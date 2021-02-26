Tarihte bugün ne oldu? 26 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

26 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

364 - I. Valentinianus, Roma İmparatoru oldu.

1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.

1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.

1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.

1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.

1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.

1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.

1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.

1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.

1934 - İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936 - Fatih-Harbiye tramvayı, Beyoğlu'nda devrildi; iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1943 - İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen 160 kişi, Aşkale'ye gönderildi.

1952 - Winston Churchill, Birleşik Krallık'ın atom bombasına sahip olduğunu ilan etti.

1967 - Amerika Birleşik Devletleri, 25 bin askerle Vietkong'a saldırıya geçti.

1976 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

1985 - Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliğinde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Ödül, Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarık Akan pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.

1990 - Sandinistalar, Nikaragua seçimlerinde yenilgiye uğradılar.

1991 - Saddam Hüseyin, Bağdat radyosunda yaptığı açıklamada, Irak Ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu.

1992 - 200 metre uzunluğunda tünel kazan 11 tutuklu, Kayseri Cezaevi'nden firar etti.

1992 - Hocalı Katliamı: Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, 613 Azeri'yi öldürdü.

1993 - New York'ta bulunan World Trade Center'in altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

1998 - Nutuk, Rumcaya çevrildi.

1999 - İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar, Tahran Belediye Meclisindeki, 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.

2001 - Taliban örgütü mensupları, Afganistan'ın Bamyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti.

2004 - Amerika Birleşik Devletleri, 23 yıldır sürdürdüğü Libya'ya seyahat yasağını sona erdirdi.

2004 - Makedonya Devlet Başkanı Boris Trajkovski, ile beraberindekilerden 8 kişi, uçağın Bosna-Hersek'in Mostar kenti yakınlarında düşmesi sonucu öldü. Trajkovski'nin yerine, 12 Mayıs'ta Branko Srvenkovski geçti.

2007 - Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan, 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2011 - Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo 3DS'yi, Japonya'da piyasaya sürdü.

DOĞUMLAR

1564 - Christopher Marlowe, İngiliz şair ve oyun yazarı (ö. 1593)

1671 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (ö. 1713)

1715 - Claude Adrien Helvétius, Fransız filozof (ö. 1771)

1725 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim insanı (ö. 1804)

1799 - Benoît Paul Émile Clapeyron, Fransız mühendis ve fizikçi (ö. 1864)

1802 - Victor Hugo, Fransız yazar (ö. 1885)

1808 - Honoré Daumier, Fransız ressam, heykeltıraş ve karikatürist (19. yüzyıl Fransız siyasetini alaya aldığı karikatürleriyle tanınan) (ö. 1879)

1829 - Levi Strauss, Alman tekstil tasarımcısı (ö. 1902)

1846 - "Buffalo Bill" (William Frederick Cody), Amerikalı asker, bizon avcısı ve şovmen (ö. 1917)

1849 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı bir heykeltıraş ve avukat (ö. 1921)

1861 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (ö. 1948)

1869 - Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (ö. 1939)

1876 - Agustín Pedro Justo, Arjantin'in Devlet Başkanlarından (ö. 1943)

1886 - Mihri Müşfik Hanım, Türk ressam (ö. 1954)

1903 - Giulio Natta, İtalyan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)

1908 - Tex Avery, Amerikalı film yapımcısı, animatör ve oyuncu (ö. 1980)

1909 - Talal, Ürdün Kralı (ö. 1972)

1916 - Jackie Gleason, Amerikan oyuncu (ö. 1987)

1920 - Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (ö. 1984)

1920 - Tony Randall, Amerikan oyuncu (ö. 2004)

1922 - Paatje Phefferkorn, Hollandalı eğitimci ve uygulamalı karma dövüş sanatçısı (ö. 2021)

1928 - Ariel Şaron, İsrailli siyasetçi (ö. 2014)

1932 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1942 - Jozef Adamec, Slovak eski futbolcu, teknik direktör (ö. 2018)

1946 - Ahmed H. Zewail, Mısırlı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1950 - Ali Rıza Binboğa, Türk pop şarkıcısı

1951 - Ferhan Şensoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1953 - Michael Bolton, Amerikan şarkıcı

1954 - Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetçi

1955 - Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncu

1958 - Michel Houellebecq, Fransız yazar

1959 - Ahmet Davutoğlu, Türk akademisyen ve siyasetçi

1964 - Mark Dacascos, Amerikalı oyuncu

1970 - Mehmet Ali Ilıcak, Türk gazeteci ve medya patronu

1975 - Öykü Serter, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu

1982 - Na Li, Çinli profesyonel tenisçi

1984 - Beren Saat, Türk oyuncu

1984 - Emmanuel Adebayor, Togolu futbolcu

1985 - Fernando Llorente, İspanyol futbolcu

1986 - Teresa Palmer, Avustralyalı aktris

1988 - Deniz Yılmaz, Türk futbolcu

1992 - Demet Özdemir, Türk oyuncu

1998 - Ege Tanman, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

1828 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (d. 1751)

1878 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (d. 1818)

1907 - Charles William Alcock, İngiliz sporcu, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (d. 1842)

1909 - Hermann Ebbinghaus, Alman psikolog (unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan) (d. 1850)

1929 - Giriftzen Asım Bey, Türk neyzen, grifitzen ve besteci (d. 1851)

1930 - Ahmet Rıza Bey, Türk siyasetçi ve Jön Türk hareketinin önderlerinden (d. 1858)

1931 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1847)

1939 - Vlas Çubar, Bolşevik devrimci (d. 1891)

1943 - Theodor Eicke, Alman Nazi subayı (d. 1892)

1952 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (d. 1878)

1952 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (d. 1889)

1961 - Hasan Âli Yücel, Türk öğretmen, siyasetçi ve eski Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1897)

1969 - Karl Jaspers, Alman yazar (d. 1883)

1969 - Levi Eşkol, İsrail Başbakanı (d. 1895)

1971 - Fernandel, Fransız aktör (d. 1903)

1984 - Hasan Hüseyin Korkmazgil, Türk şair (d. 1927)

1985 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist (d. 1910)

1988 - Akşit Göktürk, Türk eleştirmen, yazar ve dil bilimci (d. 1934)

1991 - Slim Gaillard, Amerikalı caz şarkıcısı, piyanist ve gitarist (d. 1916)

1994 - Bill Hicks, Amerikalı Stand-Up komedyeni (d. 1961)

1994 - Tarık Buğra, Türk yazar ve gazeteci (d. 1918)

1998 - Theodore Schultz, Amerikan iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1902)

2014 - Mehmet Gün, Türk ressam (d. 1954)

2017 - Preben Hertoft, Danimarkalı psikiyatrist ve profesör (d. 1928)

2018 - Mies Bouwman, Hollandalı kadın televizyon sunucusu (d. 1929)

2019 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1949)