyalı politikacı (d. 1968)
• 2020 - Mohammad Barkatullah, Bangladeşli televizyon yapımcısı (d. 1944)
• 2020 - Shirley Ann Grau, Amerikalı yazar (d. 1929)
• 2020 - John Hume, Kuzey İrlandalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1937)
• 2020 - Celina Kofman, Arjantinli insan hakları aktivisti (d. 1924)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Fırtına: Doğumgünü Fırtınası (Marmara Bölgesi)