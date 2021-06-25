Tarihte bugün ne oldu? 25 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
25 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 25 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1678 - Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.
• 1788 - Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu.
• 1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.
• 1876 - Little Bighorn Muharebesi'nde Kızılderililer, ABD 7. Süvari Alayı'nı imha etti, Komutanları Yarbay George Armstrong Custer çatışmada öldü.
• 1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.
• 1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk Başkanı Mahmut Sadık'tı.
• 1923 - Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den Milletvekili seçildi.
• 1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
• 1940 - Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa, Almanlara teslim oldu.
• 1947 - II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'ın burada yazmış olduğu Anne Frank'ın Hatıra Defteri yayımlandı.
• 1948 - Berlin Ablukası'nı yarmak için Batı Berlin´e ABD uçaklarıyla bir hava köprüsü kuruldu.
• 1950 - Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore Orduları Güney Kore'ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.
• 1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.
• 1965 - 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.
• 1967 - İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.
• 1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
• 1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.
• 1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.
• 1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.
• 1982 - Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı.
• 1985 - Eskişehir Uçak Fabrikası'nın temeli, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.
• 1991 - Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.
• 1993 - Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı oldu.
• 1998 - Microsoft, Windows 98'i piyasaya sürüldü.
• 2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.
DOĞUMLAR
• 1560 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (ö. 1634)
• 1722 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (ö. 1756)
• 1848 - Arthur Balfour, İngiliz politikacı (ö. 1930)
• 1852 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya'da Art Nouveau akımının öncüsü) (ö. 1926)
• 1855 - William Alexander Forbes, İngiliz zoolog (ö. 1883)
• 1864 - Walther Nernst, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1941)
• 1898 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (ö. 1963)
• 1900 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (ö. 1979)
• 1903 - George Orwell, İngiliz yazar (ö. 1950)
• 1907 - Sona Hacıyeva, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 1979)
• 1911 - William Howard Stein, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1980)
• 1920 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
• 1924 - Sidney Lumet, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2011)
• 1925 - William Stoddart, İngiliz yazar
• 1927 - Süheyl Eğriboz, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2014)
• 1928 - Peyo, Belçikalı karikatürist, (ö. 1992)
• 1932 - Peter Blake, İngiliz ressam
• 1933 - Álvaro Siza Vieira, Portekizli mimar
• 1935 - Hacı Sabancı, Türk iş adamı (ö.1998)
• 1936 - B. J. Habibie, Endonezyalı devlet adamı, siyasetçi ve mühendis (ö. 2019)
• 1937 - Eddie Floyd, Amerikalı soul/R&B şarkıcısı ve söz yazarı
• 1937 - Keizo Obuchi, Japon siyasetçi
• 1942 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1943 - Füsun Erbulak, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
• 1945 - Carly Simon, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen ve çocuk yazarı
• 1946 - Roméo Dallaire, Kanadalı asker yazar
• 1946 - Ulrik le Fevre, Danimarkalı eski millî futbolcu
• 1949 - Brigitte Mohnhaupt, Alman gazeteci, marksist felsefeci, Kızıl Ordu Fraksiyonu mensubu
• 1950 - Michel Côté, Kanadalı oyuncu
• 1954 - Sonia Sotomayor, 8 Ağustos 2009'dan beri ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı görevinde olan Amerikalı avukat
• 1955 - Maxime Bossis, Fransız eski futbolcu
• 1956 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar
• 1961 - Timur Bekmambetov, Kazak uzun metrajlı film ve reklam filmleri yönetmeni
• 1961 - Ricky Gervais, İngiliz komedyen, aktör, film yapımcısı ve yayıncı
• 1963 - George Michael, İngiliz şarkıcı (ö. 2016)
• 1963 - Müge Akyamaç, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1963 - Yann Martel, Kanadalı yazar
• 1964 - Johnny Herbert, Britanyalı yarışçı
• 1966 - Dikembe Mutombo, Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu
• 1968 - Dorinel Munteanu, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör
• 1968 - Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucu
• 1970 - Erki Nool, Estonyalı dekatloncu ve politikacı
• 1971 - Ayhan Taş, Türk tiyatro oyuncusu
• 1971 - Tarkan Koç, Türk tiyatro oyuncusu
• 1974 - Karisma Kapoor, Hint sinema oyuncusu
• 1975 - Linda Cardellini, Amerikalı oyuncu
• 1975 - Vladimir Kramnik, Rus satranç oyuncusu
• 1978 - Layla El, İngiliz profesyonel güreşçi
• 1979 - Aydilge, Türk yazar, müzisyen ve radyo programcısı
• 1979 - Daniel Jensen, Danimarkalı millî futbolcudur
• 1979 - Haddy N'jie, Norveçli şarkıcı, söz yazarı, yazar ve gazeteci
• 1982 - Rain, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı, oyuncu ve yapımcı
• 1982 - Mihail Yujni, Rus tenisçi
• 1983 - Cristian Baroni, Brezilyalı futbolcu
• 1983 - Marc Janko, Avusturyalı futbolcu
• 1984 - Fatih Atik, Fransız-Türk futbolcu
• 1984 - Ufuk Bayram, Ekonomi gazetecisi, yazar, oyuncu, televizyon programcısı, akademisyen, sivil toplum kuruluşu lideri
• 1985 - Karim Matmour, Cezayirli millî futbolcu
• 1986 - Charlie Davies, Amerikalı futbolcu
• 1986 - Seda Tokatlıoğlu, Türk voleybolcu
• 1991 - Soner Demirtaş, Türk serbest güreşçi
• 1991 - Victor Wanyama, Kenyalı millî futbolcu
• 1991 - Simone Zaza, İtalyan futbolcu
• 1992 - Kelsey Robinson, Amerikalı milli voleybol oyuncusu
• 1997 - Rodrigo Bentancur, Uruguaylı millî futbolcu
ÖLÜMLER
• 1533 - Mary Tudor, Fransa Kraliçesi (d. 1496)
• 1587 - Kılıç Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya (d. 1500)
• 1671 - Giovanni Riccioli, İtalyan gök bilimci ve rahip (d. 1598)
• 1673 - D'Artagnan, Fransız asker ve XIV. Louis'nin silahşorlerinin Komutanı (d. 1611)
• 1767 - Georg Philipp Telemann, Alman besteci (d. 1681)
• 1784 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (d. 1728)
• 1822 - E. T. A. Hoffmann, Alman besteci, müzik eleştirmeni, hikâye yazarı ve karikatürist (d. 1776)
• 1835 - Antoine-Jean Gros, Fransız ressam (d. 1771)
• 1827 - Johann Gottfried Eichhorn, Alman tarihçi ve teolog, ahit eleştirmeni (d. 1752)
• 1863 - Johann Karl Ehrenfried Kegel, Alman tarım bilim insanı (d. 1784)
• 1864 - I. William, 30 Ekim 1816'dan ölümüne kadar hüküm süren Württemberg kralı (d. 1871)
• 1868 - Carlo Matteucci, İtalyan nörofizyolog ve siyasetçi (d. 1811)
• 1876 - George Armstrong Custer, Amerikalı asker (d. 1839)
• 1894 - Sadi Carnot, Fransız siyasetçi (d. 1837)
• 1898 - Ferdinand Cohn, Yahudi biyolog (d. 1828)
• 1912 - Lawrence Alma-Tadema, Hollandalı Şairi (d. 1836)
• 1925 - Josef Breuer, Avusturyalı fizyolog (d. 1843)
• 1949 - Alejandro Lerroux, İspanya Başbakanı (d. 1864)
• 1956 - Ernest King, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Donanması Başkomutanlığını ve Deniz Operasyonları Şefliğini üstlenmiş bir filo amirali (d. 1878)
• 1960 - Walter Baade, 1931-1959 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan alman bir astronom (d. 1893)
• 1960 - Otto Ender, Avusturyalı siyasetçi (d. 1875)
• 1960 - Walter Baade, Alman astronom (d. 1893)
• 1964 - Gerrit Rietveld, Hollandalı mimar ve mobilya tasarımcısı (d. 1888)
• 1971 - John Boyd Orr, İskoç öğretmen, biyolog ve siyasetçi (d. 1880)
• 1973 - Aron Gurwitsch, Litvanya asıllı Amerikalı filozof (d. 1901)
• 1976 - Johnny Mercer, Amerikalı şarkı sözü yazarı (d. 1909)
• 1977 - Olave Baden-Powell, İngiltere kız izcilerinin ilk başkanı ve izciliğin kurucusu Baden Powell'ın eşidir (d. 1889)
• 1982 - Ferhan Onat, Türk soprano ve Devlet Operası sanatçısı
• 1984 - Michel Foucault, Fransız filozof (d. 1926)
• 1988 - Hillel Slovak, İsrail doğumlu Amerikalı gitarist (d. 1962)
• 1992 - James Stirling, Birleşik Krallık'ın 20. yüzyıldaki mimarlık sektöründe en etkili olmuş mimarlarının başında gelmektedir (d. 1926)
• 1995 - Ernest Walton, İrlandalı Nobel ödüllü bilim insanı (d. 1903)
• 1997 - Jacques-Yves Cousteau, Fransız okyanus uzmanı, deniz subayı ve sinema yönetmeni (d. 1910)
• 2005 - John Fiedler, Amerikalı aktör (d. 1925)
• 2005 - Kazım Koyuncu, Türk müzisyen (d. 1971)
• 2006 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (d. 1932)
• 2008 - Ahmed Yüksel Özemre, Türk atom mühendisi ve yazar (d. 1935)
• 2009 - Farrah Fawcett, Amerikalı aktris (Çarli'nin Melekleri) (d. 1947)
• 2009 - Michael Jackson, Amerikalı şarkıcı (d. 1958)
• 2013 - Lau Kar-leung, Çinli senarist ve film yapımcısı (d. 1934)
• 2014 - Eli Wallach, Amerikalı oyuncu (d. 1915)
• 2015 - Patrick Macnee, İngiliz oyuncu (d. 1922)
• 2016 - Nicole Courcel, Fransız oyuncu (d. 1931)
• 2017 - Elsa Daniel, Arjantinli oyuncu (d. 1936)
• 2018 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (d. 1964)
• 2018 - Jesús Cardenal, İspanyol hukukçu (d. 1930)
• 2018 - Štefka Drolc, Sloven kadın tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1923)
• 2018 - Richard Benjamin Harrison, Amerikalı iş adamı ve televizyon kişiliği (d. 1941)
• 2018 - Bo Nilsson, İsveçli besteci ve trompetçi (d. 1937)
• 2019 - Ringaudas Songaila, Litvanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde çeşitli görevlerde bulunmuş Litvan komünist politikacı, veteriner hekim (d. 1929)
• 2019 - Bruno de Keyzer, Fransız görüntü yönetmeni (d. 1949)
• 2019 - Bryan Marshall, İngiliz oyuncu (d. 1938)
• 2019 - Isabel Sarli, Arjantinli kadın oyuncu ve model (d. 1929)
• 2020 - Suzana Amaral, Brezilyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1932)
• 2020 - Kilasu Massamba, Demokratik Kongolu millî futbolcu (d. 1950)
• 2020 - Papaleo Paes, Brezilyalı siyasetçi (d. 1952)
• 2020 - Ionut Popa, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1953)