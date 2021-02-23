Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

23 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.

1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.

1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.

1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.

1898 - Émile Zola, Fransız Hükûmetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.

1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.

1904 - ABD, 10 milyon Dolar karşılığında Panama Kanalı bölgesinin kontrolünü satın aldı.

1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.

1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Martta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.

1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.

1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.

1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

1944 - Büyük Çeçen Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya sürüldü.

1945 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Posen'deki Alman garnizonu teslim oldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Iwo Jima Muharebesi sırasında, Suribachi Tepesine ABD bayrağı dikildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Manila, ABD'nin eline geçti.

1945 - Türkiye - ABD ikili yardım antlaşması imzalandı.

1945 - Türkiye, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1947 - Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) kuruldu.

1954 - Çocuk felci enfeksiyonuna karşı, Salk aşısıyla yapılan ilk kitlesel aşılama programı, Pittsburgh'da başlatıldı. (Sabin aşısı ise 1962'de gelecektir)

1955 - Edgar Faure, Fransa başbakanı seçildi.

1966 - Suriye'de askerî darbe oldu, Hükûmet devrildi.

1977 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Tan, Okulu kapattı. Öğrenciler, jandarma gözetiminde yurtları terk etti. 14 Şubat'ta Rektör olarak atanan Hasan Tan, öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

1978 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1980 - Ayetullah Humeyni, ABD Elçiliği'ndeki rehinelerin akıbetine, İran Parlamentosu'nun karar vereceğini belirtti.

1981 - Yaklaşık 200 kişilik isyancı ordu mensubu (Guardia Civil) güçler, Antonio Tejero liderliğinde İspanya Parlamentosunu bastı ve milletvekillerini rehin aldı.

1987 - Büyük Macellan Bulutu içinde bir süpernova gözlendi.

1991 - Körfez Savaşı: ABD Kara Kuvvetleri, Suudi Arabistan sınırını geçerek Irak topraklarına girdi.

1991 - Tayland'da general Sunthorn Kongsompong, kansız bir darbe ile Başbakan Chatichai Choonhavan'ı görevden alarak yönetimi ele geçirdi.

1994 - Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997 - Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya'daki Roslin Enstitüsü'nde klonlandığı duyuruldu.

1997 - Rus uzay istasyonu Mir'de büyük bir yangın çıktı.

1998 - Usame bin Ladin bir fetva yayımlayarak, bütün Yahudi ve haçlılara karşı cihad ilan etti.

1999 - Avusturya'da Galtür köyüne çığ düştü: 31 kişi öldü.

2005 - MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uygulanmaya başlandı.

2010 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki bir maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. (bknz. Odaköy maden kazası)

2020 - İran-Türkiye depremleri: İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 Mw ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1443 - Matthias Corvinus, Macaristan Kralı (ö. 1490)

1633 - Samuel Pepys, İngiliz yazar (ö. 1703)

1646 - Tokugawa Tsunayoshi, Tokugawa Hanedanlığı'nın 5. şogunu (ö. 1709)

1744 - Mayer Amschel Rothschild, Rothschild hanedanlığı kurucusu (ö. 1812)

1868 - W. E. B. Du Bois, Amerikalı sosyolog (ö. 1963)

1878 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (ö. 1954)

1883 - Karl Jaspers, Alman yazar (ö. 1969)

1889 - Victor Fleming, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1949)

1899 - Erich Kästner, Alman yazar (ö. 1974)

1899 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 1981)

1903 - Julius Fucík, Çek gazeteci (ö. 1943)

1911 - Şemsi Bedelbeyli, Azeri tiyatro oyuncusu ve yönetmen (ö. 1987)

1915 - Paul Tibbets, Amerikalı asker ve pilot (Hiroşima'ya atom bombası atan Enola Gay adlı B-29 Superfortress tipi uçağın pilotu) (ö. 2007)

1940 - Kamer Genç, Türk siyasetçi (ö. 2016)

1940 - Peter Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)

1947 - Bogdan Tanjevic, Karadağlı basketbol koçu

1948 - Taylan Özgür, Türk devrimci (ö. 1969)

1953 - Adnan Polat, Türk iş adamı ve eski Galatasaray başkanı

1954 - Viktor Yuşçenko, Ukrayna Devlet Başkanı

1955 - Yasin el-Kadı, Suudi Arabistanlı iş adamı

1960 - Naruhito, Japon veliaht prens

1965 - Kristin Davis, Amerikalı aktris

1965 - Michael Dell, Amerikalı bilgisayar üreticisi

1973 - Pamela Spence, Türk şarkıcı

1977 - Ayhan Akman, Türk futbolcu ve teknik direktör

1981 - Jan Böhmermann, Alman televizyon sunucusu, gazeteci ve komedyen

1983 - Emily Blunt, İngiliz oyuncu

1985 - Yunus Çankaya, Türk basketbolcu

1994 - Dakota Fanning, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

1072 - Petrus Damianus, Kardinal olmuş Camaldolese keşişi - Kilise Doktoru (d. 1007)

1507 - Gentile Bellini, İtalyan ressam (d. 1429)

1821 - John Keats, İngiliz şair (d. 1795)

1839 - Mihail Speranski, Rus reformist devlet adamı (d. 1772)

1848 - John Quincy Adams, ABD'nin 6. Başkanı (d. 1767)

1855 - Carl Friedrich Gauss, Alman matematikçi, astronom ve fizikçi (d. 1777)

1918 - Numan Çelebi Cihan, Kırım Halk Cumhuriyeti Başkanı (d. 1885)

1930 - Mabel Normand, Amerikalı oyuncu ve yönetmendir - Charlie Chaplin ve Roscoe "Fatty" Arbuckle ile birlikte pek çok film yapmış. (d. 1893)

1932 - Marigo Posio, Arnavut Ulusal Uyanış ve Bağımsızlık Hareketi'nin aktivisti (d. 1882)

1934 - Edward Elgar, İngiliz besteci (d. 1857)

1941 - Mehmet Sadık Bey (Miralay), Türk asker ve siyasetçi (d. 1860)

1943 - Thomas Madsen-Mygdal, Danimarka Başbakanıdır (d. 1876)

1945 - Aleksey Tolstoy, Rus yazar (d. 1883)

1946 - Mehmet Güneşdoğdu, Türk siyasetçi ve TBMM 4. ve 5. dönem Samsun milletvekili (d. 1871)

1946 - Ömer Bedrettin Uşaklı, Türk şair, bürokrat ve siyasetçi (d. 1904)

1946 - Tomoyuki Yamashita, Japon general (asılarak) (d. 1885)

1965 - Stan Laurel, Birleşik Krallık doğumlu Amerikalı oyuncu ve komedyen (Lorel - Hardi'nin Laurel'i) (d. 1890)

1969 - Suud bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1902)

1971 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair ve yazar (d. 1891)

1979 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (d. 1958)

1987 - Muzaffer İlkar, Türk müziği bestecisi (d. 1910)

1990 - James Maurice Gavin, Amerikalı asker (d. 1907)

1990 - José Napoleón Duarte, El Salvador Devlet Başkanı (d. 1925)

1996 - William Bonin, Amerikalı seri katil (idam) (d. 1947)

2000 - Ofra Haza, İsrailli şarkıcı (d. 1957)

2000 - Stanley Matthews, İngiliz futbolcu (d. 1915)

2003 - Hasanağa Turabov, Azeri oyuncu (d. 1938)

2005 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1944)

2012 - Saffet Ulusoy, Türk iş adamı (d. 1930)

2013 - Osman Gidişoğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)

2015 - Can Akbel, Türk radyo ve TV haber sunucusu (d. 1934)

2016 - Tosun Terzioğlu, Türk matematikçi (d. 1942)

2018 - Ali Teoman Germaner, Türk heykeltıraş (d. 1934)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Ardahan'ın Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1921)